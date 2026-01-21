Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал реализовать лучшие практики работы детсадов по всей России
19:36 21.01.2026
Путин призвал реализовать лучшие практики работы детсадов по всей России
Лучшие практики в организации ясельных групп и работы детсадов в регионах должны реализовываться по всей России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.01.2026
общество, россия, пензенская область, владимир путин, денис мантуров, олег мельниченко
Общество, Россия, Пензенская область, Владимир Путин, Денис Мантуров, Олег Мельниченко
Путин призвал реализовать лучшие практики работы детсадов по всей России

Путин: лучшие практики работы детсадов должны реализовываться по всей России

Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Лучшие практики в организации ясельных групп и работы детсадов в регионах должны реализовываться по всей России, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Лучшие практики (в организации ясельных групп и работы детсадов в регионах - ред.) есть, и они должны быть реализованы повсеместно, по всей стране", - сказал Путин на совещании с членами правительства.
Так глава государства ответил первому вице-премьеру России Денису Мантурову, который рассказал о своей рабочей поездке в Пензенскую область. Губернатор региона Олег Мельниченко предложил сделать область пилотной по дополнительной программе, связанной с организацией ясельных групп, чтобы молодые мамы могли после рождения ребенка быстрее вернуться к профессиональной деятельности. Предполагается, что в ней предприятия промышленности будут участвовать совместно с местными органами власти.
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
ОбществоРоссияПензенская областьВладимир ПутинДенис МантуровОлег Мельниченко
 
 
