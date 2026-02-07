Орбан примет участие в заседании Совета мира и снова встретится с Трампом

БУДАПЕШТ, 7 фев - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что примет участие в учредительном заседании "Совета мира" в Вашингтоне и снова проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Трамп в ноябре принял Орбана в Белом доме, а в январе они встретились на полях Давосского форума, где был подписан документ об учреждении "Совета мира".