Мантуров призвал повышать уровень автоматизации торговли

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Торговой отрасли в России необходимо повышать уровень автоматизации процессов, в том числе за счет внедрения российских роботов, Торговой отрасли в России необходимо повышать уровень автоматизации процессов, в том числе за счет внедрения российских роботов, сообщила пресс-служба правительства РФ со ссылкой на первого вице-премьера Дениса Мантурова.

« "Денис Мантуров подчеркнул необходимость повышения уровня автоматизации процессов на предприятиях торговли, в том числе за счёт внедрения роботов-манипуляторов российского производства", - говорится в сообщении кабмина.

По его словам, торговля как крупнейшая отрасль экономики должна быть локомотивом внедрения автоматизации процессов. "Государство в свою очередь готово оказать необходимую поддержку в рамках нацпроекта", – приводятся в сообщении слова Мантуров

Внедрение промышленных роботов и автоматизированных линий в России стимулируется за счёт реализации национального проекта технологического лидерства "Средства производства и автоматизации", в рамках которого российским производителям доступны субсидии, покрывающие затраты на научные исследования и разработки, а также компенсирующие скидки покупателям на приобретение отечественных технологических решений. Подписанные на начало года соглашения на компенсацию скидки позволяют реализовать оборудование на сумму порядка 4 миллиардов рублей.