Спецоперация, 7 февраля: ВС России установили контроль над Чугуновкой

МОСКВА 7 фев — РИА Новости. Армия России установила контроль над населённым пунктом Чугуновка в Харьковской области, сообщило в субботу министерство обороны РФ.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 112882 беспилотных летательных аппарата, 650 зенитных ракетных комплексов, 27542 танка и других боевых бронированных машин, 1660 боевых машин реактивных систем залпового огня, 33133 орудия полевой артиллерии и минометов, 53855 единиц специальной военной автомобильной техники.
Военнослужащие РФ нанесли массированный удар возмездия, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также предприятиям ВПК Украины.
ВСУ за сутки потеряли до 435 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 11 автомобилей и два артиллерийских орудия в зоне действия сил "Востока", сообщило Минобороны РФ.
Взрывы прогремели в субботу в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Аварийные отключения электроэнергии введены в большинстве регионов Украины, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго".
Дежурные средства российской ПВО РФ за прошедшую ночь сбили 82 украинских беспилотника над 13 областями страны, сообщили в Минобороны РФ.
Боевики ВСУ нанесли удар по скоплению жителей Димитрова, получавших воду в церкви, рассказала РИА Новости беженка из населённого пункта Ирина Щербина.
ВСУ 66 раз за сутки применили артиллерию по отселённым приграничным районам Курской области, всего было сбито 47 украинских беспилотников, 10 раз БПЛА атаковали регион с помощью сброса взрывных устройств, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
Мужчина получил минно-взрывную травму и ушиб плеча после атаки украинского беспилотника на движущийся автомобиль в селе Погромец Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала, что в украинском плену были замучены и погибли российские военные, это противоречит международному праву и человеческим нравственным нормам.
Открытое горение на предприятии Конаковского округа Тверской области, где ночью из-за атаки БПЛА произошло возгорание, ликвидировано, сообщило правительство региона со ссылкой на врио губернатора Виталия Королева.
Женщина погибла в результате атаки беспилотника по частному дому в селе в Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
Страны ЕС консолидировано не поддерживают резолюцию России против героизации нацизма в ООН, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Именно поэтому РФ будет бороться с попытками фальсификации истории и искажениями правды о Второй мировой войне, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Потери ВСУ как минимум в пять раз больше озвученных Владимиром Зеленским 55 тысяч убитыми, сообщило украинское издание "Страна.ua", ссылаясь на военного ВСУ Станислава Бунятова.
Евросоюз фактически официально объявил, что собирается воевать с Россией и теперь приучает к этой мысли население, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
