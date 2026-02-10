Рейтинг@Mail.ru
Новый план Европы по Украине вызвал переполох на Западе - РИА Новости, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:06 10.02.2026
https://ria.ru/20260210/es-2073392963.html
Новый план Европы по Украине вызвал переполох на Западе
Новый план Европы по Украине вызвал переполох на Западе - РИА Новости, 10.02.2026
Новый план Европы по Украине вызвал переполох на Западе
Европейский союз хочет смены власти в Венгрии ради возможного вступления Украины в ЕС, написал ирландский экономист Филип Пилкингтон в соцсети X. РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T11:06:00+03:00
2026-02-10T11:06:00+03:00
в мире
венгрия
украина
виктор орбан
евросоюз
politico
европа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/17/2006781173_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_ed0d2236ff41d536aa7f130b26b5913d.jpg
https://ria.ru/20260210/lavrov-2073358251.html
https://ria.ru/20260210/zelenskiy-2073334829.html
венгрия
украина
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/17/2006781173_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_0c2f9cbd8a0914f9c73525ef16bf1308.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, украина, виктор орбан, евросоюз, politico, европа
В мире, Венгрия, Украина, Виктор Орбан, Евросоюз, Politico, Европа
Новый план Европы по Украине вызвал переполох на Западе

Пилкингтон: ЕС хочет смены власти в Венгрии ради вступления Украины в блок

© AP Photo / Omar HavanaСотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины перед приездом Владимира Зеленского в Брюссель
Сотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины перед приездом Владимира Зеленского в Брюссель - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© AP Photo / Omar Havana
Сотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины перед приездом Владимира Зеленского в Брюссель. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Европейский союз хочет смены власти в Венгрии ради возможного вступления Украины в ЕС, написал ирландский экономист Филип Пилкингтон в соцсети X.
«
"Почему элита Евросоюза так помешана на венгерских выборах? Потому что они хотят добиться частичного вступления Украины в ЕС уже в следующем году, и им необходимо преодолеть вето Венгрии!" — пишет он.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Лавров призвал не впадать в восторг от давления Трампа на Европу и Украину
Вчера, 08:30
По его мнению, членство Украины лишь уничтожит сам союз европейских государств.
Во вторник Politico писало, что ЕС разрабатывает план из пяти пунктов для предоставления Украине частичного членства уже в 2027 году.
Один из пунктов плана нацелен на преодоление вето Венгрии в вопросе присоединения Украины. Так, некоторые европейские чиновники рассчитывают, что премьер-министр Виктор Орбан потерпит поражение на выборах, а к власти придет Петер Мадьяр, который сможет изменить позицию Будапешта по украинскому вопросу.
В субботу глава венгерского правительства заявил, что Украина превратилась во врага страны.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
"Мало что останется": в США резко ответили на вчерашнюю истерику Зеленского
Вчера, 01:18
 
В миреВенгрияУкраинаВиктор ОрбанЕвросоюзPoliticoЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала