Минпромторг назвал основные страны-потребители российских удобрений
Минпромторг назвал основные страны-потребители российских удобрений - РИА Новости, 03.02.2026
Минпромторг назвал основные страны-потребители российских удобрений
Бразилия и Индия являются основными странами-потребителями российских минеральных удобрений, рассказали РИА Новости в Минпромторге РФ. РИА Новости, 03.02.2026
экономика, россия, бразилия, индия, владимир путин, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Бразилия, Индия, Владимир Путин, Денис Мантуров, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Минпромторг назвал основные страны-потребители российских удобрений
Минпромторг: Бразилия и Индия являются основными потребителями удобрений из РФ
Удобрение