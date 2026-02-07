ЕС приучает население к мысли о войне с Россией, заявил Орбан

БУДАПЕШТ, 7 фев - РИА Новости. Евросоюз фактически официально объявил, что собирается воевать с Россией и теперь приучает к этой мысли население, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Венгерский премьер пояснил, что, когда страны готовятся к войне, сначала разрываются дипломатические отношения, затем начинается призыв на военную службу, производство оружия, после происходит переход к военной экономике, а потом возникает открытый конфликт.