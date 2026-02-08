Рейтинг@Mail.ru
Орбан показал, как жал гирю в костюме на мероприятии перед выборами - РИА Новости, 08.02.2026
14:25 08.02.2026
Орбан показал, как жал гирю в костюме на мероприятии перед выборами
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выложил видеозапись своей короткой тренировки перед встречей с избирателями в венгерском Сомбатхее, на ней он в костюме жмет гирю.
венгрия, россия, виктор орбан, петер сийярто
Венгрия, Россия, Виктор Орбан, Петер Сийярто
БУДАПЕШТ, 8 фев - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выложил видеозапись своей короткой тренировки перед встречей с избирателями в венгерском Сомбатхее, на ней он в костюме жмет гирю.
"Я готов. Если будет ближний бой, то я в порядке", - говорит Орбан сопровождающим его журналистам.
На видеозаписи, размещенной в соцсети Facebook*, видно, как после тренировки Орбан прибывает на стадион, где состоялось мероприятие, в сопровождении главы МИД Венгрии Петера Сийярто.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Орбан назвал Украину врагом Венгрии
7 февраля, 17:52
 
ВенгрияРоссияВиктор ОрбанПетер Сийярто
 
 
