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В Петербурге потушили пожар на "Северной верфи"
В Петербурге потушили пожар на "Северной верфи" - РИА Новости, 19.12.2021
В Петербурге потушили пожар на "Северной верфи"
Пожар на борту строящегося корвета в Санкт-Петербурге потушили, сообщили в городском главке МЧС. РИА Новости, 19.12.2021
2021-12-19T11:47
2021-12-19T15:32
происшествия
санкт-петербург
северная верфь
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
объединенная судостроительная корпорация
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 дек — РИА Новости. Пожар на борту строящегося корвета в Санкт-Петербурге потушили, сообщили в городском главке МЧС."Пожар на Корабельной улице, 6 в Санкт-Петербурге ликвидирован в 23:00 18 декабря. &lt;...&gt; В течение всего дня 18 декабря производились протушивание отдельных очагов горения и разборка завалов", — рассказали в ведомстве. С огнем боролись 168 человек и 42 единицы техники. Возгорание возникло в пятницу вечером на верхней палубе военного корабля "Проворный" на заводе "Северная верфь". Сообщалось о трех пострадавших, в том числе двух сотрудниках МЧС, их в состоянии легкой и средней степени тяжести доставили в больницу.Как уточнили на "Северной верфи", повреждения получила надстройка судна, общая площадь пожара составила 400 квадратных метров. Специальной комиссии предстоит установить причины происшествия и оценить ущерб.Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ.
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Кадры пожара на заводе "Северная верфь" в Петербурге
Уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ возбудили после пожара на строящемся корабле на Северной верфи в Петербурге, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. Следствием установлено, что 17 декабря примерно в 18 часов на 5-м стапеле, расположенном на территории судостроительного завода "Северная верфь", произошло возгорание надстройки судна, что повлекло причинение крупного ущерба.
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происшествия, санкт-петербург, северная верфь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), объединенная судостроительная корпорация
11:47 19.12.2021 (обновлено: 15:32 19.12.2021)
 
В Петербурге потушили пожар на "Северной верфи"

Пожар на строящемся корвете на "Северной верфи" в Петербурге потушили в субботу вечером

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПожар на корвете "Проворный" на заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге
Пожар на корвете Проворный на заводе Северная верфь в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 19.12.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 дек — РИА Новости. Пожар на борту строящегося корвета в Санкт-Петербурге потушили, сообщили в городском главке МЧС.
"Пожар на Корабельной улице, 6 в Санкт-Петербурге ликвидирован в 23:00 18 декабря. <...> В течение всего дня 18 декабря производились протушивание отдельных очагов горения и разборка завалов", — рассказали в ведомстве.
Пожар на корвете Проворный на заводе Северная верфь в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 18.12.2021
18 декабря, 15:25
На заводе "Северная верфь" рассказали подробности пожара
С огнем боролись 168 человек и 42 единицы техники.
Возгорание возникло в пятницу вечером на верхней палубе военного корабля "Проворный" на заводе "Северная верфь". Сообщалось о трех пострадавших, в том числе двух сотрудниках МЧС, их в состоянии легкой и средней степени тяжести доставили в больницу.
Как уточнили на "Северной верфи", повреждения получила надстройка судна, общая площадь пожара составила 400 квадратных метров. Специальной комиссии предстоит установить причины происшествия и оценить ущерб.
Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ.
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургСеверная верфьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Объединенная судостроительная корпорация
 
 
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