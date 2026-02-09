БУДАПЕШТ, 9 фев - РИА Новости. Венгрия должна быть способна сказать "нет" призывам принять участие в конфликте на Украине и отправить туда молодых венгров, а также финансировать Киев и слушаться Брюссель, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
По его словам, в Венгрии сейчас на это способно действующее правительство, а оппозиция - нет.
Венгерский премьер ранее заявил, что если слова генерального секретаря НАТО Марка Рютте об отправке западных войск на Украину после завершения конфликта исполнятся, это будет означать войну Запада с Россией.
Орбан ранее заявил, что европейские лидеры всерьез настроены начать войну с Россией к 2030 году, Венгрия должна постараться избежать участия в ней.
В начале декабря 2025 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не собирается воевать с Европой, но если сама Европа захочет и начнет воевать, то Россия готова прямо сейчас.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
