"Это крах". Киев внезапно ударил по Европе

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости, Надежда Сарапина. ЕС согласился выделить Украине беспрецедентную сумму в 1,5 триллиона долларов, сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Для этого Брюссель готов экономить на собственных гражданах. Однако осуществить план мешает одна нерешаемая проблема.

Чистая риторика

Порядка 800 миллиардов долларов на бюджетную поддержку, и еще 700 миллиардов на военные нужды — столько хотят дать союзнику. Пакет будет растянут на десять лет и потребует от стран Евросоюза колоссальных усилий, однако непомерные требования приняли, заявил Орбан.

Он сообщил, что ЕС принуждает Будапешт отказаться от социальных пособий и содержания больниц. По его мнению, финансовая помощь Киеву приведет объединение лишь к "экономическому краху".

Планы, конечно, очень амбициозные. Дело в том, что нынешние объемы поддержки значительно скромнее: на текущий момент, по данным ЕК, совокупная помощь достигла около 193,3 миллиарда евро (228 миллиардов долларов), включая военную, гуманитарную и бюджетную.

В этом свете выделение полутора триллионов выглядит нереалистичным. "Кроме того, долгосрочная бюджетная поддержка финансируется за счет перераспределения бюджетных ресурсов ЕС, доходов от замороженных российских активов, а также взносов государств-членов, социальные программы в Евросоюзе пока не сокращают", — поясняет замруководителя комитета по международной кооперации и экспорту "Опоры России" Намер Ради.

Однако шаги по урезанию пособий уже обсуждаются — под соусом "сохранения технологического преимущества". Так, еще в августе 2025-го канцлер ФРГ Фридрих Мерц объявил , что страна живет не по средствам и программы соцстрахования придется урезать ради сокращения числа безработных.

Во Франции тоже предлагали сократить дефицит бюджета в 2026-м за счет ограничений по пенсионным выплатам и пособиям, а также повышения налогов и отмены двух государственных праздников. Планируемая экономия должна составить порядка 44 миллиардов евро. Такие планы вызвали крайне негативную реакцию, в итоге бюджет до сих пор не согласовали.

Через не могу

Пока же стараются любыми способами сэкономить на самих украинцах. Так, глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристаллина Георгиева посоветовала Киеву привыкать к рыночным условиям и призывала отменять субсидии на отопление и электроэнергию для граждан. Сославшись на опыт Болгарии, чиновница признала, что шаг будет непростым, "но необходимым для евроинтеграции".

Однако эксперты уверены, что все дело в нехватке средств у самих европейцев. ЕС становится все труднее собрать деньги. Последний кредит Киеву в 90 миллиардов евро (106 миллиардов долларов) на 2026-2027 годы согласовывали необычайно долго, а ряд стран на этот раз и вовсе отказался от "спонсорства".

"Любая мобилизация ресурсов бюджета ЕС в качестве гарантии по этому кредиту не повлияет на финансовые обязательства Чешской Республики, Венгрии и Словакии", — говорится в заявлении Совета ЕС.

В довершение всего, именно деньгами предоставят всего треть суммы. При этом дефицит украинского бюджета только на текущий год — 1,9 триллиона гривен. Это более 37 миллиардов евро.

Конечно, помимо ЕС, средства Киеву выделяют G7 и МВФ, а также США, Канада, Великобритания и Норвегия. "Общей суммы как раз должно хватить на покрытие дефицита бюджета, в противном случае последствия для экономики и украинцев будут катастрофическими: девальвация валюты, банковский кризис, резкий скачок инфляции последуют незамедлительно", — указывает инвестиционный советник в реестре Банка России и партнер Российского экспортного центра (РЭЦ) Сергей Варфоломеев.

Поэтому контроль за расходами Киева ожидаемо усиливается. В частности, сокращение субсидий может косвенно уменьшить объем будущих траншей — по оценке эксперта, от одного до двух процентов от общей суммы помощи, которую ЕС оказывает с 2022-го (450 миллиардов евро).

Кто крайний

С другой стороны, план не учитывает потребности самих украинцев, признают аналитики.

Отмена субсидий приведет к повышению тарифов на электроэнергию и отопление на 25-30% ежегодно и сделает услуги недоступными для большой части населения, указывает экономист и топ-менеджер в области финансовых коммуникаций Андрей Лобода.

Даже при текущих ценах коммунальные услуги по карману далеко не всем. Так, по данным Госстата Украины, уже ко второму кварталу 2025-го задолженность граждан за ЖКХ превысила 2,58 миллиарда долларов. Больше всего задолжали за подачу тепла и горячей воды — 35,2 миллиарда гривен, или около 850 миллионов долларов. Сравнимая сумма — 32,3 миллиарда гривен, или около 780 миллионов долларов, за газ, далее идут счета за электроэнергию и холодную воду.

Поэтому в условиях военного конфликта и энергетического кризиса рекомендации ЕС и МВФ и вовсе выглядят издевательски, замечает заместитель директора АНО "Центр развития законодательства" Дмитрий Матюшенков.