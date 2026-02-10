ЕС готовит план по частичному членству Украины в блоке, пишут СМИ

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Евросоюз разрабатывает план из пяти пунктов для предоставления Украине частичного членства уже в 2027-м, пишет Politico.

ЕС вынашивает беспрецедентный план, в рамках которого Украине может быть предоставлено частичное членство в блоке уже в следующем году", — говорится в статье со ссылкой на десять чиновников и дипломатов.

Предполагается, что Киев получит место за столом переговоров в ЕС прежде, чем проведет реформы, необходимые для полноценного членства. Как рассказали собеседники газеты, последняя версия плана получила неофициальное название "Обратное расширение", поскольку она предусматривает вступление стран в Евросоюз на начальном этапе выполнения критериев членства, а не завершающем.

Первый пункт плана включает предоставление Киеву неофициальных указаний по ведению переговоров, касающихся юридических аспектов процесса вступления. По трем из шести переговорных блоков ЕС уже передал информацию, эта работа продолжится в марте. Тем не менее, утверждают источники Politico, ЕС не даст Украине поблажек в части проведения реформ.

"Это будет своего рода перенастройка процесса — вы присоединяетесь, а затем вам постепенно предоставляются права и обязанности", — пояснил неназванный европейский чиновник.

Как считают собеседники издания, это станет мощным сигналом тем странам, чье вступление в Евросоюз задерживается из-за военных конфликтов или противодействия каких-либо членов объединения.

Третий пункт нацелен на преодоление вето Венгрии в вопросе присоединения Украины. Так, некоторые европейские чиновники рассчитывают, что премьер-министр Виктор Орбан потерпит поражение на выборах, а к власти придет Петер Мадьяр, который сможет изменить позицию Будапешта по украинскому вопросу.

Четвертый пункт предполагает, что надавить на Орбана, если тот сохранит власть, может президент США Дональд Трамп . А в пятом рассматривается возможность лишить Венгрию права голоса на основании статьи 7 Договора о Европейском союзе. Это самая серьезная политическая санкция, которая применяется, если страну подозревают в нарушении основных ценностей блока. Пока что ЕС не хочет прибегать к такой мере, но может пойти на нее в случае переизбрания Орбана и сохранения нынешнего венгерского курса.