https://ria.ru/20220404/alyans-1781612201.html

Альянс Орбана побеждает на парламентских выборах в Венгрии

Альянс Орбана побеждает на парламентских выборах в Венгрии - РИА Новости, 04.04.2022

Альянс Орбана побеждает на парламентских выборах в Венгрии

Правящий альянс Фидес — Христианско-демократическая народная партия под руководством премьера Виктора Орбана побеждает на парламентских выборах в Венгрии,... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T09:20

2022-04-04T09:20

2022-04-04T10:30

в мире

виктор орбан

венгрия

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БУДАПЕШТ, 4 апр — РИА Новости. Правящий альянс Фидес — Христианско-демократическая народная партия под руководством премьера Виктора Орбана побеждает на парламентских выборах в Венгрии, сообщил Национальный избирательный офис (NVI).Так, после обработки 98,96 процента голосов Фидес — ХДНП набирает 67,84 процента и получает 135 мест в парламенте из 199, в третий раз подряд сохраняя конституционное большинство.Коалиция оппозиционных партий во главе с Петером Марки-Заем набирает 28,14 процента и получает 56 мест. Из оставшихся восьми мест семь у правого движения "Наша Родина" и одно — у Немецкого национального списка.Итоговая явка на парламентских выборах составила 69,54 процента, а на референдуме по закону о запрете ЛГБТ-пропаганды среди несовершеннолетних — 68,74 процента.Марки-Заи признал поражение до окончания обработки бюллетеней.

https://ria.ru/20220330/vybory-1780882557.html

венгрия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, виктор орбан, венгрия