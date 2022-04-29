https://ria.ru/20220429/orban-1786093259.html

Президент Венгрии предложит парламенту переизбрать Орбана на посту премьера

Президент Венгрии предложит парламенту переизбрать Орбана на посту премьера - РИА Новости, 29.04.2022

Президент Венгрии предложит парламенту переизбрать Орбана на посту премьера

Президент Венгрии Янош Адер попросил премьер-министра страны Виктора Орбана сформировать новое правительство и сообщил, что вновь предложит его кандидатуру на... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T11:14

2022-04-29T11:14

2022-04-29T11:51

в мире

венгрия

виктор орбан

янош адер

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Президент Венгрии Янош Адер попросил премьер-министра страны Виктора Орбана сформировать новое правительство и сообщил, что вновь предложит его кандидатуру на пост премьер-министра на инаугурационном заседании парламента нового созыва в понедельник."Я в третий раз попросил господина премьер-министра Виктора Орбана сформировать новое правительство, и он это предложение принял. В понедельник я повторю это на инаугурационном заседании парламента и предложу избрать Виктора Орбана на пост премьер-министра", - сказал Янош журналистам по итогам встречи с Обраном. Его выступление транслировал канал М1.Президент также отметил, что "выборы были законными, конституционными, свободными и демократическими" и легитимность нового парламента не подлежит обсуждению.Орбан пообещал Адеру, что сформирует правительство, способное защитить страну в ближайшие годы. "Надо защитить Венгрию от внешних воздействий в десятилетие, полное опасностей", - сказал он. По его словам, он ведет обсуждение с кандидатами в министры.Ранее глава канцелярии Орбана Гергей Гуйяш заявил, что премьер-министр будет избран 16 мая. Инаугурационное заседание парламента состоится в следующий понедельник, избранные депутаты принесут присягу.Ранее на парламентских выборах в Венгрии победил альянс Фидес-Христианско-демократическая народная партия (Фидес-ХДНП) Орбана, получивший 135 мест в Национальном собрании из 199. Коалиция из шести оппозиционных партий во главе с Петером Марки-Заем получила 57 мест. Из оставшихся семи мест шесть у правого движения "Наша Родина" и одно - у Немецкого национального списка.

https://ria.ru/20220428/gaz-1785937130.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, венгрия, виктор орбан, янош адер