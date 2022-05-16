https://ria.ru/20220516/orban-1788826386.html
Венгерский парламент переизбрал Орбана премьером
Венгерский парламент переизбрал Орбана премьером - РИА Новости, 16.05.2022
Венгерский парламент переизбрал Орбана премьером
Парламент Венгрии на заседании переизбрал Виктора Орбана на посту премьер-министра страны, он возглавит правительство в пятый раз в карьере. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T15:40
2022-05-16T15:40
2022-05-16T15:46
виктор орбан
в мире
венгрия
янош адер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/04/1781664902_0:57:2797:1630_1920x0_80_0_0_13074e0ac7475fed649f9b3efe863346.jpg
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Парламент Венгрии на заседании переизбрал Виктора Орбана на посту премьер-министра страны, он возглавит правительство в пятый раз в карьере.За Орбана проголосовало 133 депутата, против - 27 депутатов. Трансляция велась на канале М1. После голосования Орбан принес присягу и вступил в должность.По итогам парламентских выборов 3 апреля правящий альянс Фидес-Христианско-демократическая народная партия получил 135 мест в Национальном собрании из 199, что является лучшим результатом на выборах альянса, удерживающего конституционное большинство уже более 12 лет.Кандидатуру Орбана на пост премьера внес президент страны Янош Адер на инаугурационном заседании нового парламента. Для переизбрания необходимо набрать более половины голосов депутатов. В соответствии с конституцией страны, сразу после голосования избранный кандидат приносит присягу и вступает в должность.
https://ria.ru/20220405/vybory-1781759075.html
венгрия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/04/1781664902_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_af65cf71f8f07b96af7a4a2a5272dff4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
виктор орбан, в мире, венгрия, янош адер
15:40 16.05.2022 (обновлено: 15:46 16.05.2022)
Венгерский парламент переизбрал Орбана премьером
Венгерский парламент переизбрал Орбана на посту премьера на пятый срок
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Парламент Венгрии на заседании переизбрал Виктора Орбана на посту премьер-министра страны, он возглавит правительство в пятый раз в карьере.
За Орбана проголосовало 133 депутата, против - 27 депутатов. Трансляция велась на канале М1. После голосования Орбан принес присягу и вступил в должность.
По итогам парламентских выборов 3 апреля правящий альянс Фидес-Христианско-демократическая народная партия получил 135 мест в Национальном собрании из 199, что является лучшим результатом на выборах альянса, удерживающего конституционное большинство уже более 12 лет.
Кандидатуру Орбана на пост премьера внес президент страны Янош Адер
на инаугурационном заседании нового парламента. Для переизбрания необходимо набрать более половины голосов депутатов. В соответствии с конституцией страны, сразу после голосования избранный кандидат приносит присягу и вступает в должность.