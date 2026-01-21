https://ria.ru/20260121/putin-2069410072.html
Путин призвал реализовать лучшие практики работы детсадов по всей России
Лучшие практики в организации ясельных групп и работы детсадов в регионах должны реализовываться по всей России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.01.2026
Путин призвал реализовать лучшие практики работы детсадов по всей России
