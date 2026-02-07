Рейтинг@Mail.ru
Спецоперация, 7 февраля: ВС России установили контроль над Чугуновкой
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
19:01 07.02.2026
Спецоперация, 7 февраля: ВС России установили контроль над Чугуновкой
Армия России установила контроль над населённым пунктом Чугуновка в Харьковской области, сообщило в субботу министерство обороны РФ. РИА Новости, 07.02.2026
безопасность, россия, харьковская область, украина, мария захарова, александр хинштейн, вооруженные силы украины, вячеслав гладков, укрэнерго, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Харьковская область, Украина, Мария Захарова, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины, Вячеслав Гладков, Укрэнерго, Евросоюз

Спецоперация, 7 февраля: ВС России установили контроль над Чугуновкой

Военнослужащий ВС России
Военнослужащий ВС России
Военнослужащий ВС России. Архивное фото
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС России. Архивное фото
МОСКВА 7 фев — РИА Новости. Армия России установила контроль над населённым пунктом Чугуновка в Харьковской области, сообщило в субботу министерство обороны РФ.
За сутки ВСУ потеряли 1305 военнослужащих. ПВО РФ сбила 168 беспилотных летательных аппаратов. Армией России уничтожено 20 танков и других боевых бронированных машин, 69 военных автомобилей, 26 орудий полевой артиллерии и минометов, а также одна машина РЗСО.
Боевая работа расчета САУ 2С44 Гиацинт-К в зоне проведения СВО
ВС России нанесли удары по пунктам временной дислокации ВСУ
Вчера, 12:39
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 112882 беспилотных летательных аппарата, 650 зенитных ракетных комплексов, 27542 танка и других боевых бронированных машин, 1660 боевых машин реактивных систем залпового огня, 33133 орудия полевой артиллерии и минометов, 53855 единиц специальной военной автомобильной техники.

Знай наших!

Армия России установила контроль над населённым пунктом Чугуновка в Харьковской области, сообщило в субботу министерство обороны РФ.
Военнослужащие РФ нанесли массированный удар возмездия, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также предприятиям ВПК Украины.
ВСУ за сутки потеряли до 435 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 11 автомобилей и два артиллерийских орудия в зоне действия сил "Востока", сообщило Минобороны РФ.
Взрывы прогремели в субботу в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Аварийные отключения электроэнергии введены в большинстве регионов Украины, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго".
Дежурные средства российской ПВО РФ за прошедшую ночь сбили 82 украинских беспилотника над 13 областями страны, сообщили в Минобороны РФ.
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 в зоне СВО
ПВО сбила 168 украинских беспилотников за сутки
Вчера, 12:21

Подлость ВСУ

ВСУ в Димитрове в ДНР занимали гражданские бомбоубежища, выгоняя оттуда мирных жителей, рассказала РИА Новости беженка из населённого пункта Щербина Ирина.
Боевики ВСУ нанесли удар по скоплению жителей Димитрова, получавших воду в церкви, рассказала РИА Новости беженка из населённого пункта Ирина Щербина.
ВСУ 66 раз за сутки применили артиллерию по отселённым приграничным районам Курской области, всего было сбито 47 украинских беспилотников, 10 раз БПЛА атаковали регион с помощью сброса взрывных устройств, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
Мужчина получил минно-взрывную травму и ушиб плеча после атаки украинского беспилотника на движущийся автомобиль в селе Погромец Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала, что в украинском плену были замучены и погибли российские военные, это противоречит международному праву и человеческим нравственным нормам.
Открытое горение на предприятии Конаковского округа Тверской области, где ночью из-за атаки БПЛА произошло возгорание, ликвидировано, сообщило правительство региона со ссылкой на врио губернатора Виталия Королева.
Женщина погибла в результате атаки беспилотника по частному дому в селе в Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой Кинжал
ВС России нанесли удар возмездия по объектам ВПК Украины
Вчера, 12:13

"Ума палата"

Страны ЕС консолидировано не поддерживают резолюцию России против героизации нацизма в ООН, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Именно поэтому РФ будет бороться с попытками фальсификации истории и искажениями правды о Второй мировой войне, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Потери ВСУ как минимум в пять раз больше озвученных Владимиром Зеленским 55 тысяч убитыми, сообщило украинское издание "Страна.ua", ссылаясь на военного ВСУ Станислава Бунятова.
Евросоюз фактически официально объявил, что собирается воевать с Россией и теперь приучает к этой мысли население, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Харьковская область, Украина, Мария Захарова, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины, Вячеслав Гладков, Укрэнерго, Евросоюз
 
 
