Венгрия должна не поддаться провокациям Брюсселя и Киева, заявил Сийярто

БУДАПЕШТ, 7 фев - РИА Новости. Венгрия должна противостоять бесчисленным провокациям Брюсселя и Киева, чтобы придерживаться своей позиции и не позволить втянуть Будапешт в конфликт на Украине или отправить туда венгерские деньги, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.