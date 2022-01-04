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На Ставрополье погибли два человека из-за ЧП на заводе
На Ставрополье погибли два человека из-за ЧП на заводе - РИА Новости, 04.01.2022
На Ставрополье погибли два человека из-за ЧП на заводе
Два сотрудника кирпичного завода в Зеленокумске на Ставрополье погибли, еще один пострадал в результате разгерметизации емкости с горячей водой, сообщил... РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T17:51
2022-01-04T17:53
происшествия
ставропольский край
зеленокумск
владимир владимиров
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ПЯТИГОРСК, 4 янв - РИА Новости. Два сотрудника кирпичного завода в Зеленокумске на Ставрополье погибли, еще один пострадал в результате разгерметизации емкости с горячей водой, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров."Сегодня днем в Зеленокумске на коммерческом предприятии по выпуску силикатного кирпича произошла нештатная ситуация. Во время выполнения производственных работ произошла разгерметизация находящейся под давлением емкости с горячей водой. К глубокому сожалению, погибли двое сотрудников завода", - написал Владимиров в Instagram.По его словам, один человек госпитализирован в состоянии средней тяжести, ему оказывается необходимая медпомощь."Никаких угроз для жизни города, работы коммунальных систем инцидент не несет. На месте работают экстренные службы, правоохранительные органы. Все обстоятельства будут установлены. Ситуация на контроле", - подчеркнул глава края.Как сообщили в прокуратуре Ставропольского края, проводится проверка в связи с происшествием на предприятии ОП "Силикат" ООО "Масикс-Дон". По данным ведомства, из строя вышла паровая установка.
https://ria.ru/20211222/urengoy-1764834566.html
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происшествия, ставропольский край, зеленокумск, владимир владимиров
17:51 04.01.2022 (обновлено: 17:53 04.01.2022)
 
На Ставрополье погибли два человека из-за ЧП на заводе

Два сотрудника завода на Ставрополье погибли из-за разгерметизации емкости с горячей водой

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 04.01.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ПЯТИГОРСК, 4 янв - РИА Новости. Два сотрудника кирпичного завода в Зеленокумске на Ставрополье погибли, еще один пострадал в результате разгерметизации емкости с горячей водой, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
"Сегодня днем в Зеленокумске на коммерческом предприятии по выпуску силикатного кирпича произошла нештатная ситуация. Во время выполнения производственных работ произошла разгерметизация находящейся под давлением емкости с горячей водой. К глубокому сожалению, погибли двое сотрудников завода", - написал Владимиров в Instagram.
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"Никаких угроз для жизни города, работы коммунальных систем инцидент не несет. На месте работают экстренные службы, правоохранительные органы. Все обстоятельства будут установлены. Ситуация на контроле", - подчеркнул глава края.
Как сообщили в прокуратуре Ставропольского края, проводится проверка в связи с происшествием на предприятии ОП "Силикат" ООО "Масикс-Дон". По данным ведомства, из строя вышла паровая установка.
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ПроисшествияСтавропольский крайЗеленокумскВладимир Владимиров
 
 
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