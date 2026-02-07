Орбан рассказал о просьбе Клинтона открыть второй фронт против Югославии

БУДАПЕШТ, 7 фев - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, что в 1999 году президент США Билл Клинтон просил его открыть второй фронт против Югославии, но он отказался, чтобы не допустить войны на территории Воеводины, где проживают венгры, и обстрелов городов на юге Венгрии.

"Но я помню, как мне в 1999 году позвонил тогдашний американский президент Клинтон . Он просил, учитывая эскалацию войны в существовавшей тогда Югославии и наличие там сотен британских солдат, открыть второй фронт, южный фронт с точки зрения южной Венгрии , и атаковать сербов, открыв этот фронт, чтобы мы могли обстреливать их из Венгрии через Воеводину", - сказал Орбан , выступая на предвыборном мероприятии в Сомбатхее. Трансляцию вел телеканал М1.

Венгерский премьер подчеркнул, что причина, по которой Венгрия не оказалась втянута в войну, заключалась в том, что "тогдашнее правительство на прямую просьбу американского президента сказало: "Нет, сэр".

"Если бы у нас тогда был премьер-министр, который бы мог говорить только "Да, сэр", то мы бы все погрязли по уши в этой войне", - отметил он.

Как добавил Орбан, он тогда объяснил Клинтону, что в случае открытия второго фронта 300 тысяч венгров, проживающих в Воеводине , станут врагами для своих сограждан и будут взяты в плен, а города на юге Венгрии подвергнутся ответным обстрелам. По словам премьера Венгрии, Клинтон больше никогда не поднимал эту тему.

Орбан в первый раз занимал пост премьера Венгрии в 1998-2002 годах.

В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (в то время состоявшей из Сербии и Черногории ) силами НАТО . Военная операция была предпринята без одобрения Совета безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года.