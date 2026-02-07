О вступлении Украины в Евросоюз не может быть и речи, заявил Орбан

БУДАПЕШТ, 7 фев - РИА Новости. Евросоюз может заключить с Украиной соглашение о стратегическом партнерстве, но о ее вступлении в ЕС не может быть и речи, потому что это втянуло бы сообщество в конфликт с Россией, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.