https://ria.ru/20210611/delo-1736568692.html

СК завел дело из-за смерти рабочего после обрушения на заводе в Норильске

СК завел дело из-за смерти рабочего после обрушения на заводе в Норильске - РИА Новости, 11.06.2021

СК завел дело из-за смерти рабочего после обрушения на заводе в Норильске

СК возбудил дело после смерти рабочего, пострадавшего на предприятии "Норникеля" в Норильске, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T09:22

2021-06-11T09:22

2021-06-11T09:22

следственный комитет россии (ск рф)

красноярский край

происшествия

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. СК возбудил дело после смерти рабочего, пострадавшего на предприятии "Норникеля" в Норильске, сообщается на сайте ведомства.Ранее следователи организовали проверку после того, как работник, пострадавший на предприятии "Норникеля", умер в машине скорой помощи в Норильске."Следственными органами ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия на основании материалов, поступивших из прокуратуры, возбуждено уголовное дело по факту обрушения металлической конструкции на территории Надеждинского металлургического комбината, повлекшего гибель работника, по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека", - говорится в сообщении. Максимальная санкция - лишение свободы на пять лет.По предварительным данным следствия, около 17 часов 10 июня на территории Надеждинского металлургического комбината при ремонтно-строительных работах обрушился пол теплой галереи трубопроводов отделения сгущения цеха обезвоживания и складирования концентрата. В результате обвала 48-летний рабочий подрядной организации "Стройдиллер" упал с высоты, получив при падении травмы, и скончался по пути в больницу.Сейчас идут следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Проведен осмотр места происшествия, допрошены очевидцы и свидетели, изъята техническая документация, имеющая значение для расследования уголовного дела. Выясняются причины обрушения.

https://ria.ru/20210226/grunt-1599139573.html

красноярский край

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2021

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следственный комитет россии (ск рф), красноярский край, происшествия