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Источник: СК завел дело после взрыва на химкомбинате в Ростовской области
Источник: СК завел дело после взрыва на химкомбинате в Ростовской области - РИА Новости, 03.08.2021
Источник: СК завел дело после взрыва на химкомбинате в Ростовской области
Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении мер безопасности опасных производственных объектов после гибели семи человек на комбинате "Каменский" РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T12:39
2021-08-03T12:41
происшествия
ростовская область
следственный комитет россии (ск рф)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 авг – РИА Новости, Юлия Насулина. Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении мер безопасности опасных производственных объектов после гибели семи человек на комбинате "Каменский" в Ростовской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.Официальным комментарием правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.На прошлой неделе, в четверг вечером, в цехе формования химкомбината произошло возгорание, семь человек были госпитализированы. Позже все они скончались. Власти объявили 4 августа днем траура в городе Каменск-Шахтинский.Комбинат является одним из крупнейших химических предприятий юга России. Согласно данным официального сайта компании, там выпускается "важнейшая химическая продукция для решения задач государственной важности", а также продукция гражданского назначения.
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ростовская область
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происшествия, ростовская область, следственный комитет россии (ск рф)
12:39 03.08.2021 (обновлено: 12:41 03.08.2021)
 
Источник: СК завел дело после взрыва на химкомбинате в Ростовской области

Источник: СК возбудил дело после гибели семи человек при взрыве на химкомбинате в Ростовской области

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 авг – РИА Новости, Юлия Насулина. Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении мер безопасности опасных производственных объектов после гибели семи человек на комбинате "Каменский" в Ростовской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
"Уголовное дело было возбуждено по части 1 статьи 217 УК РФ, а затем переквалифицировано на часть 3 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", - сказал он.
Официальным комментарием правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.
На прошлой неделе, в четверг вечером, в цехе формования химкомбината произошло возгорание, семь человек были госпитализированы. Позже все они скончались. Власти объявили 4 августа днем траура в городе Каменск-Шахтинский.
Комбинат является одним из крупнейших химических предприятий юга России. Согласно данным официального сайта компании, там выпускается "важнейшая химическая продукция для решения задач государственной важности", а также продукция гражданского назначения.
Сотрудник МЧС РФ во время учений по ликвидации пожара, проходящих на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
30 июля, 16:07
Опубликовано видео с места взрыва на химкомбинате в Ростовской области
 
ПроисшествияРостовская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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