Сотрудничество России и Венгрии раздражает Евросоюз, заявил Киселев
19:56 08.02.2026
Сотрудничество России и Венгрии раздражает Евросоюз, заявил Киселев
в мире
венгрия
россия
брюссель
виктор орбан
дмитрий киселев
евросоюз
в мире, венгрия, россия, брюссель, виктор орбан, дмитрий киселев, евросоюз
В мире, Венгрия, Россия, Брюссель, Виктор Орбан, Дмитрий Киселев, Евросоюз
Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев
Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 8 фев – РИА Новости. Сотрудничество России с Венгрией раздражает многих в ЕС, а венгерский премьер Виктор Орбан для Брюсселя как кость в горле, полагает генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
В эфире программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" Киселев назвал "знаковым событием для всего Евросоюза" строительство новой АЭС "Пакш-2", которую возводит госкорпорация "Росатом" в Венгрии, и напомнил, что Россия не запускала строительство своих атомных станций в Европе уже 40 лет.
"Столь тесное сотрудничество Венгрии с Россией многих в ЕС раздражает. Венгерский премьер Виктор Орбан у руля страны уже 15 лет. И Брюсселю он как кость в горле. Слишком независимый, слишком отстаивает национальные интересы. А главное, отказывается поддерживать войну на Украине", - сказал Киселев.
Он обратил внимание, что Орбан "портит всю статистику" и "подрывает иллюзию европейского единства".
"Еврочиновники давно мечтают исключить Орбана из принятия коллективных решений, а предстоящие в апреле парламентские выборы - это для них шанс от своевольного венгра, наконец, избавиться", - отметил Киселев.
Парламентские выборы в Венгрии пройдут 12 апреля 2026 года. На них будет избрано Национальное собрание, и исход голосования определит, сохранит ли Виктор Орбан власть.
Венгерский премьер, выступая в пятницу на предвыборном мероприятии в Сомбатхее, заявлял, что будущее Украины не определено, но Венгрии в любом случае надо попытаться остаться в стороне от любых конфликтов, а для этого - выстроить хорошие отношения с Россией и США.
