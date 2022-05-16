https://ria.ru/20220516/orban-1788826386.html

Венгерский парламент переизбрал Орбана премьером

Венгерский парламент переизбрал Орбана премьером - РИА Новости, 16.05.2022

Венгерский парламент переизбрал Орбана премьером

Парламент Венгрии на заседании переизбрал Виктора Орбана на посту премьер-министра страны, он возглавит правительство в пятый раз в карьере. РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T15:40

2022-05-16T15:40

2022-05-16T15:46

виктор орбан

в мире

венгрия

янош адер

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Парламент Венгрии на заседании переизбрал Виктора Орбана на посту премьер-министра страны, он возглавит правительство в пятый раз в карьере.За Орбана проголосовало 133 депутата, против - 27 депутатов. Трансляция велась на канале М1. После голосования Орбан принес присягу и вступил в должность.По итогам парламентских выборов 3 апреля правящий альянс Фидес-Христианско-демократическая народная партия получил 135 мест в Национальном собрании из 199, что является лучшим результатом на выборах альянса, удерживающего конституционное большинство уже более 12 лет.Кандидатуру Орбана на пост премьера внес президент страны Янош Адер на инаугурационном заседании нового парламента. Для переизбрания необходимо набрать более половины голосов депутатов. В соответствии с конституцией страны, сразу после голосования избранный кандидат приносит присягу и вступает в должность.

https://ria.ru/20220405/vybory-1781759075.html

венгрия

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Кирилл Волков

виктор орбан, в мире, венгрия, янош адер