Мантуров назвал процент бойцов, которых удается возвращать в строй

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Более 95 процентов раненых бойцов удается возвращать в строй благодаря комплексному подходу Минобороны России по оказанию необходимой помощи, заявил первый вице-премьер правительства Денис Мантуров.
"Министерством обороны проводится системная работа по оказанию необходимой помощи военнослужащим, получившим ранения. Благодаря комплексному подходу на сегодня удается возвращать в строй более 95 процентов раненых бойцов. Во многом это результат отлаженной деятельности по их своевременной эвакуации с передовой, что особенно сложно делать в условиях массированного применения беспилотников", — сказал Мантуров на стратегической сессии в военном технополисе "Эра", его слова приведены на сайте правительства.
Участники заседания обсудили направления развития медицинского обеспечения участников специальной операции, возможности российской промышленности для нужд медицинской службы Вооруженных сил России.