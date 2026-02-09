Венгрия не отправит свою молодежь на Украину, заявил Орбан

БУДАПЕШТ, 9 фев - РИА Новости. Венгрия должна быть способна сказать "нет" призывам принять участие в конфликте на Украине и отправить туда молодых венгров, а также финансировать Киев и слушаться Брюссель, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.