https://ria.ru/20260208/orban-2073011469.html
Орбан показал, как жал гирю в костюме на мероприятии перед выборами
Орбан показал, как жал гирю в костюме на мероприятии перед выборами - РИА Новости, 08.02.2026
Орбан показал, как жал гирю в костюме на мероприятии перед выборами
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выложил видеозапись своей короткой тренировки перед встречей с избирателями в венгерском Сомбатхее, на ней он в костюме... РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T14:25:00+03:00
2026-02-08T14:25:00+03:00
2026-02-08T14:50:00+03:00
венгрия
россия
виктор орбан
петер сийярто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/08/2073015188_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4c0b219db812d6aac8020df456a88c55.jpg
https://ria.ru/20260207/orban-2072916107.html
венгрия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/08/2073015188_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_1d362f543b41728396f0e671fd520eda.jpg
Тренировка Виктора Орбана
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выложил видеозапись своей короткой тренировки перед встречей с избирателями в венгерском Сомбатхее, на ней он в костюме жмет гирю.
2026-02-08T14:25
true
PT0M08S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
венгрия, россия, виктор орбан, петер сийярто
Венгрия, Россия, Виктор Орбан, Петер Сийярто
Орбан показал, как жал гирю в костюме на мероприятии перед выборами
Орбан показал, как жал гирю в костюме перед предвыборным мероприятием