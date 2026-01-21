Мантуров предложил открыть ясли на промышленных предприятиях по всей стране

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Первый вице-премьер России Денис Мантуров предложил создать ясли для детей сотрудников промышленных предприятий по всей России, пилотным регионом станет Пензенская область.

Первый вице-премьер подчеркнул, что сами регионы заинтересованы в создании таких яслей, поскольку они позволят привлекать больше сотрудников на промышленные предприятия.