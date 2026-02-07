Орбан примет участие в заседании Совета мира и снова встретится с Трампом

БУДАПЕШТ, 7 фев - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что примет участие в учредительном заседании "Совета мира" в Вашингтоне и снова проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом.
Портал Axios со ссылкой на источники ранее сообщил, что США планируют провести встречу лидеров "Совета мира" по сектору Газа в Вашингтоне 19 февраля.
Трамп в ноябре принял Орбана в Белом доме, а в январе они встретились на полях Давосского форума, где был подписан документ об учреждении "Совета мира".
Трамп ранее сообщил о формировании "Совета мира" по восстановлению и управлению сектором Газа. Администрация президента США направила приглашения принять участие в его работе главам порядка 50 государств, которые в течение нескольких дней публично сообщали, что получили предложение американского президента. В списке приглашенных представлены страны разных регионов: от Австралии до Японии. Россия, Белоруссия и Украина также числятся в списке приглашенных.