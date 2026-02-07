Рейтинг@Mail.ru
"Будем говорить прямо". Орбан сделал громкое заявление о войне с Россией - РИА Новости, 07.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:07 07.02.2026 (обновлено: 17:48 07.02.2026)
https://ria.ru/20260207/orban-2072894157.html
"Будем говорить прямо". Орбан сделал громкое заявление о войне с Россией
"Будем говорить прямо". Орбан сделал громкое заявление о войне с Россией - РИА Новости, 07.02.2026
"Будем говорить прямо". Орбан сделал громкое заявление о войне с Россией
Размещение европейских военных на Украине приведет к прямой конфронтации с Россией, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T15:07:00+03:00
2026-02-07T17:48:00+03:00
в мире
украина
россия
венгрия
виктор орбан
нато
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029941073_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5ddd65efe23ffcc5d4f224c39d3f5bd2.jpg
https://ria.ru/20260205/orban-2072492443.html
https://ria.ru/20260207/zelenskiy-2072890930.html
украина
россия
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029941073_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_79f54b713b3a24f616546bd4c70c1c76.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, венгрия, виктор орбан, нато
В мире, Украина, Россия, Венгрия, Виктор Орбан, НАТО, Специальная военная операция на Украине
"Будем говорить прямо". Орбан сделал громкое заявление о войне с Россией

Орбан: отправка европейских войск на Украину будет означать войну с Россией

© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© AP Photo / Denes Erdos
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Размещение европейских военных на Украине приведет к прямой конфронтации с Россией, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«
"Когда мы говорим о войне, мы должны говорить прямо. Сегодня опасность состоит в отправке на Украину венгерских денег. Завтра на войну могут отправить молодых венгров. Европейские войска на Украине будут означать прямой конфликт с Россией", — написал он в соцсети X.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Орбан сделал громкое заявление о позиции России по Украине
5 февраля, 15:42
Политик отметил, что Будапешт отказывается участвовать в воинственных планах Брюсселя.
Во вторник генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время выступления в Верховной раде заявил, что иностранные войска появятся на Украине сразу же после заключения мирного соглашения.
Москва неоднократно заявляла, что любой сценарий размещения войск государств — членов НАТО на Украине категорически неприемлем и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран — участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции с Марком Рютте в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Зеленский выступил с резким заявлением о Донбассе
Вчера, 14:35
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВенгрияВиктор ОрбанНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала