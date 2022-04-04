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Альянс Орбана побеждает на парламентских выборах в Венгрии - РИА Новости, 04.04.2022
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Альянс Орбана побеждает на парламентских выборах в Венгрии
Альянс Орбана побеждает на парламентских выборах в Венгрии - РИА Новости, 04.04.2022
Альянс Орбана побеждает на парламентских выборах в Венгрии
Правящий альянс Фидес — Христианско-демократическая народная партия под руководством премьера Виктора Орбана побеждает на парламентских выборах в Венгрии,... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T09:20
2022-04-04T10:30
в мире
виктор орбан
венгрия
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БУДАПЕШТ, 4 апр — РИА Новости. Правящий альянс Фидес — Христианско-демократическая народная партия под руководством премьера Виктора Орбана побеждает на парламентских выборах в Венгрии, сообщил Национальный избирательный офис (NVI).Так, после обработки 98,96 процента голосов Фидес — ХДНП набирает 67,84 процента и получает 135 мест в парламенте из 199, в третий раз подряд сохраняя конституционное большинство.Коалиция оппозиционных партий во главе с Петером Марки-Заем набирает 28,14 процента и получает 56 мест. Из оставшихся восьми мест семь у правого движения "Наша Родина" и одно — у Немецкого национального списка.Итоговая явка на парламентских выборах составила 69,54 процента, а на референдуме по закону о запрете ЛГБТ-пропаганды среди несовершеннолетних — 68,74 процента.Марки-Заи признал поражение до окончания обработки бюллетеней.
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в мире, виктор орбан, венгрия
09:20 04.04.2022 (обновлено: 10:30 04.04.2022)
 
Альянс Орбана побеждает на парламентских выборах в Венгрии

Альянс Орбана побеждает на парламентских выборах в Венгрии с 67,84 процента голосов

© AP Photo / Darko VojinovicВиктор Орбан
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© AP Photo / Darko Vojinovic
Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 4 апр — РИА Новости. Правящий альянс Фидес — Христианско-демократическая народная партия под руководством премьера Виктора Орбана побеждает на парламентских выборах в Венгрии, сообщил Национальный избирательный офис (NVI).
Так, после обработки 98,96 процента голосов Фидес — ХДНП набирает 67,84 процента и получает 135 мест в парламенте из 199, в третий раз подряд сохраняя конституционное большинство.
Коалиция оппозиционных партий во главе с Петером Марки-Заем набирает 28,14 процента и получает 56 мест. Из оставшихся восьми мест семь у правого движения "Наша Родина" и одно — у Немецкого национального списка.
Итоговая явка на парламентских выборах составила 69,54 процента, а на референдуме по закону о запрете ЛГБТ-пропаганды среди несовершеннолетних — 68,74 процента.
Марки-Заи признал поражение до окончания обработки бюллетеней.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
30 марта, 15:06
Сийярто обвинил Украину в попытке повлиять на результат выборов в Венгрии
 
В миреВиктор ОрбанВенгрия
 
 
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