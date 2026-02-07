Венгрия не допустит высокомерного отношения Киева к Будапешту, заявил Орбан

БУДАПЕШТ, 7 фев - РИА Новости. Венгрия не допустит высокомерного отношения Киева к Будапешту и не потерпит принудительной мобилизации закарпатских венгров в ВСУ, а семьям погибших окажет помощь, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

Венгерский премьер также сообщил, что правительство Венгрии окажет поддержку семьям всем закарпатских венгров, погибших как на фронте, так и в результате мобилизации.