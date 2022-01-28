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В Уфе две сотрудницы завода умерли от ожогов после пожара
В Уфе две сотрудницы завода умерли от ожогов после пожара - РИА Новости, 28.01.2022
В Уфе две сотрудницы завода умерли от ожогов после пожара
Две сотрудницы уфимского мотостроительного производственного объединения (УМПО), получившие ожоги при пожаре на предприятии, скончались в больнице, возбуждено... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T10:35
2022-01-28T10:35
происшествия
уфа
следственный комитет россии (ск рф)
республика башкортостан
россия
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УФА, 28 янв – РИА Новости. Две сотрудницы уфимского мотостроительного производственного объединения (УМПО), получившие ожоги при пожаре на предприятии, скончались в больнице, возбуждено уголовное дело, сообщили в СУСК РФ по Башкирии.Ранее РИА Новости в УМПО сообщали, что 17 января при проведении работ по промывке авиационных деталей в бензопромывочном отделении цеха предприятия произошло воспламенение парогазовоздушной смеси, в результате два сотрудника пострадали и были госпитализированы.В СУСК РФ по региону сообщили, что в результате инцидента две работницы 30 и 46 лет получили ожоги от 80 до 90% поверхности тела и были госпитализированы в тяжелом состоянии. "Спустя 5 дней 46-летняя работница скончалась в больнице. Еще через 6 дней стало известно о смерти второй работницы", - говорится в сообщении ведомства.Следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ "нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека"."В настоящее время следователями назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются руководство и работники предприятия, инициирована проверка в региональной Государственной инспекции труда, устанавливаются все причины и условия, способствовавшие произошедшему. В ходе расследования действиям лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда при выполнении данного вида работ на предприятии, будет дана правовая оценка", - сообщает СУСК по Башкирии.
https://ria.ru/20220104/zavod-1766528138.html
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происшествия, уфа, следственный комитет россии (ск рф), республика башкортостан, россия
10:35 28.01.2022
 
В Уфе две сотрудницы завода умерли от ожогов после пожара

В Уфе две сотрудницы предприятия, получившие ожоги при пожаре, умерли в больнице

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета
Читать ria.ru в
УФА, 28 янв – РИА Новости. Две сотрудницы уфимского мотостроительного производственного объединения (УМПО), получившие ожоги при пожаре на предприятии, скончались в больнице, возбуждено уголовное дело, сообщили в СУСК РФ по Башкирии.
Ранее РИА Новости в УМПО сообщали, что 17 января при проведении работ по промывке авиационных деталей в бензопромывочном отделении цеха предприятия произошло воспламенение парогазовоздушной смеси, в результате два сотрудника пострадали и были госпитализированы.
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В СУСК РФ по региону сообщили, что в результате инцидента две работницы 30 и 46 лет получили ожоги от 80 до 90% поверхности тела и были госпитализированы в тяжелом состоянии. "Спустя 5 дней 46-летняя работница скончалась в больнице. Еще через 6 дней стало известно о смерти второй работницы", - говорится в сообщении ведомства.
Следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ "нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека".
"В настоящее время следователями назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются руководство и работники предприятия, инициирована проверка в региональной Государственной инспекции труда, устанавливаются все причины и условия, способствовавшие произошедшему. В ходе расследования действиям лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда при выполнении данного вида работ на предприятии, будет дана правовая оценка", - сообщает СУСК по Башкирии.
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ПроисшествияУфаСледственный комитет России (СК РФ)Республика БашкортостанРоссия
 
 
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