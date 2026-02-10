https://ria.ru/20260210/es-2073392963.html
Новый план Европы по Украине вызвал переполох на Западе
Новый план Европы по Украине вызвал переполох на Западе - РИА Новости, 10.02.2026
Новый план Европы по Украине вызвал переполох на Западе
Европейский союз хочет смены власти в Венгрии ради возможного вступления Украины в ЕС, написал ирландский экономист Филип Пилкингтон в соцсети X. РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T11:06:00+03:00
2026-02-10T11:06:00+03:00
2026-02-10T11:06:00+03:00
в мире
венгрия
украина
виктор орбан
евросоюз
politico
европа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/17/2006781173_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_ed0d2236ff41d536aa7f130b26b5913d.jpg
https://ria.ru/20260210/lavrov-2073358251.html
https://ria.ru/20260210/zelenskiy-2073334829.html
венгрия
украина
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/17/2006781173_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_0c2f9cbd8a0914f9c73525ef16bf1308.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венгрия, украина, виктор орбан, евросоюз, politico, европа
В мире, Венгрия, Украина, Виктор Орбан, Евросоюз, Politico, Европа
Новый план Европы по Украине вызвал переполох на Западе
Пилкингтон: ЕС хочет смены власти в Венгрии ради вступления Украины в блок