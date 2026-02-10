Рейтинг@Mail.ru
"Первыми начнут поляки": американский военный заявил об угрозе для Украины - РИА Новости, 10.02.2026
Специальная военная операция на Украине
 
05:36 10.02.2026
"Первыми начнут поляки": американский военный заявил об угрозе для Украины
"Первыми начнут поляки": американский военный заявил об угрозе для Украины
"Первыми начнут поляки": американский военный заявил об угрозе для Украины

Экс-офицер ВС США Крапивник: на Западе появились претензии к территориям Украины

© AP Photo / Alik KepliczФлаги на польском танке
Флаги на польском танке - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© AP Photo / Alik Keplicz
Флаги на польском танке. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Страны Запада уже начали формировать территориальные претензии к киевскому режима, из-за которых после окончания конфликта с Россией на Украину начнется настоящая охота, заявил отставной офицер ВС США Станислав Крапивник в эфире YouTube-канала профессора Гленна Дизена.
«
"Итак, что произойдет, когда Украина превратится в остаточное государство? Давайте посмотрим на это реалистично. <…> Все, что останется, будет разделено между множеством разных стран. <…> У румын есть свои претензии, у молдаван тоже есть свои претензии. У каждого есть свои претензии. Вероятно, первыми начнут поляки или венгры. Но как только это начнется, как только все акулы почуют кровь в воде, это превратится в настоящую охоту", — рассказал военный.
Уничтожение украинских безэкипажных катеров силами Черноморского флота ВМФ России в акватории Черного моря - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
"Без выхода к морю": на Западе заявили о трагедии Зеленского на переговорах
04:22
Он также подчеркнул, что все последующее переустройство территорий, подконтрольных Киеву, произведут по итогам мирного урегулирования с Москвой, которое, по его словам, могут заключить только в форме капитуляции.
«
"Все русские хотят мира, но мир означает капитуляцию Украины. <…> Единственная удовлетворительная сделка в борьбе с нацистами, которые ежедневно убивают мирных жителей, женщин и детей, — это их уничтожение. Другого выбора нет", — добавил Крапивник.
В последние недели обострились отношения киевского режима с западными соседями. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил правительство Зеленского в гибели представителей венгерского меньшинства во время мобилизационных мероприятий. Позже политик даже назвал Украину врагом Будапешта.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
"Мало что останется": в США резко ответили на вчерашнюю истерику Зеленского
01:18
 
