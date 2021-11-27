https://ria.ru/20211127/dzerzhinsk-1761018524.html
В экстренных службах раскрыли подробности взрывов на заводе в Дзержинске
В экстренных службах раскрыли подробности взрывов на заводе в Дзержинске - РИА Новости, 27.11.2021
В экстренных службах раскрыли подробности взрывов на заводе в Дзержинске
На заводе имени Свердлова в Дзержинске было 4 взрыва в цехе по производству октогена, произошло частичное обрушение, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 27.11.2021
2021-11-27T11:53
2021-11-27T11:53
2021-11-27T11:53
происшествия
нижегородская область
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. На заводе имени Свердлова в Дзержинске было 4 взрыва в цехе по производству октогена, произошло частичное обрушение, сообщили РИА Новости в экстренных службах.Ранее пресс-служба правительства Нижегородской области со ссылкой на данные регионального минздрава сообщала о двух пострадавших после ЧП на заводе. В МЧС РФ уточняли, что всего в тушении пожара задействованы 60 человек и 15 единиц техники."По состоянию на 11:20 в двухэтажном производственном кирпичном здании цеха, где производят октоген, на ФКП Завод имени Я.М. Свердлова произошло четыре взрыва с последующим обрушением и пожаром на площади 900 квадратных метров", - говорится в сообщении.По предварительным данным экстренных служб, пострадали два человека. Они госпитализированы.
https://ria.ru/20211127/vzryv-1761015004.html
нижегородская область
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происшествия, нижегородская область
В экстренных службах раскрыли подробности взрывов на заводе в Дзержинске
В экстренных службах раскрыли подробности взрывов на заводе в нижегородском Дзержинске
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. На заводе имени Свердлова в Дзержинске было 4 взрыва в цехе по производству октогена, произошло частичное обрушение, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
Ранее пресс-служба правительства Нижегородской области
со ссылкой на данные регионального минздрава сообщала о двух пострадавших после ЧП на заводе. В МЧС РФ уточняли, что всего в тушении пожара задействованы 60 человек и 15 единиц техники.
"По состоянию на 11:20 в двухэтажном производственном кирпичном здании цеха, где производят октоген, на ФКП Завод имени Я.М. Свердлова произошло четыре взрыва с последующим обрушением и пожаром на площади 900 квадратных метров", - говорится в сообщении.
По предварительным данным экстренных служб, пострадали два человека. Они госпитализированы.