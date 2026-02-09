Рейтинг@Mail.ru
Венгрия не отправит свою молодежь на Украину, заявил Орбан
18:45 09.02.2026
Венгрия не отправит свою молодежь на Украину, заявил Орбан
Венгрия не отправит свою молодежь на Украину, заявил Орбан

Орбан: Венгрия не пойдет воевать на Украину и не отдаст туда свою молодежь

© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
© AP Photo / Denes Erdos
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 9 фев - РИА Новости. Венгрия должна быть способна сказать "нет" призывам принять участие в конфликте на Украине и отправить туда молодых венгров, а также финансировать Киев и слушаться Брюссель, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
"Надо уметь говорить нет. Мы не идем на войну. Мы не отдаем свою молодежь. Мы не финансируем Украину. И не прыгаем по первому свисту Брюсселя", - написал Орбан в соцсети Facebook*.
"Это безумие!" Орбан набросился на Рютте из-за слов о войне с Россией
Вчера, 14:38
По его словам, в Венгрии сейчас на это способно действующее правительство, а оппозиция - нет.
Венгерский премьер ранее заявил, что если слова генерального секретаря НАТО Марка Рютте об отправке западных войск на Украину после завершения конфликта исполнятся, это будет означать войну Запада с Россией.
Орбан ранее заявил, что европейские лидеры всерьез настроены начать войну с Россией к 2030 году, Венгрия должна постараться избежать участия в ней.
В начале декабря 2025 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не собирается воевать с Европой, но если сама Европа захочет и начнет воевать, то Россия готова прямо сейчас.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Орбан назвал Украину врагом Венгрии
7 февраля, 17:52
 
Россия, В мире, Венгрия, Украина, Виктор Орбан, Марк Рютте, Владимир Путин, НАТО
 
 
