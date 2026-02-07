Рейтинг@Mail.ru
17:52 07.02.2026 (обновлено: 19:07 07.02.2026)
Орбан назвал Украину врагом Венгрии
Украина превратилась во врага Венгрии из-за стремления лишить Будапешт российских энергоресурсов, заявил премьер-министр Виктор Орбан. РИА Новости, 07.02.2026
в мире, венгрия, украина, россия, петер сийярто, виктор орбан, евросоюз
В мире, Венгрия, Украина, Россия, Петер Сийярто, Виктор Орбан, Евросоюз
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 7 фев — РИА Новости. Украина превратилась во врага Венгрии из-за стремления лишить Будапешт российских энергоресурсов, заявил премьер-министр Виктор Орбан.
"Украинцы должны понять, что им нужно перестать постоянно добиваться от Брюсселя, чтобы Венгрия была отключена от дешевой российской энергии. Пока Украина это делает, она, извините, полагаю, является нашим врагом. Киев нарушает наши основополагающие интересы, постоянно требуя и подстрекая Брюссель к отключению Венгрии от дешевой российской энергии. Кто так поступает — не противник, а враг Венгрии", — сказал он на предвыборном мероприятии в Сомбатхее, трансляцию вел телеканал М1.

Как заявлял глава МИД Венгрии Петер Сийярто, оппозиция в случае прихода к власти по итогам парламентских выборов в апреле откажется от нефти и газа из России. Это будет иметь трагические последствия для венгерской экономики. Орбан, в свою очередь, отмечал, что Москва гарантирует безопасность Венгрии, обеспечивая ее энергией, нормальные люди не станут менять надежного поставщика на ненадежного.
В конце января ЕС окончательно одобрил запрет на импорт российского сжиженного природного газа с 1 января 2027 года и трубопроводного газа — с 30 сентября 2027-го. Венгрия и Словакия заявили о намерении подать в суд объединения иск, чтобы отменить эту меру.
В Москве не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки энергоресурсов у России: так он попадет в еще большую зависимость из-за возросших цен, поскольку закупки продолжатся, но уже через посредников.
