https://ria.ru/20260207/orban-2072894157.html
"Будем говорить прямо". Орбан сделал громкое заявление о войне с Россией
"Будем говорить прямо". Орбан сделал громкое заявление о войне с Россией - РИА Новости, 07.02.2026
"Будем говорить прямо". Орбан сделал громкое заявление о войне с Россией
Размещение европейских военных на Украине приведет к прямой конфронтации с Россией, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T15:07:00+03:00
2026-02-07T15:07:00+03:00
2026-02-07T17:48:00+03:00
в мире
украина
россия
венгрия
виктор орбан
нато
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029941073_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5ddd65efe23ffcc5d4f224c39d3f5bd2.jpg
https://ria.ru/20260205/orban-2072492443.html
https://ria.ru/20260207/zelenskiy-2072890930.html
украина
россия
венгрия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029941073_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_79f54b713b3a24f616546bd4c70c1c76.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, венгрия, виктор орбан, нато
В мире, Украина, Россия, Венгрия, Виктор Орбан, НАТО, Специальная военная операция на Украине
"Будем говорить прямо". Орбан сделал громкое заявление о войне с Россией
Орбан: отправка европейских войск на Украину будет означать войну с Россией