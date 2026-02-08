https://ria.ru/20260208/kiselev-2073063013.html
Сотрудничество России и Венгрии раздражает Евросоюз, заявил Киселев
Сотрудничество России и Венгрии раздражает Евросоюз, заявил Киселев - РИА Новости, 08.02.2026
Сотрудничество России и Венгрии раздражает Евросоюз, заявил Киселев
Сотрудничество России с Венгрией раздражает многих в ЕС, а венгерский премьер Виктор Орбан для Брюсселя как кость в горле, полагает генеральный директор... РИА Новости, 08.02.2026
Сотрудничество России и Венгрии раздражает Евросоюз, заявил Киселев
ВЛАДИВОСТОК, 8 фев – РИА Новости. Сотрудничество России с Венгрией раздражает многих в ЕС, а венгерский премьер Виктор Орбан для Брюсселя как кость в горле, полагает генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
В эфире программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1
" Киселев
назвал "знаковым событием для всего Евросоюза" строительство новой АЭС "Пакш-2
", которую возводит госкорпорация "Росатом
" в Венгрии
, и напомнил, что Россия
не запускала строительство своих атомных станций в Европе
уже 40 лет.
"Столь тесное сотрудничество Венгрии с Россией многих в ЕС
раздражает. Венгерский премьер Виктор Орбан
у руля страны уже 15 лет. И Брюсселю
он как кость в горле. Слишком независимый, слишком отстаивает национальные интересы. А главное, отказывается поддерживать войну на Украине", - сказал Киселев.
Он обратил внимание, что Орбан "портит всю статистику" и "подрывает иллюзию европейского единства".
"Еврочиновники давно мечтают исключить Орбана из принятия коллективных решений, а предстоящие в апреле парламентские выборы - это для них шанс от своевольного венгра, наконец, избавиться", - отметил Киселев.
Парламентские выборы в Венгрии пройдут 12 апреля 2026 года. На них будет избрано Национальное собрание, и исход голосования определит, сохранит ли Виктор Орбан власть.
Венгерский премьер, выступая в пятницу на предвыборном мероприятии в Сомбатхее, заявлял, что будущее Украины
не определено, но Венгрии в любом случае надо попытаться остаться в стороне от любых конфликтов, а для этого - выстроить хорошие отношения с Россией и США
.