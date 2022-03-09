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Крупные ЧП на промышленных предприятиях в России в 2021-2022 годах

Крупные ЧП на промышленных предприятиях в России в 2021-2022 годах - РИА Новости, 09.03.2022

Крупные ЧП на промышленных предприятиях в России в 2021-2022 годах

в Пензе на производственном объекте ОАО "Энергоснабжающее предприятие" произошла разгерметизация резервуара для хранения битума. В результате ЧП два человека... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T13:38

2022-03-09T13:38

2022-03-09T13:38

справки

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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20229 марта в Пензе на производственном объекте ОАО "Энергоснабжающее предприятие" произошла разгерметизация резервуара для хранения битума. В результате ЧП два человека погибли, еще восемь человек пострадали. 26 января в Липецке на территории Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) в ходе осмотра межцехового трубопровода трое рабочих отравились газом. Одного из них спасти не удалось. По информации НЛМК, работники не использовали газозащитную аппаратуру, обязательную для таких работ. 17 января на Уфимском мотостроительном производственном объединении (УМПО) при проведении работ по промывке авиационных деталей в бензопромывочном отделении цеха предприятия произошло воспламенение парогазовоздушной смеси. В результате инцидента две работницы 30 и 46 лет получили ожоги от 80 до 90% поверхности тела и были госпитализированы в тяжелом состоянии. Спустя несколько дней они скончались в больнице. 4 января в Зеленокумске на Ставрополье на коммерческом предприятии по выпуску силикатного кирпича во время выполнения производственных работ произошла разгерметизация находящейся под давлением емкости с горячей водой. В результате ЧП два человека погибли, один пострадавший был госпитализирован. 202117 декабря на заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге загорелось строящееся военное судно. По информации представителя экстренных служб, пожар произошел на верхней палубе строящегося корвета "Проворный". Сообщалось о трех пострадавших, в том числе двух сотрудниках МЧС. Как уточнили на "Северной верфи", повреждения получила надстройка судна, общая площадь пожара составила 400 квадратных метров. Пожар был ликвидирован в 23.00 18 декабря. С огнем боролись 168 человек и 42 единицы техники. 27 ноября в Дзержинске Нижегородской области на заводе имени Я.М. Свердлова в двухэтажном производственном кирпичном здании цеха, где производят взрывчатое вещество октоген, произошли четыре взрыва с последующим обрушением и пожаром. Площадь возгорания составила 55 квадратных метров. По информации регионального Минздрава, пострадали два человека. 28 октября в Череповце Вологодской области на заводе "Апатит" в цехе по производству минеральных удобрений произошел локальный выброс газообразного аммиака. В результате ЧП пострадали трое рабочих. 22 октября в Шиловском районе Рязанской области на заводе "Эластик" произошли взрыв и пожар в пороховом цеху, принадлежащем компании, занимающейся производством и хранением взрывчатки и утилизацией боеприпасов. При взрыве погибли 17 человек. 29 июля на Каменском химическом комбинате в Ростовской области в цехе формования произошло воспламенение изделий. Пожар был локализован и потушен. В результате случившегося было госпитализировано семь человек. Позже все они скончались. 15 июня в Кузбассе загорелась обогатительная фабрика "Березовская". Пожар был локализован на площади две тысячи квадратных метров. Были выведены 39 человек, один человек погиб – до выхода во время ЧП не успела добраться крановщица. 10 июня в Норильске Красноярского края на территории Надеждинского металлургического комбината при ремонтно-строительных работах обрушился пол теплой галереи трубопроводов отделения сгущения цеха обезвоживания и складирования концентрата. В результате обвала 48-летний рабочий подрядной организации "Стройдиллер" упал с высоты, получив при падении травмы, и скончался по пути в больницу. 7 мая в подмосковных Мытищах произошел пожар в двухэтажном здании сварочного цеха. Площадь возгорания составила 225 квадратных метров. В результате пожара погибли пять человек. 12 апреля в Санкт-Петербурге произошел пожар в здании "Невской мануфактуры" 1861 года постройки. Огонь охватил все шесть этажей производственного здания. Обрушились кровля и внутренние перегородки, всего площадь пожара составила около 25 тысяч квадратных метров. Пожар был локализован на площади 10 тысяч квадратных метров. При тушении погиб один пожарный, еще трое пострадали. Пожар полностью потушили только 16 апреля.30 марта на Ленинградском судостроительном заводе "Пелла" опрокинулся строящийся рыболовецкий траулер "Скорпион". Когда начался крен, рабочие покинули траулер – на борту находилось 80 человек. В результате ЧП два человека погибли, еще двое были госпитализированы с переломами ребер. 5 марта в городе Златоуст Челябинской области на небольшом литейном производстве произошел взрыв газового оборудования. В результате инцидента один человека погиб, еще четверо получили травмы. 20 февраля в Красноярском крае в цехе перегрузки руды на Норильской обогатительной фабрике обрушились пешеходная галерея и крыша. Площадь обрушения составила одну тысячу квадратных метров. Под завалом оказались восемь человек, три человека погибли. 27 января в Перми произошел пожар на пороховом заводе. По информации предприятия, загорелись производственные отходы во время их погрузки в машину, огонь перекинулся на помещение, в результате воспламенилась хранившаяся на складе спецпродукция. В результате пожара пострадали четверо мужчин, трое из них были доставлены в ожоговый центр, один от госпитализации отказался и был направлен на амбулаторное лечение с небольшим ожогом. 25 января вечером в Уфе произошел пожар на территории завода ПАО "Уфаоргсинтез". На открытой площадке горели две емкости с нефтепродуктами. При пожаре высота горения факела на выходном трубопроводе достигала пяти метров. Пожар был ликвидирован утром 26 января. В результате пожара один человек погиб, еще один пострадал, он отравился продуктами горения.1 января в Самаре загорелось здание заводоуправления подшипникового завода. В результате пожара обрушились перекрытия и кровля на площади 1,25 тысячи квадратных метров. В результате пожара погиб один человек. Завод находится в стадии банкротства и не работает с 2018 года. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

справки, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)