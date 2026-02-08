ВЛАДИВОСТОК, 8 фев – РИА Новости. Сотрудничество России с Венгрией раздражает многих в ЕС, а венгерский премьер Виктор Орбан для Брюсселя как кость в горле, полагает генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

"Столь тесное сотрудничество Венгрии с Россией многих в ЕС раздражает. Венгерский премьер Виктор Орбан у руля страны уже 15 лет. И Брюсселю он как кость в горле. Слишком независимый, слишком отстаивает национальные интересы. А главное, отказывается поддерживать войну на Украине", - сказал Киселев.

Он обратил внимание, что Орбан "портит всю статистику" и "подрывает иллюзию европейского единства".

"Еврочиновники давно мечтают исключить Орбана из принятия коллективных решений, а предстоящие в апреле парламентские выборы - это для них шанс от своевольного венгра, наконец, избавиться", - отметил Киселев.

Парламентские выборы в Венгрии пройдут 12 апреля 2026 года. На них будет избрано Национальное собрание, и исход голосования определит, сохранит ли Виктор Орбан власть.