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В Петербурге на "Северной верфи" произошел пожар
В Петербурге на "Северной верфи" произошел пожар - РИА Новости, 17.12.2021
В Петербурге на "Северной верфи" произошел пожар
На заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге горит строящийся военный корабль, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T19:45
2021-12-17T19:45
2021-12-17T23:28
происшествия
санкт-петербург
северная верфь
россия
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. На заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге горит строящийся военный корабль, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.Возгорание началось примерно в 19:00 на стапеле № 6."Пожар произошел на верхней палубе строящегося корвета "Проворный" на площади 80 квадратных метров", — сказал он.Позднее собеседник агентства уточнил, что возгорание увеличилось до 800 "квадратов", "огонь тушат по рангу № 4".В 22:49 пожар локализовали, сообщили в управлении МЧС по городу. По данным собеседника РИА Новости в экстренных службах, огонь остановили на площади 300 квадратных метров.При тушении пострадали двое пожарных, в состоянии средней и легкой степени тяжести их доставили в больницу.В борьбе с огнем задействовали 168 человек и 42 единицы техники.По данным источника РИА Новости, загоревшийся корвет планировали передать ВМФ России в конце 2022 года.
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происшествия, санкт-петербург, северная верфь, россия
19:45 17.12.2021 (обновлено: 23:28 17.12.2021)
В Петербурге на "Северной верфи" произошел пожар
В Петербурге на "Северной верфи" загорелся строящийся корабль "Проворный"
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости.
На заводе "Северная верфь
" в Санкт-Петербурге
горит строящийся военный корабль, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
Возгорание началось примерно в 19:00 на стапеле № 6.
"Пожар произошел на верхней палубе строящегося корвета "Проворный" на площади 80 квадратных метров", — сказал он.
Позднее собеседник агентства уточнил, что возгорание увеличилось до 800 "квадратов", "огонь тушат по рангу № 4".
В 22:49 пожар локализовали, сообщили в управлении МЧС по городу. По данным собеседника РИА Новости в экстренных службах, огонь остановили на площади 300 квадратных метров.
При тушении пострадали двое пожарных, в состоянии средней и легкой степени тяжести их доставили в больницу.
В борьбе с огнем задействовали 168 человек и 42 единицы техники.
По данным источника РИА Новости, загоревшийся корвет планировали передать ВМФ России в конце 2022 года.