ЕС готовит план по частичному членству Украины в блоке, пишут СМИ - РИА Новости, 10.02.2026
08:10 10.02.2026 (обновлено: 10:00 10.02.2026)
ЕС готовит план по частичному членству Украины в блоке, пишут СМИ
© AP Photo / Omar HavanaСотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины
© AP Photo / Omar Havana
Сотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Евросоюз разрабатывает план из пяти пунктов для предоставления Украине частичного членства уже в 2027-м, пишет Politico.
"ЕС вынашивает беспрецедентный план, в рамках которого Украине может быть предоставлено частичное членство в блоке уже в следующем году", — говорится в статье со ссылкой на десять чиновников и дипломатов.
Предполагается, что Киев получит место за столом переговоров в ЕС прежде, чем проведет реформы, необходимые для полноценного членства. Как рассказали собеседники газеты, последняя версия плана получила неофициальное название "Обратное расширение", поскольку она предусматривает вступление стран в Евросоюз на начальном этапе выполнения критериев членства, а не завершающем.
Первый пункт плана включает предоставление Киеву неофициальных указаний по ведению переговоров, касающихся юридических аспектов процесса вступления. По трем из шести переговорных блоков ЕС уже передал информацию, эта работа продолжится в марте. Тем не менее, утверждают источники Politico, ЕС не даст Украине поблажек в части проведения реформ.
Второй пункт касается процедуры вступления в ЕС. По сведениям газеты, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила несколько моделей, в том числе и "обратное расширение".
"Это будет своего рода перенастройка процесса — вы присоединяетесь, а затем вам постепенно предоставляются права и обязанности", — пояснил неназванный европейский чиновник.
Как считают собеседники издания, это станет мощным сигналом тем странам, чье вступление в Евросоюз задерживается из-за военных конфликтов или противодействия каких-либо членов объединения.
Третий пункт нацелен на преодоление вето Венгрии в вопросе присоединения Украины. Так, некоторые европейские чиновники рассчитывают, что премьер-министр Виктор Орбан потерпит поражение на выборах, а к власти придет Петер Мадьяр, который сможет изменить позицию Будапешта по украинскому вопросу.
Четвертый пункт предполагает, что надавить на Орбана, если тот сохранит власть, может президент США Дональд Трамп. А в пятом рассматривается возможность лишить Венгрию права голоса на основании статьи 7 Договора о Европейском союзе. Это самая серьезная политическая санкция, которая применяется, если страну подозревают в нарушении основных ценностей блока. Пока что ЕС не хочет прибегать к такой мере, но может пойти на нее в случае переизбрания Орбана и сохранения нынешнего венгерского курса.
В конце января Владимир Зеленский потребовал от Евросоюза принять Украину в 2027 году. Канцлер Германии Фридрих Мерц ответил на это, что такой вариант просто невозможен. Против быстрого вступления высказался и его австрийский коллега Кристиан Штокер. Орбан, со своей стороны, заявил, что в Венгрии в ближайшие сто лет не будет такого парламента, который одобрил присоединение Украины к ЕС.
