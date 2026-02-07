Орбан назвал Украину врагом Венгрии

«

"Украинцы должны понять, что им нужно перестать постоянно добиваться от Брюсселя, чтобы Венгрия была отключена от дешевой российской энергии. Пока Украина это делает, она, извините, полагаю, является нашим врагом. Киев нарушает наши основополагающие интересы, постоянно требуя и подстрекая Брюссель к отключению Венгрии от дешевой российской энергии. Кто так поступает — не противник, а враг Венгрии", — сказал он на предвыборном мероприятии в Сомбатхее, трансляцию вел телеканал М1.