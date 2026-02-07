Рейтинг@Mail.ru
Венгрия должна не поддаться провокациям Брюсселя и Киева, заявил Сийярто - РИА Новости, 07.02.2026
15:12 07.02.2026
Венгрия должна не поддаться провокациям Брюсселя и Киева, заявил Сийярто
в мире, венгрия, брюссель, киев, петер сийярто, виктор орбан, еврокомиссия, евросоюз, санкции в отношении россии
В мире, Венгрия, Брюссель, Киев, Петер Сийярто, Виктор Орбан, Еврокомиссия, Евросоюз, Санкции в отношении России
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПетер Сийярто
Петер Сийярто. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 7 фев - РИА Новости. Венгрия должна противостоять бесчисленным провокациям Брюсселя и Киева, чтобы придерживаться своей позиции и не позволить втянуть Будапешт в конфликт на Украине или отправить туда венгерские деньги, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Мы должны просыпаться каждое утро, точно зная, что в течение дня будут бесчисленные попытки оказать давление со стороны Брюсселя. В течение дня будут бесчисленные провокации со стороны Киева. И наша задача в течение дня - продолжать не позволять Венгрии быть втянутой в войну. И мы ложимся спать в конце дня, точно зная, что завтра проснёмся с той же задачей", - сказал Сийярто, выступая на предвыборном мероприятии в Сомбатхее.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время пресс-конференции в Будапеште - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
"Мы не позволим". Угрозы Украины в адрес Венгрии разозлили Орбана
27 января, 10:44
По его словам, "пока в Брюсселе босс" - председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Лейен и "пока идёт война по соседству", власти Венгрии "каждый должны говорить "нет" Брюсселю и Киеву".
"Нет, мы не позволим втянуть Венгрию в войну, и нет, мы не позволим, чтобы венгерские деньги были отправлены на Украину. Для этого нам нужно выиграть выборы, потому что если мы не победим, наш оппонент скажет "да" Брюсселю в первый же день. Не питайте наивных фантазий, в первый же день", - отметил министр.
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан ранее заявил, что и Киев, и Брюссель заинтересованы в приходе к власти в стране оппозиции, которая отправит Украине деньги и оружие, а также одобрит вступление страны в ЕС. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что венгерская оппозиция в случае прихода к власти по итогам парламентских выборов в апреле 2026 года откажется от нефти и газа из России, что будет иметь трагические последствия для экономики Венгрии.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
Венгрия не занимает ни одну из сторон в конфликте на Украине, заявил Орбан
31 января, 19:03
 
В миреВенгрияБрюссельКиевПетер СийяртоВиктор ОрбанЕврокомиссияЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
