Мантуров предложил открыть ясли на промышленных предприятиях по всей стране
19:12 21.01.2026 (обновлено: 22:24 21.01.2026)
Мантуров предложил открыть ясли на промышленных предприятиях по всей стране
экономика, россия, пензенская область, олег мельниченко, владимир путин, денис мантуров
Экономика, Россия, Пензенская область, Олег Мельниченко, Владимир Путин, Денис Мантуров
Первый вице-премьер России Денис Мантуров. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Первый вице-премьер России Денис Мантуров предложил создать ясли для детей сотрудников промышленных предприятий по всей России, пилотным регионом станет Пензенская область.
В конце прошлой недели Мантуров с рабочей поездкой посетил промышленные предприятия Пензенской области. Губернатор Олег Мельниченко предложил сделать регион пилотным по внедрению яслей для сотрудников промпредприятий.
"Если вы такую задачу ставите, мы тогда с Дмитрием Николаевичем (вице-премьером РФ Чернышенко. — Прим. ред.) и Татьяной Алексеевной (вице-премьером РФ Голиковой. — Прим. ред.) просто это сделаем по всей стране с регионами. Возможно, даже каких-то серьезных федеральных ресурсов и не понадобится", — сказал Мантуров в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.
Первый вице-премьер подчеркнул, что сами регионы заинтересованы в создании таких яслей, поскольку они позволят привлекать больше сотрудников на промышленные предприятия.
