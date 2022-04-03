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Орбан объявил о победе правящего альянса на выборах в парламент Венгрии - РИА Новости, 04.04.2022
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Орбан объявил о победе правящего альянса на выборах в парламент Венгрии
Орбан объявил о победе правящего альянса на выборах в парламент Венгрии - РИА Новости, 04.04.2022
Орбан объявил о победе правящего альянса на выборах в парламент Венгрии
Премьер Венгрии Виктор Орбан объявил о победе на выборах. Выступление политика транслировал канал М1. РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-03T23:54
2022-04-04T09:59
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан объявил о победе на выборах. Выступление политика транслировал канал М1.По данным Национального избирательного комитета, после подсчета почти 88 процентов голосов альянс Орбана Фидес-ХДНП набирает около 68 процентов голосов, а оппозиция получает 28 процентов.Кандидат в премьер-министры Венгрии Петер Марки-Заи признал поражение на выборах."Не будем спорить: правда в том, что Фидес эти выборы выиграла", — подчеркнул он.В Венгрии проходят парламентские выборы. Количество депутатских мандатов — 199. Они распределяются двумя способами: 106 мест по мажоритарной системе в одномандатных округах и 93 — пропорционально по партийным спискам. По данным национального избирательного комитета, правом голоса обладают 8,2 миллиона избирателей.Правящий альянс под руководством премьера Виктора Орбана, поддерживает сотрудничество с Россией, оппозиция же настроена на взаимодействие с Брюсселем. В частности Будапешт недавно выступил против расширения антироссийских санкций из-за спецоперации на Украине и отказал в поставке оружия Киеву через свою территорию, заявив, что первоочередная задача руководства страны — защита собственных национальных интересов.
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в мире
23:54 03.04.2022 (обновлено: 09:59 04.04.2022)
 
Орбан объявил о победе правящего альянса на выборах в парламент Венгрии

Премьер Венгрии Виктор Орбан объявил о победе правящего альянса на выборах в парламент

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан объявил о победе на выборах. Выступление политика транслировал канал М1.

"Мы одержали такую победу, что даже с Луны видно. Ну из Брюсселя, во всяком случае, точно! <...> Дорогие друзья, эта победа еще и потому останется незабываемой до конца нашей жизни, что сейчас было очень много тех, с кем надо было сражаться: "левые" дома, "международные левые" за границей, брюссельские бюрократы, все финансовые организации империи Сороса, международные СМИ и в конце концов даже украинский президент", — сказал премьер.

По данным Национального избирательного комитета, после подсчета почти 88 процентов голосов альянс Орбана Фидес-ХДНП набирает около 68 процентов голосов, а оппозиция получает 28 процентов.
Кандидат в премьер-министры Венгрии Петер Марки-Заи признал поражение на выборах.
"Не будем спорить: правда в том, что Фидес эти выборы выиграла", — подчеркнул он.
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В Венгрии проходят парламентские выборы. Количество депутатских мандатов — 199. Они распределяются двумя способами: 106 мест по мажоритарной системе в одномандатных округах и 93 — пропорционально по партийным спискам. По данным национального избирательного комитета, правом голоса обладают 8,2 миллиона избирателей.
Правящий альянс под руководством премьера Виктора Орбана, поддерживает сотрудничество с Россией, оппозиция же настроена на взаимодействие с Брюсселем. В частности Будапешт недавно выступил против расширения антироссийских санкций из-за спецоперации на Украине и отказал в поставке оружия Киеву через свою территорию, заявив, что первоочередная задача руководства страны — защита собственных национальных интересов.
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