БУДАПЕШТ, 7 фев — РИА Новости. Украина превратилась во врага Венгрии из-за стремления лишить Будапешт российских энергоресурсов, заявил премьер-министр Виктор Орбан.
"Украинцы должны понять, что им нужно перестать постоянно добиваться от Брюсселя, чтобы Венгрия была отключена от дешевой российской энергии. Пока Украина это делает, она, извините, полагаю, является нашим врагом. Киев нарушает наши основополагающие интересы, постоянно требуя и подстрекая Брюссель к отключению Венгрии от дешевой российской энергии. Кто так поступает — не противник, а враг Венгрии", — сказал он на предвыборном мероприятии в Сомбатхее, трансляцию вел телеканал М1.
Как заявлял глава МИД Венгрии Петер Сийярто, оппозиция в случае прихода к власти по итогам парламентских выборов в апреле откажется от нефти и газа из России. Это будет иметь трагические последствия для венгерской экономики. Орбан, в свою очередь, отмечал, что Москва гарантирует безопасность Венгрии, обеспечивая ее энергией, нормальные люди не станут менять надежного поставщика на ненадежного.
В Москве не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки энергоресурсов у России: так он попадет в еще большую зависимость из-за возросших цен, поскольку закупки продолжатся, но уже через посредников.