Орбан рассказал о просьбе Клинтона открыть второй фронт против Югославии

БУДАПЕШТ, 7 фев - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, что в 1999 году президент США Билл Клинтон просил его открыть второй фронт против Югославии, но он отказался, чтобы не допустить войны на территории Воеводины, где проживают венгры, и обстрелов городов на юге Венгрии.
"Но я помню, как мне в 1999 году позвонил тогдашний американский президент Клинтон. Он просил, учитывая эскалацию войны в существовавшей тогда Югославии и наличие там сотен британских солдат, открыть второй фронт, южный фронт с точки зрения южной Венгрии, и атаковать сербов, открыв этот фронт, чтобы мы могли обстреливать их из Венгрии через Воеводину", - сказал Орбан, выступая на предвыборном мероприятии в Сомбатхее. Трансляцию вел телеканал М1.
Венгерский премьер подчеркнул, что причина, по которой Венгрия не оказалась втянута в войну, заключалась в том, что "тогдашнее правительство на прямую просьбу американского президента сказало: "Нет, сэр".
"Если бы у нас тогда был премьер-министр, который бы мог говорить только "Да, сэр", то мы бы все погрязли по уши в этой войне", - отметил он.
Как добавил Орбан, он тогда объяснил Клинтону, что в случае открытия второго фронта 300 тысяч венгров, проживающих в Воеводине, станут врагами для своих сограждан и будут взяты в плен, а города на юге Венгрии подвергнутся ответным обстрелам. По словам премьера Венгрии, Клинтон больше никогда не поднимал эту тему.
Орбан в первый раз занимал пост премьера Венгрии в 1998-2002 годах.
В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года.
После этого в Косово и Метохию был введен контингент KFOR под эгидой НАТО, сейчас в составе контингента Североатлантического альянса в Косово около 4,5 тысячи военнослужащих из 29 государств.
