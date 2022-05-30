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Мантуров возглавил совет директоров "АвтоВАЗа" - РИА Новости, 30.05.2022
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Мантуров возглавил совет директоров "АвтоВАЗа"
Мантуров возглавил совет директоров "АвтоВАЗа" - РИА Новости, 30.05.2022
Мантуров возглавил совет директоров "АвтоВАЗа"
Глава Минпромторга России Денис Мантуров возглавил совет директоров "АвтоВАЗа", сменив на этом посту экс-президента компании Николя Мора, следует из сообщения... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T18:19
2022-05-30T19:14
денис мантуров
экономика
авто
автоваз
михаил мишустин
санкт-петербург
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Глава Минпромторга России Денис Мантуров возглавил совет директоров "АвтоВАЗа", сменив на этом посту экс-президента компании Николя Мора, следует из сообщения министерства."Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров на безвозмездной основе займет пост председателя директоров крупнейшего российского производителя легковых автомобилей "АвтоВАЗ". Соответствующее распоряжение... от 28 мая, разрешающее это, подписал председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин", - сообщил Минпромторг."Денис Мантуров возглавил совет директоров "АвтоВАЗа", - озаглавлено при этом сообщение. На этом посту он сменил экс-президента "АвтоВАЗа" Николя Мора, который был председателем совета директоров компании с 2019 года.По словам Мантурова, в ближайшее время "АвтоВАЗу" предстоит большая и сложная работа - новые продукты будут разрабатываться, в том числе, на российских платформах с использованием российских инжиниринговых компетенций, а также с максимальным привлечением российских поставщиков компонентов. Минпромторг и ведущий российский научно-исследовательский институт автомобилестроения "НАМИ" окажут всю необходимую поддержку предприятию, отмечал он.На прошлой неделе бывший министр транспорта России и вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов был назначен на пост президента "АвтоВАЗа" вместо Николя Мора. Ранее в мае были подписаны соглашения о передаче российских активов Renault. В частности, доля в "АвтоВАЗе" перешла ФГУП "НАМИ": это сделка с опционом обратного выкупа, который может быть реализован в течение шести лет. При этом инвестиции НАМИ, если таковые будут, учтут в дальнейшей стоимости доли, "никаких подарков здесь не будет", подчеркивал Мантуров."АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. Несмотря на передачу активов Renault в госсобственность вся линейка Lada сохранится, уточняли в Минпромторге. Сейчас марка состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. По данным автопроизводителя, за 2021 год им было продано 350,7 тысяч машин (+2% к 2020 году).
https://ria.ru/20220521/avtovaz-1789969056.html
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денис мантуров, экономика, авто, автоваз, михаил мишустин, санкт-петербург, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами", тольятти, максим соколов
18:19 30.05.2022 (обновлено: 19:14 30.05.2022)
 
Мантуров возглавил совет директоров "АвтоВАЗа"

Глава Минпромторга Мантуров возглавил совет директоров "АвтоВАЗа"

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Глава Минпромторга России Денис Мантуров возглавил совет директоров "АвтоВАЗа", сменив на этом посту экс-президента компании Николя Мора, следует из сообщения министерства.
"Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров на безвозмездной основе займет пост председателя директоров крупнейшего российского производителя легковых автомобилей "АвтоВАЗ". Соответствующее распоряжение... от 28 мая, разрешающее это, подписал председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин", - сообщил Минпромторг.
Максим Соколов - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
21 мая, 23:28
Вице-губернатор Петербурга Соколов возглавит "АвтоВАЗ"
"Денис Мантуров возглавил совет директоров "АвтоВАЗа", - озаглавлено при этом сообщение. На этом посту он сменил экс-президента "АвтоВАЗа" Николя Мора, который был председателем совета директоров компании с 2019 года.
По словам Мантурова, в ближайшее время "АвтоВАЗу" предстоит большая и сложная работа - новые продукты будут разрабатываться, в том числе, на российских платформах с использованием российских инжиниринговых компетенций, а также с максимальным привлечением российских поставщиков компонентов. Минпромторг и ведущий российский научно-исследовательский институт автомобилестроения "НАМИ" окажут всю необходимую поддержку предприятию, отмечал он.
На прошлой неделе бывший министр транспорта России и вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов был назначен на пост президента "АвтоВАЗа" вместо Николя Мора. Ранее в мае были подписаны соглашения о передаче российских активов Renault. В частности, доля в "АвтоВАЗе" перешла ФГУП "НАМИ": это сделка с опционом обратного выкупа, который может быть реализован в течение шести лет. При этом инвестиции НАМИ, если таковые будут, учтут в дальнейшей стоимости доли, "никаких подарков здесь не будет", подчеркивал Мантуров.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. Несмотря на передачу активов Renault в госсобственность вся линейка Lada сохранится, уточняли в Минпромторге. Сейчас марка состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. По данным автопроизводителя, за 2021 год им было продано 350,7 тысяч машин (+2% к 2020 году).
Производство АвтоВАЗ - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
23 мая, 13:17
"АвтоВАЗ" будет разрабатывать продукцию, используя российские компетенции
 
Денис МантуровЭкономикаАвтоАвтоВАЗМихаил МишустинСанкт-ПетербургРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ"ТольяттиМаксим Соколов
 
 
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