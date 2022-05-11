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В Венгрии назвали запрет нефти из России ударом атомной бомбы по экономике - РИА Новости, 11.05.2022
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В Венгрии назвали запрет нефти из России ударом атомной бомбы по экономике
В Венгрии назвали запрет нефти из России ударом атомной бомбы по экономике - РИА Новости, 11.05.2022
В Венгрии назвали запрет нефти из России ударом атомной бомбы по экономике
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто после переговоров премьера страны Виктора Орбана с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T12:49
2022-05-11T12:49
специальная военная операция на украине
экономика
венгрия
россия
евросоюз
еврокомиссия
петер сийярто
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто после переговоров премьера страны Виктора Орбана с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил, что собеседники не предложили премьеру решений, как экономике Венгрии справиться с ударом в случае введения эмбарго на российскую нефть."В Будапешт приезжала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр (Орбан) по телефону разговаривал с президентом председательствующей в Евросоюзе Франции Эммануэлем Макроном. Эти беседы дали нам понять, что у Брюсселя нет предложений и у Еврокомиссии нет предложений решения, как можно было бы справиться с ударом, подобным атомной бомбе, по экономике Венгрии в случае возможного эмбарго на нефть, поступающую из России", - сказал Сийярто в видео, опубликованном в Facebook*.По его словам, Венгрия будет настаивать на исключении трубопроводных поставок российской нефти из эмбарго.Ранее Сийярто заявлял, что еще многое надо обсудить, чтобы Будапешт мог изменить свою позицию относительно санкционного пакета ЕС, включающего эмбарго на российскую нефть, и что Будапешт не сможет поддержать этот санкционный пакет, пока Еврокомиссия не предложит решения проблем, создаваемых для экономики Венгрии.Ранее стало известно, что Венгрия и ряд других стран ЕС блокируют принятие шестого пакета европейских санкций против РФ из-за несогласия с введением нефтяного эмбарго.Западные страны ввели множество санкций в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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экономика, венгрия, россия, евросоюз, еврокомиссия, петер сийярто
12:49 11.05.2022
 
В Венгрии назвали запрет нефти из России ударом атомной бомбы по экономике

Глава МИД Сийярто: у ЕС нет идей, что делать Венгрии в случае запрета на нефть из России

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГлава МИД Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто после переговоров премьера страны Виктора Орбана с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил, что собеседники не предложили премьеру решений, как экономике Венгрии справиться с ударом в случае введения эмбарго на российскую нефть.
Будапешт приезжала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр (Орбан) по телефону разговаривал с президентом председательствующей в Евросоюзе Франции Эммануэлем Макроном. Эти беседы дали нам понять, что у Брюсселя нет предложений и у Еврокомиссии нет предложений решения, как можно было бы справиться с ударом, подобным атомной бомбе, по экономике Венгрии в случае возможного эмбарго на нефть, поступающую из России", - сказал Сийярто в видео, опубликованном в Facebook*.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
Вчера, 12:03
Польша испугалась, что Германия будет перепродавать ей российскую нефть
По его словам, Венгрия будет настаивать на исключении трубопроводных поставок российской нефти из эмбарго.
Ранее Сийярто заявлял, что еще многое надо обсудить, чтобы Будапешт мог изменить свою позицию относительно санкционного пакета ЕС, включающего эмбарго на российскую нефть, и что Будапешт не сможет поддержать этот санкционный пакет, пока Еврокомиссия не предложит решения проблем, создаваемых для экономики Венгрии.
Ранее стало известно, что Венгрия и ряд других стран ЕС блокируют принятие шестого пакета европейских санкций против РФ из-за несогласия с введением нефтяного эмбарго.
Западные страны ввели множество санкций в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
10 мая, 09:44
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Специальная военная операция на УкраинеЭкономикаВенгрияРоссияЕвросоюзЕврокомиссияПетер Сийярто
 
 
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