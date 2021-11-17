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Семьям погибших при ЧП на заводе под Рязанью начали выплачивать компенсации
Семьям погибших при ЧП на заводе под Рязанью начали выплачивать компенсации - РИА Новости, 17.11.2021
Семьям погибших при ЧП на заводе под Рязанью начали выплачивать компенсации
Членам семей погибших при взрыве на заводе в поселке Лесной Рязанской области начали выплачивать компенсации, сообщило правительство региона. РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T17:49
2021-11-17T17:49
2021-11-17T17:49
происшествия
рязанская область
шиловский район
лесной
николай любимов
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РЯЗАНЬ, 17 ноя - РИА Новости. Членам семей погибших при взрыве на заводе в поселке Лесной Рязанской области начали выплачивать компенсации, сообщило правительство региона.Взрыв и пожар на территории завода "Эластик" в Шиловском районе Рязанской области произошел 22 октября. По данным экстренных служб, цех принадлежит компании, занимающейся производством и хранением взрывчатки и утилизацией боеприпасов. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". По данным властей, погибли 17 человек. Губернатор Николай Любимов сообщил, что семьям погибших выплатят по 1 миллиону рублей."В Рязанской области начинаются выплаты компенсации членам семей погибших граждан в результате чрезвычайной ситуации в п. Лесной Шиловского района", - говорится в сообщении.Уточняется, что установлены 46 членов семей погибших граждан, которые могут обратиться за получением компенсации, 39 из них уже собрали необходимый пакет документов."В настоящее время на трех человек готовятся документы для выплаты компенсации на сумму 1 000 000 рублей. По остальным гражданам проводится работа по сбору необходимого комплекта документов для признания их пострадавшими и предоставления компенсации", - отмечается на сайте правительства Рязанской области.В сообщении подчеркивается, что поддержка граждан продолжится. "Люди пережили огромную трагедию и нуждаются в поддержке. Мы обязательно будем ее оказывать, и не только материально. Профильным министерствам, администрации Шиловского района поручено быть в постоянной взаимосвязи с гражданами, оперативно реагировать на все поступающие просьбы и оказывать необходимую поддержку", - цитирует слова Любимова его пресс-служба.
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происшествия, рязанская область, шиловский район, лесной, николай любимов
Семьям погибших при ЧП на заводе под Рязанью начали выплачивать компенсации
В Рязанской области начали выплачивать компенсации семьям погибших при взрыве на заводе
РЯЗАНЬ, 17 ноя - РИА Новости.
Членам семей погибших при взрыве на заводе в поселке Лесной Рязанской области
начали выплачивать компенсации, сообщило правительство региона.
Взрыв и пожар на территории завода "Эластик" в Шиловском районе
Рязанской области произошел 22 октября. По данным экстренных служб, цех принадлежит компании, занимающейся производством и хранением взрывчатки и утилизацией боеприпасов. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". По данным властей, погибли 17 человек. Губернатор Николай Любимов
сообщил, что семьям погибших выплатят по 1 миллиону рублей.
"В Рязанской области начинаются выплаты компенсации членам семей погибших граждан в результате чрезвычайной ситуации в п. Лесной Шиловского района", - говорится в сообщении.
Уточняется, что установлены 46 членов семей погибших граждан, которые могут обратиться за получением компенсации, 39 из них уже собрали необходимый пакет документов.
"В настоящее время на трех человек готовятся документы для выплаты компенсации на сумму 1 000 000 рублей. По остальным гражданам проводится работа по сбору необходимого комплекта документов для признания их пострадавшими и предоставления компенсации", - отмечается на сайте правительства Рязанской области.
В сообщении подчеркивается, что поддержка граждан продолжится. "Люди пережили огромную трагедию и нуждаются в поддержке. Мы обязательно будем ее оказывать, и не только материально. Профильным министерствам, администрации Шиловского района поручено быть в постоянной взаимосвязи с гражданами, оперативно реагировать на все поступающие просьбы и оказывать необходимую поддержку", - цитирует слова Любимова его пресс-служба.