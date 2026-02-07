Рейтинг@Mail.ru
Венгрия не допустит высокомерного отношения Киева к Будапешту, заявил Орбан
17:11 07.02.2026
https://ria.ru/20260207/orban-2072910927.html
Венгрия не допустит высокомерного отношения Киева к Будапешту, заявил Орбан
Венгрия не допустит высокомерного отношения Киева к Будапешту, заявил Орбан

Орбан: Венгрия не допустит высокомерного отношения Киева к Будапешту и венграм

© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© AP Photo / Denes Erdos
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 7 фев - РИА Новости. Венгрия не допустит высокомерного отношения Киева к Будапешту и не потерпит принудительной мобилизации закарпатских венгров в ВСУ, а семьям погибших окажет помощь, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в конце января заявил, что еще один закарпатский венгр пал жертвой принудительной мобилизации на Украине, которая превратилась в "охоту на людей". Правительство Венгрии запретило трем украинским военачальникам, ответственным за принудительную мобилизацию, въезд в Венгрию и всю шенгенскую зону.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
ЕС приучает население к мысли о войне с Россией, заявил Орбан
Вчера, 17:00
"У всего будут последствия в свое время. Всему свое время. Это было давно, когда мы выглядели как слабаки и позволяли обращаться с нами высокомерно. Это в прошлом. Лучше это понимать всем нашим соседям, особенно Украине. Мы живем в другом мире", - сказал Орбан, выступая на предвыборном мероприятии в Сомбатхее. Трансляцию вел телеканал М1.
По его словам, Сийярто в Брюсселе будет выносить тему принудительной мобилизации на Украине на повестку дня.
Венгерский премьер также сообщил, что правительство Венгрии окажет поддержку семьям всем закарпатских венгров, погибших как на фронте, так и в результате мобилизации.
В июле Венгрия потребовала от Евросоюза ввести санкции против трех сотрудников минобороны Украины, ответственных за проведение принудительной мобилизации и причастных к убийству закарпатского венгра Йожефа Шебештьена. Сийярто сообщил, что, пока этого не произошло, Будапешт запрещает трем украинским военачальникам, включая начальника штаба сухопутных войск, въезд в Венгрию.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Орбан рассказал о просьбе Клинтона открыть второй фронт против Югославии
Вчера, 16:22
 
В миреВенгрияУкраинаБудапештВиктор ОрбанВооруженные силы УкраиныПетер СийяртоСанкции в отношении России
 
 
