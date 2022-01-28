https://ria.ru/20220128/pozhar-1769921483.html

В Уфе две сотрудницы завода умерли от ожогов после пожара

В Уфе две сотрудницы завода умерли от ожогов после пожара - РИА Новости, 28.01.2022

В Уфе две сотрудницы завода умерли от ожогов после пожара

Две сотрудницы уфимского мотостроительного производственного объединения (УМПО), получившие ожоги при пожаре на предприятии, скончались в больнице, возбуждено... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T10:35

2022-01-28T10:35

2022-01-28T10:35

происшествия

уфа

следственный комитет россии (ск рф)

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УФА, 28 янв – РИА Новости. Две сотрудницы уфимского мотостроительного производственного объединения (УМПО), получившие ожоги при пожаре на предприятии, скончались в больнице, возбуждено уголовное дело, сообщили в СУСК РФ по Башкирии.Ранее РИА Новости в УМПО сообщали, что 17 января при проведении работ по промывке авиационных деталей в бензопромывочном отделении цеха предприятия произошло воспламенение парогазовоздушной смеси, в результате два сотрудника пострадали и были госпитализированы.В СУСК РФ по региону сообщили, что в результате инцидента две работницы 30 и 46 лет получили ожоги от 80 до 90% поверхности тела и были госпитализированы в тяжелом состоянии. "Спустя 5 дней 46-летняя работница скончалась в больнице. Еще через 6 дней стало известно о смерти второй работницы", - говорится в сообщении ведомства.Следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ "нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека"."В настоящее время следователями назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются руководство и работники предприятия, инициирована проверка в региональной Государственной инспекции труда, устанавливаются все причины и условия, способствовавшие произошедшему. В ходе расследования действиям лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда при выполнении данного вида работ на предприятии, будет дана правовая оценка", - сообщает СУСК по Башкирии.

https://ria.ru/20220104/zavod-1766528138.html

https://ria.ru/20211218/verf-1764375106.html

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происшествия, уфа, следственный комитет россии (ск рф), республика башкортостан, россия