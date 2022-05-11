https://ria.ru/20220511/neft-1787882338.html

В Венгрии назвали запрет нефти из России ударом атомной бомбы по экономике

В Венгрии назвали запрет нефти из России ударом атомной бомбы по экономике - РИА Новости, 11.05.2022

В Венгрии назвали запрет нефти из России ударом атомной бомбы по экономике

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто после переговоров премьера страны Виктора Орбана с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T12:49

2022-05-11T12:49

2022-05-11T12:49

специальная военная операция на украине

экономика

венгрия

россия

евросоюз

еврокомиссия

петер сийярто

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто после переговоров премьера страны Виктора Орбана с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил, что собеседники не предложили премьеру решений, как экономике Венгрии справиться с ударом в случае введения эмбарго на российскую нефть."В Будапешт приезжала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр (Орбан) по телефону разговаривал с президентом председательствующей в Евросоюзе Франции Эммануэлем Макроном. Эти беседы дали нам понять, что у Брюсселя нет предложений и у Еврокомиссии нет предложений решения, как можно было бы справиться с ударом, подобным атомной бомбе, по экономике Венгрии в случае возможного эмбарго на нефть, поступающую из России", - сказал Сийярто в видео, опубликованном в Facebook*.По его словам, Венгрия будет настаивать на исключении трубопроводных поставок российской нефти из эмбарго.Ранее Сийярто заявлял, что еще многое надо обсудить, чтобы Будапешт мог изменить свою позицию относительно санкционного пакета ЕС, включающего эмбарго на российскую нефть, и что Будапешт не сможет поддержать этот санкционный пакет, пока Еврокомиссия не предложит решения проблем, создаваемых для экономики Венгрии.Ранее стало известно, что Венгрия и ряд других стран ЕС блокируют принятие шестого пакета европейских санкций против РФ из-за несогласия с введением нефтяного эмбарго.Западные страны ввели множество санкций в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20220511/neft-1787869480.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, венгрия, россия, евросоюз, еврокомиссия, петер сийярто