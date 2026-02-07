МОСКВА 7 фев — РИА Новости. Армия России установила контроль над населённым пунктом Чугуновка в Харьковской области, сообщило в субботу министерство обороны РФ.

За сутки ВСУ потеряли 1305 военнослужащих. ПВО РФ сбила 168 беспилотных летательных аппаратов. Армией России уничтожено 20 танков и других боевых бронированных машин, 69 военных автомобилей, 26 орудий полевой артиллерии и минометов, а также одна машина РЗСО.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 112882 беспилотных летательных аппарата, 650 зенитных ракетных комплексов, 27542 танка и других боевых бронированных машин, 1660 боевых машин реактивных систем залпового огня, 33133 орудия полевой артиллерии и минометов, 53855 единиц специальной военной автомобильной техники.

Знай наших!

Военнослужащие РФ нанесли массированный удар возмездия, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также предприятиям ВПК Украины

ВСУ за сутки потеряли до 435 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 11 автомобилей и два артиллерийских орудия в зоне действия сил "Востока", сообщило Минобороны РФ.

Взрывы прогремели в субботу в подконтрольном ВСУ Херсоне , сообщает украинский телеканал "Общественное".

Аварийные отключения электроэнергии введены в большинстве регионов Украины, сообщили в национальной энергетической компании " Укрэнерго ".

Дежурные средства российской ПВО РФ за прошедшую ночь сбили 82 украинских беспилотника над 13 областями страны, сообщили в Минобороны РФ.

Подлость ВСУ

ВСУ в Димитрове ДНР занимали гражданские бомбоубежища, выгоняя оттуда мирных жителей, рассказала РИА Новости беженка из населённого пункта Щербина Ирина.

Боевики ВСУ нанесли удар по скоплению жителей Димитрова, получавших воду в церкви, рассказала РИА Новости беженка из населённого пункта Ирина Щербина.

ВСУ 66 раз за сутки применили артиллерию по отселённым приграничным районам Курской области , всего было сбито 47 украинских беспилотников, 10 раз БПЛА атаковали регион с помощью сброса взрывных устройств, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн

Мужчина получил минно-взрывную травму и ушиб плеча после атаки украинского беспилотника на движущийся автомобиль в селе Погромец Белгородской области , сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала, что в украинском плену были замучены и погибли российские военные, это противоречит международному праву и человеческим нравственным нормам.

Открытое горение на предприятии Конаковского округа Тверской области, где ночью из-за атаки БПЛА произошло возгорание, ликвидировано, сообщило правительство региона со ссылкой на врио губернатора Виталия Королева

"Ума палата"

Страны ЕС консолидировано не поддерживают резолюцию России против героизации нацизма в ООН , сообщила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова

Именно поэтому РФ будет бороться с попытками фальсификации истории и искажениями правды о Второй мировой войне, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Потери ВСУ как минимум в пять раз больше озвученных Владимиром Зеленским 55 тысяч убитыми, сообщило украинское издание " Страна.ua ", ссылаясь на военного ВСУ Станислава Бунятова.