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Венгрия будет оплачивать российский газ в рублях - РИА Новости, 11.04.2022
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Венгрия будет оплачивать российский газ в рублях
Венгрия будет оплачивать российский газ в рублях - РИА Новости, 11.04.2022
Венгрия будет оплачивать российский газ в рублях
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о намерении Будапешта оплачивать российский газ в рублях, пишет Reuters. РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T19:20
2022-04-11T19:52
экономика
россия
венгрия
еврокомиссия
газпром экспорт
газпромбанк
виктор орбан
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о намерении Будапешта оплачивать российский газ в рублях, пишет Reuters."У нас есть решение, которое не нарушает никаких санкций, но в то же время обеспечивает газоснабжение Венгрии", — приводит агентство его слова.Сообщается, что в схему Будапешта входят планы использовать дочернюю компанию венгерской энергетической группы MVM — CEE Energy. Она будет оплачивать счет в евро, а Газпромбанк, в свою очередь, конвертирует полученные средства в рубли и переведет "Газпром экспорту".Сийярто также подчеркнул, что Венгрия зависит от российских нефти и газа.Будапешт уже не первый раз делает подобные заявления: так, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также заявил о готовности республики платить за газ в рублях. Эти условия поставила Москва после усиления санкционного давления со стороны Запада: согласно планам, для иностранных покупателей откроют специальные валютные и рублевые счета в Газпромбанке, после чего они смогут переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку голубого топлива, банк будет продавать ее на Мосбирже, а затем будут осуществляться расчеты с поставщиком.Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Венгрия нарушит санкции, если будет платить за российский газ в рублях. В Будапеште накануне напомнили, что оплата российского газа в рублях не будет нарушением европейских санкций против России, поскольку у Венгрии двусторонний контракт с Россией и вопрос валюты оплаты — технический.
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экономика, россия, венгрия, еврокомиссия, газпром экспорт, газпромбанк, виктор орбан, санкции в отношении россии, санкции
19:20 11.04.2022 (обновлено: 19:52 11.04.2022)
 
Венгрия будет оплачивать российский газ в рублях

Глава МИД Венгрии Сийярто заявил о готовности оплачивать российский газ в рублях

© AP Photo / Bela SzandelszkyГазоприемная станция в Вечеше, Венгрия
Газоприемная станция в Вечеше, Венгрия - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© AP Photo / Bela Szandelszky
Газоприемная станция в Вечеше, Венгрия
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о намерении Будапешта оплачивать российский газ в рублях, пишет Reuters.
"У нас есть решение, которое не нарушает никаких санкций, но в то же время обеспечивает газоснабжение Венгрии", — приводит агентство его слова.
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Сообщается, что в схему Будапешта входят планы использовать дочернюю компанию венгерской энергетической группы MVM — CEE Energy. Она будет оплачивать счет в евро, а Газпромбанк, в свою очередь, конвертирует полученные средства в рубли и переведет "Газпром экспорту".
Сийярто также подчеркнул, что Венгрия зависит от российских нефти и газа.
Будапешт уже не первый раз делает подобные заявления: так, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также заявил о готовности республики платить за газ в рублях. Эти условия поставила Москва после усиления санкционного давления со стороны Запада: согласно планам, для иностранных покупателей откроют специальные валютные и рублевые счета в Газпромбанке, после чего они смогут переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку голубого топлива, банк будет продавать ее на Мосбирже, а затем будут осуществляться расчеты с поставщиком.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Венгрия нарушит санкции, если будет платить за российский газ в рублях. В Будапеште накануне напомнили, что оплата российского газа в рублях не будет нарушением европейских санкций против России, поскольку у Венгрии двусторонний контракт с Россией и вопрос валюты оплаты — технический.
Российский газ в Европе: страны-лидеры по объему закупок
1 февраля, 15:17Инфографика
Российский газ в Европе: страны — лидеры по объему закупок
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ЭкономикаРоссияВенгрияЕврокомиссияГазпром ЭкспортГазпромбанкВиктор ОрбанСанкции в отношении РоссииСанкции
 
 
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