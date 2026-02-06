Рейтинг@Mail.ru
15:49 06.02.2026 (обновлено: 22:01 06.02.2026)
Мантуров назвал процент бойцов, которых удается возвращать в строй
Мантуров назвал процент бойцов, которых удается возвращать в строй

Мантуров: более 95% раненых бойцов возвращаются в строй благодаря работе МО РФ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Более 95 процентов раненых бойцов удается возвращать в строй благодаря комплексному подходу Минобороны России по оказанию необходимой помощи, заявил первый вице-премьер правительства Денис Мантуров.
"Министерством обороны проводится системная работа по оказанию необходимой помощи военнослужащим, получившим ранения. Благодаря комплексному подходу на сегодня удается возвращать в строй более 95 процентов раненых бойцов. Во многом это результат отлаженной деятельности по их своевременной эвакуации с передовой, что особенно сложно делать в условиях массированного применения беспилотников", — сказал Мантуров на стратегической сессии в военном технополисе "Эра", его слова приведены на сайте правительства.
Участники заседания обсудили направления развития медицинского обеспечения участников специальной операции, возможности российской промышленности для нужд медицинской службы Вооруженных сил России.
Евгений Лосев за день лечит десятки бойцов - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
"Упал в обморок". На что решился стоматолог ради бойцов СВО
