https://ria.ru/20211127/dzerzhinsk-1761018524.html

В экстренных службах раскрыли подробности взрывов на заводе в Дзержинске

В экстренных службах раскрыли подробности взрывов на заводе в Дзержинске - РИА Новости, 27.11.2021

В экстренных службах раскрыли подробности взрывов на заводе в Дзержинске

На заводе имени Свердлова в Дзержинске было 4 взрыва в цехе по производству октогена, произошло частичное обрушение, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 27.11.2021

2021-11-27T11:53

2021-11-27T11:53

2021-11-27T11:53

происшествия

нижегородская область

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. На заводе имени Свердлова в Дзержинске было 4 взрыва в цехе по производству октогена, произошло частичное обрушение, сообщили РИА Новости в экстренных службах.Ранее пресс-служба правительства Нижегородской области со ссылкой на данные регионального минздрава сообщала о двух пострадавших после ЧП на заводе. В МЧС РФ уточняли, что всего в тушении пожара задействованы 60 человек и 15 единиц техники."По состоянию на 11:20 в двухэтажном производственном кирпичном здании цеха, где производят октоген, на ФКП Завод имени Я.М. Свердлова произошло четыре взрыва с последующим обрушением и пожаром на площади 900 квадратных метров", - говорится в сообщении.По предварительным данным экстренных служб, пострадали два человека. Они госпитализированы.

https://ria.ru/20211127/vzryv-1761015004.html

нижегородская область

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происшествия, нижегородская область