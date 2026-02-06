https://ria.ru/20260206/orban-2072819339.html
ЕС пытается забрать деньги венгерских семей в пользу Киева, заявил Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Брюссель пытается забрать деньги венгерских семей, чтобы затем перенаправить средства Киеву. РИА Новости, 06.02.2026
в мире
брюссель
киев
украина
петер сийярто
виктор орбан
евросоюз
брюссель
киев
украина
В мире, Брюссель, Киев, Украина, Петер Сийярто, Виктор Орбан, Евросоюз
