23:54 03.04.2022 (обновлено: 09:59 04.04.2022)
Орбан объявил о победе правящего альянса на выборах в парламент Венгрии
Премьер Венгрии Виктор Орбан объявил о победе правящего альянса на выборах в парламент
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан объявил о победе на выборах. Выступление политика транслировал канал М1.
"Мы одержали такую победу, что даже с Луны видно. Ну из Брюсселя, во всяком случае, точно! <...> Дорогие друзья, эта победа еще и потому останется незабываемой до конца нашей жизни, что сейчас было очень много тех, с кем надо было сражаться: "левые" дома, "международные левые" за границей, брюссельские бюрократы, все финансовые организации империи Сороса, международные СМИ и в конце концов даже украинский президент", — сказал премьер.
По данным Национального избирательного комитета, после подсчета почти 88 процентов голосов альянс Орбана Фидес-ХДНП набирает около 68 процентов голосов, а оппозиция получает 28 процентов.
Кандидат в премьер-министры Венгрии Петер Марки-Заи признал поражение на выборах.
"Не будем спорить: правда в том, что Фидес эти выборы выиграла", — подчеркнул он.
В Венгрии проходят парламентские выборы. Количество депутатских мандатов — 199. Они распределяются двумя способами: 106 мест по мажоритарной системе в одномандатных округах и 93 — пропорционально по партийным спискам. По данным национального избирательного комитета, правом голоса обладают 8,2 миллиона избирателей.
Правящий альянс под руководством премьера Виктора Орбана, поддерживает сотрудничество с Россией, оппозиция же настроена на взаимодействие с Брюсселем. В частности Будапешт недавно выступил против расширения антироссийских санкций из-за спецоперации на Украине и отказал в поставке оружия Киеву через свою территорию, заявив, что первоочередная задача руководства страны — защита собственных национальных интересов.