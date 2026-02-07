Рейтинг@Mail.ru
ЕС приучает население к мысли о войне с Россией, заявил Орбан - РИА Новости, 07.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:00 07.02.2026
https://ria.ru/20260207/es-2072909353.html
ЕС приучает население к мысли о войне с Россией, заявил Орбан
ЕС приучает население к мысли о войне с Россией, заявил Орбан - РИА Новости, 07.02.2026
ЕС приучает население к мысли о войне с Россией, заявил Орбан
Евросоюз фактически официально объявил, что собирается воевать с Россией и теперь приучает к этой мысли население, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T17:00:00+03:00
2026-02-07T17:00:00+03:00
в мире
россия
венгрия
европа
виктор орбан
владимир путин
евросоюз
европарламент
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069791424_0:69:2049:1221_1920x0_80_0_0_2bd45936f94b4c8062f6c8c3f1398a99.jpg
https://ria.ru/20260204/rossiya-2072259528.html
россия
венгрия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069791424_70:0:1855:1339_1920x0_80_0_0_859dc47794e41f58f18bbd5d4cf18bb8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, венгрия, европа, виктор орбан, владимир путин, евросоюз, европарламент, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Венгрия, Европа, Виктор Орбан, Владимир Путин, Евросоюз, Европарламент, Санкции в отношении России
ЕС приучает население к мысли о войне с Россией, заявил Орбан

Орбан: ЕС приучает население к мысли о войне с Россией

© Фото : страница Виктора Орбана в соцсетиПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© Фото : страница Виктора Орбана в соцсети
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БУДАПЕШТ, 7 фев - РИА Новости. Евросоюз фактически официально объявил, что собирается воевать с Россией и теперь приучает к этой мысли население, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Фактически, если мы правильно понимаем, что они (лидеры стран ЕС - ред.) говорят, они объявили, что ЕС пойдет воевать, к 2030 году пойдет на войну. И я смотрю исторически, как людей приучают к мысли о войне и как страны готовятся к войне после того, как лидеры принимают решение, что она будет. И именно это я и вижу", - сказал Орбан, выступая на предвыборном мероприятии в Сомбатхее, трансляцию которого вел телеканал М1.
Венгерский премьер пояснил, что, когда страны готовятся к войне, сначала разрываются дипломатические отношения, затем начинается призыв на военную службу, производство оружия, после происходит переход к военной экономике, а потом возникает открытый конфликт.
"Сегодня ЕС открыто заявил, что должен перейти к военной экономике. Это их официальная программа. И они также сказали на пленарном заседании Европарламента, что мы должны быть готовы к войне к 2030 году... Когда события складываются воедино на протяжении многих месяцев, шаг за шагом, возникает подозрение, что здесь есть какой-то план", - отметил министр.
Орбан ранее заявил, что европейские лидеры всерьез настроены начать войну с Россией к 2030 году, Венгрия должна постараться избежать участия в ней.
В начале декабря 2025 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не собирается воевать с Европой, но если сама Европа захочет и начнет воевать, то Россия готова прямо сейчас.
Флаг России - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Россия примет меры против попыток НАТО проецировать силу, заявила Жданова
4 февраля, 16:44
 
В миреРоссияВенгрияЕвропаВиктор ОрбанВладимир ПутинЕвросоюзЕвропарламентСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала