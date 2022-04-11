https://ria.ru/20220411/vengriya-1782981094.html

Венгрия будет оплачивать российский газ в рублях

Венгрия будет оплачивать российский газ в рублях - РИА Новости, 11.04.2022

Венгрия будет оплачивать российский газ в рублях

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о намерении Будапешта оплачивать российский газ в рублях, пишет Reuters. РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T19:20

2022-04-11T19:20

2022-04-11T19:52

экономика

россия

венгрия

еврокомиссия

газпром экспорт

газпромбанк

виктор орбан

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о намерении Будапешта оплачивать российский газ в рублях, пишет Reuters."У нас есть решение, которое не нарушает никаких санкций, но в то же время обеспечивает газоснабжение Венгрии", — приводит агентство его слова.Сообщается, что в схему Будапешта входят планы использовать дочернюю компанию венгерской энергетической группы MVM — CEE Energy. Она будет оплачивать счет в евро, а Газпромбанк, в свою очередь, конвертирует полученные средства в рубли и переведет "Газпром экспорту".Сийярто также подчеркнул, что Венгрия зависит от российских нефти и газа.Будапешт уже не первый раз делает подобные заявления: так, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также заявил о готовности республики платить за газ в рублях. Эти условия поставила Москва после усиления санкционного давления со стороны Запада: согласно планам, для иностранных покупателей откроют специальные валютные и рублевые счета в Газпромбанке, после чего они смогут переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку голубого топлива, банк будет продавать ее на Мосбирже, а затем будут осуществляться расчеты с поставщиком.Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Венгрия нарушит санкции, если будет платить за российский газ в рублях. В Будапеште накануне напомнили, что оплата российского газа в рублях не будет нарушением европейских санкций против России, поскольку у Венгрии двусторонний контракт с Россией и вопрос валюты оплаты — технический.

https://ria.ru/20220408/moldaviya-1782426868.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

экономика, россия, венгрия, еврокомиссия, газпром экспорт, газпромбанк, виктор орбан, санкции в отношении россии, санкции