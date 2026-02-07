Орбан заявил, что, пока он жив и у власти, Венгрию не лишат права вето в ЕС

БУДАПЕШТ, 7 фев — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что до тех пор, пока он жив и находится у власти, Венгрию не лишат права вето в ЕС.
"Право вето — это фундаментальное право согласно учредительному договору Евросоюза. Каждый день слышно, что это часть давления, что это затрудняет европейское сотрудничество, поэтому не должно быть никаких вопросов, особенно в сфере внешней политики, где требуется единогласное решение. И я с этим не согласен", — сказал Орбан, выступая на предвыборном мероприятии в Сомбатхее. Трансляцию вел телеканал М1.
Венгерский премьер отметил, что по закону для изменения "правила, согласно которому для определенных вопросов и всех вопросов внешней политики требуется единогласие, на решение простым большинством" тоже требуется единогласие.
"Так что, пока я жив и нахожусь у власти, этого не будет", — подчеркнул Орбан.
По его словам, Брюссель не смог его уговорить изменить позицию, поэтому теперь хочет сместить его с поста по итогам выборов, но в случае прихода к власти венгерской оппозиции достаточно будет один раз одобрить в Брюсселе изменение правил голосования, и право вето перестанет существовать.
Председатель ведущей в Европарламенте партии "Европейская народная партия" (ЕНП) Манфред Вебер ранее заявил, что Европа должна изменить принцип принятия решений в Евросоюзе и пересмотреть право вето.
Ранее издание Politico сообщало о том, что председатель Европейского совета Антониу Кошта предлагает упростить голосование в Евросоюзе по открытию переговорных кластеров на пути к вступлению Украины в блок, стремясь обойти вето Венгрии. Орбан заявлял, что, чтобы отменить принцип единогласия для начала переговоров с Украиной о вступлении в ЕС, тоже нужно одобрение всех 27 стран, а Венгрия против.