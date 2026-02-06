Рейтинг@Mail.ru
ЕС пытается забрать деньги венгерских семей в пользу Киева, заявил Орбан
23:53 06.02.2026
ЕС пытается забрать деньги венгерских семей в пользу Киева, заявил Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Брюссель пытается забрать деньги венгерских семей, чтобы затем перенаправить средства Киеву. РИА Новости, 06.02.2026
в мире, брюссель, киев, украина, петер сийярто, виктор орбан, евросоюз
В мире, Брюссель, Киев, Украина, Петер Сийярто, Виктор Орбан, Евросоюз
ЕС пытается забрать деньги венгерских семей в пользу Киева, заявил Орбан

Орбан: Брюссель пытается забрать деньги венгерских семей для передачи их Киеву

© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© AP Photo / Denes Erdos
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Брюссель пытается забрать деньги венгерских семей, чтобы затем перенаправить средства Киеву.
"Брюссельские бюрократы протягивают руки, пытаясь забрать деньги у наших семей, чтобы перенаправить их (деньги - ред.) Киеву. Брюссель называет ересью ставить интересы семьи на первое место. Мы же называем это здравым смыслом", - написал Орбан на своей странице в соцсети X.
Орбан ранее объявил о начале национальной петиции против финансирования Украины. Это произошло после того, как Брюссель заявил о планах выделить Украине 90 миллиардов евро и 800 миллиардов долларов за счет стран-членов ЕС. МИД Украины вызвал посла Венгрии в Киеве и выразил протест против проведения такой петиции. Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто обвинил Украину во вмешательстве во внутренние дела Венгрии.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Орбан прокомментировал слова Рютте об отправке войск на Украину
В миреБрюссельКиевУкраинаПетер СийяртоВиктор ОрбанЕвросоюз
 
 
