Орбан заявил, что, пока он жив и у власти, Венгрию не лишат права вето в ЕС

БУДАПЕШТ, 7 фев — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что до тех пор, пока он жив и находится у власти, Венгрию не лишат права вето в ЕС.

"Право вето — это фундаментальное право согласно учредительному договору Евросоюза. Каждый день слышно, что это часть давления, что это затрудняет европейское сотрудничество, поэтому не должно быть никаких вопросов, особенно в сфере внешней политики, где требуется единогласное решение. И я с этим не согласен", — сказал Орбан , выступая на предвыборном мероприятии в Сомбатхее. Трансляцию вел телеканал М1.

Венгерский премьер отметил, что по закону для изменения "правила, согласно которому для определенных вопросов и всех вопросов внешней политики требуется единогласие, на решение простым большинством" тоже требуется единогласие.

"Так что, пока я жив и нахожусь у власти, этого не будет", — подчеркнул Орбан.