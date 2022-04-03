https://ria.ru/20220403/vybory-1781584805.html

Орбан объявил о победе правящего альянса на выборах в парламент Венгрии

Орбан объявил о победе правящего альянса на выборах в парламент Венгрии - РИА Новости, 04.04.2022

Орбан объявил о победе правящего альянса на выборах в парламент Венгрии

Премьер Венгрии Виктор Орбан объявил о победе на выборах. Выступление политика транслировал канал М1. РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-03T23:54

2022-04-03T23:54

2022-04-04T09:59

в мире

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан объявил о победе на выборах. Выступление политика транслировал канал М1.По данным Национального избирательного комитета, после подсчета почти 88 процентов голосов альянс Орбана Фидес-ХДНП набирает около 68 процентов голосов, а оппозиция получает 28 процентов.Кандидат в премьер-министры Венгрии Петер Марки-Заи признал поражение на выборах."Не будем спорить: правда в том, что Фидес эти выборы выиграла", — подчеркнул он.В Венгрии проходят парламентские выборы. Количество депутатских мандатов — 199. Они распределяются двумя способами: 106 мест по мажоритарной системе в одномандатных округах и 93 — пропорционально по партийным спискам. По данным национального избирательного комитета, правом голоса обладают 8,2 миллиона избирателей.Правящий альянс под руководством премьера Виктора Орбана, поддерживает сотрудничество с Россией, оппозиция же настроена на взаимодействие с Брюсселем. В частности Будапешт недавно выступил против расширения антироссийских санкций из-за спецоперации на Украине и отказал в поставке оружия Киеву через свою территорию, заявив, что первоочередная задача руководства страны — защита собственных национальных интересов.

https://ria.ru/20220403/vybory-1781582840.html

https://ria.ru/20220401/vengriya-1781258212.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире