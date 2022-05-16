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Биография Виктора Орбана

Биография Виктора Орбана - РИА Новости, 16.05.2022

Биография Виктора Орбана

Венгерский государственный и политический деятель Виктор Орбан (Viktor Orbán) родился 31 мая 1963 года в небольшой венгерской деревне Алчутдобоз. В 1977 году... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T16:29

2022-05-16T16:29

2022-05-16T16:29

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Венгерский государственный и политический деятель Виктор Орбан (Viktor Orbán) родился 31 мая 1963 года в небольшой венгерской деревне Алчутдобоз. В 1977 году его семья переехала в Секешфехервар. С 1981 по 1982 год он проходил обязательную военную службу в Залаэгерсеге. В 1987 году окончил юридический факультет Будапештского университета им. Лоранда Этвёша.В 1987-1988 годах работал социологом в Институте подготовки управленческих кадров министерства сельского хозяйства и продовольствия Венгрии.С 1988 года являлся членом исследовательской группы по Центральной и Восточной Европе в рамках программы, финансируемой Фондом Сороса.В 1989 году получил стипендию Фонда Сороса и стажировался в Пембрук-колледже в Оксфорде (Великобритания).В марте 1988 года стал одним из основателей "Союза молодых демократов" (Фидес). В 1988-1989 годах был членом национального комитета партии.Известность в Венгрии приобрел в июне 1989 года после своего выступления во время перезахоронения останков Имре Надя, лидера Венгерского восстания 1956 года (вооруженное восстание против просоветского режима в Венгерской Народной Республики в октябре-ноябре 1956 года, подавленное советскими войсками). В своей речи он потребовал вывода советских войск из Венгрии (завершен в 1991 году) и проведения свободных выборов.В 1989 году принимал активное участие в организации круглого стола по переходу к многопартийной системе. В 1990 году был избран в парламент на первых в постсоветской истории Венгрии свободных парламентских выборах.В мае 1993 года он был избран председателем Фидес. Под его руководством партия изменила свой профиль с радикального молодежного движения на умеренную правоцентристскую гражданскую народную партию.По итогам парламентских выборов 1998 года Фидес и ее союзники получили большинство в парламенте, а Виктор Орбан стал премьер-министром Венгрии.Орбан ушел с поста лидера Фидес в январе 2000 года после того, как съезд партии проголосовал за разделение постов премьер-министра и главы партии.После поражения Фидес на парламентских выборах 2002 года Орбан ушел в отставку.В 2003 году Виктор Орбан вновь возглавил Фидес.В 2006 году по итогам парламентских выборов Фидес под руководством Орбана уступила большинство Социал-демократической партии, однако Орбан сумел остаться лидером партии и привести ее к победе на парламентских выборах 2010 года. Партия и ее союзники получи две трети мест в парламенте. Виктор Орбан вновь занял кресло премьера страны.В результате парламентских выборов 2014 года правящий альянс "Фидес-ХДНП" сумел сохранить конституционное большинство в парламенте. По итогам парламентских выборов в апреле 2018 года, коалиция "Фидес-ХДНП" победила с 49,6% голосов, вновь получив конституционное большинство в парламенте – 133 депутатских портфеля из 199. 10 мая 2018 года Виктор Орбан был переизбран на посту премьер-министра Венгрии.По итогам парламентских выборов, прошедших 3 апреля 2022 года, правящий альянс "Фидес - Христианско-демократическая народная партия" под руководством премьера Виктора Орбана вновь одержал победу, получив 135 мест в Национальном собрании из 199. Это лучший результат на выборах альянса, удерживающего конституционное большинство уже более 12 лет. 29 апреля 2022 года президент Венгрии Янош Адер попросил Виктора Орбана сформировать новое правительство и сообщил, что вновь предложит его кандидатуру на пост премьер-министра на инаугурационном заседании парламента нового созыва.16 мая парламент Венгрии на заседании переизбрал Виктора Орбана на посту премьер-министра страны. За него проголосовало 133 депутата, против – 27 депутатов.После голосования Орбан принес присягу и вступил в должность. Он возглавил правительство в пятый раз в карьере. Правящий альянс во главе с Орбаном поддерживает сотрудничество с Россией. В частности, Будапешт выступил против расширения антироссийских санкций из-за спецоперации на Украине и отказал в поставке оружия Киеву через свою территорию, заявив, что первоочередная задача руководства страны – защита собственных национальных интересов. Орбан также заявил о готовности республики платить за газ в рублях. Эти условия поставила Москва после усиления санкционного давления со стороны Запада.Венгрия также блокирует принятие шестого пакета европейских санкций против РФ из-за несогласия с введением нефтяного эмбарго. Виктор Орбан женат. Его супруга, Анико Леваи, юрист, работает в Международной детской службе спасения, а также занимается волонтерской и благотворительной деятельностью в Венгерской экуменической службы помощи. В семье пятеро детей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, венгрия, виктор орбан, парламент венгрии