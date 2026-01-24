Рейтинг@Mail.ru
09:47 24.01.2026
Мантуров призвал повышать уровень автоматизации торговли
Мантуров призвал повышать уровень автоматизации торговли
экономика, россия, денис мантуров, торговля
Экономика, Россия, Денис Мантуров, Торговля
© Fotolia / Syda ProductionsВендинговый автомат
Вендинговый автомат - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© Fotolia / Syda Productions
Вендинговый автомат. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Торговой отрасли в России необходимо повышать уровень автоматизации процессов, в том числе за счет внедрения российских роботов, сообщила пресс-служба правительства РФ со ссылкой на первого вице-премьера Дениса Мантурова.
"Денис Мантуров подчеркнул необходимость повышения уровня автоматизации процессов на предприятиях торговли, в том числе за счёт внедрения роботов-манипуляторов российского производства", - говорится в сообщении кабмина.
Внедрение промышленных роботов и автоматизированных линий в России стимулируется за счёт реализации национального проекта технологического лидерства "Средства производства и автоматизации", в рамках которого российским производителям доступны субсидии, покрывающие затраты на научные исследования и разработки, а также компенсирующие скидки покупателям на приобретение отечественных технологических решений. Подписанные на начало года соглашения на компенсацию скидки позволяют реализовать оборудование на сумму порядка 4 миллиардов рублей.
Национальный проект "Средства производства и автоматизации" реализуется в соответствии с национальной целью России "Технологическое лидерство". Нацпроект направлен на обеспечение технологической независимости в области производства высокотехнологичных станков и повышение уровня промышленной роботизации и автоматизации.
Автоматизация и роботизация: как инновации развивают промышленность в РФ
11 сентября 2025, 09:00
 
ЭкономикаРоссияДенис МантуровТорговля
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
