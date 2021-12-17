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В Петербурге на "Северной верфи" произошел пожар

В Петербурге на "Северной верфи" произошел пожар - РИА Новости, 17.12.2021

В Петербурге на "Северной верфи" произошел пожар

На заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге горит строящийся военный корабль, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T19:45

2021-12-17T19:45

2021-12-17T23:28

происшествия

санкт-петербург

северная верфь

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. На заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге горит строящийся военный корабль, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.Возгорание началось примерно в 19:00 на стапеле № 6."Пожар произошел на верхней палубе строящегося корвета "Проворный" на площади 80 квадратных метров", — сказал он.Позднее собеседник агентства уточнил, что возгорание увеличилось до 800 "квадратов", "огонь тушат по рангу № 4".В 22:49 пожар локализовали, сообщили в управлении МЧС по городу. По данным собеседника РИА Новости в экстренных службах, огонь остановили на площади 300 квадратных метров.При тушении пострадали двое пожарных, в состоянии средней и легкой степени тяжести их доставили в больницу.В борьбе с огнем задействовали 168 человек и 42 единицы техники.По данным источника РИА Новости, загоревшийся корвет планировали передать ВМФ России в конце 2022 года.

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происшествия, санкт-петербург, северная верфь, россия