Орбан примет участие в заседании Совета мира и снова встретится с Трампом - РИА Новости, 07.02.2026
17:38 07.02.2026
https://ria.ru/20260207/orban-2072914632.html
Орбан примет участие в заседании Совета мира и снова встретится с Трампом
Орбан примет участие в заседании Совета мира и снова встретится с Трампом - РИА Новости, 07.02.2026
Орбан примет участие в заседании Совета мира и снова встретится с Трампом
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что примет участие в учредительном заседании "Совета мира" в Вашингтоне и снова проведет встречу с президентом США... РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T17:38:00+03:00
2026-02-07T17:38:00+03:00
в мире
вашингтон (штат)
сша
венгрия
виктор орбан
дональд трамп
вашингтон (штат)
сша
венгрия
Орбан примет участие в заседании Совета мира и снова встретится с Трампом

© AP Photo / Denes ErdosВиктор Орбан
Виктор Орбан. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 7 фев - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что примет участие в учредительном заседании "Совета мира" в Вашингтоне и снова проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом.
Портал Axios со ссылкой на источники ранее сообщил, что США планируют провести встречу лидеров "Совета мира" по сектору Газа в Вашингтоне 19 февраля.
"Вчера вечером я получил приглашение, мы (с Трампом - ред.) снова встретимся в Вашингтоне через две недели, потому что в Вашингтоне состоится учредительное заседание созданного "Совета мира", - сказал Орбан, выступая на предвыборном мероприятии в Сомбатхее. Трансляцию вел телеканал М1.
Трамп в ноябре принял Орбана в Белом доме, а в январе они встретились на полях Давосского форума, где был подписан документ об учреждении "Совета мира".
Трамп ранее сообщил о формировании "Совета мира" по восстановлению и управлению сектором Газа. Администрация президента США направила приглашения принять участие в его работе главам порядка 50 государств, которые в течение нескольких дней публично сообщали, что получили предложение американского президента. В списке приглашенных представлены страны разных регионов: от Австралии до Японии. Россия, Белоруссия и Украина также числятся в списке приглашенных.
