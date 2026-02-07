Рейтинг@Mail.ru
О вступлении Украины в Евросоюз не может быть и речи, заявил Орбан
17:28 07.02.2026
О вступлении Украины в Евросоюз не может быть и речи, заявил Орбан
О вступлении Украины в Евросоюз не может быть и речи, заявил Орбан - РИА Новости, 07.02.2026
О вступлении Украины в Евросоюз не может быть и речи, заявил Орбан
Евросоюз может заключить с Украиной соглашение о стратегическом партнерстве, но о ее вступлении в ЕС не может быть и речи, потому что это втянуло бы сообщество... РИА Новости, 07.02.2026
в мире
украина
россия
венгрия
виктор орбан
евросоюз
украина
россия
венгрия
в мире, украина, россия, венгрия, виктор орбан, евросоюз
В мире, Украина, Россия, Венгрия, Виктор Орбан, Евросоюз
О вступлении Украины в Евросоюз не может быть и речи, заявил Орбан

Орбан: ЕС может сотрудничать с Украиной, но ее вступление в сообщество исключено

Виктор Орбан
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© AP Photo / Denes Erdos
Виктор Орбан. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 7 фев - РИА Новости. Евросоюз может заключить с Украиной соглашение о стратегическом партнерстве, но о ее вступлении в ЕС не может быть и речи, потому что это втянуло бы сообщество в конфликт с Россией, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Поэтому нам нужно развивать какое-то сотрудничество с украинцами, которое было бы выгодно и им, и нам. Не то, что выгодно только им, что может нас разрушить, а то, что выгодно нам обоим. Я называю это стратегическим партнерством. Как мы будем торговать, как будут осуществляться инвестиции. Без создания обязательств, которые втянули бы нас в войну с Россией. Это недопустимо. Поэтому мы должны сотрудничать с украинцами, но нельзя даже говорить о членстве", - сказал Орбан, выступая на предвыборном мероприятии в Сомбатхее. Трансляцию вел телеканал М1.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
"Будем говорить прямо". Орбан сделал громкое заявление о войне с Россией
Вчера, 15:07
По его словам, украинцев "не следует пускать в Евросоюз в обозримом будущем, потому что это будет означать постоянную угрозу войны".
Орбан также отметил, что вступление Украины в ЕС разрушило бы европейское сельское хозяйство, а в Венгрии ухудшилась бы ситуация с общественной безопасностью из-за украинской преступности.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Орбан заявил, что, пока он жив и у власти, Венгрию не лишат права вето в ЕС
Вчера, 16:33
 
