https://ria.ru/20210803/delo-1744139871.html

Источник: СК завел дело после взрыва на химкомбинате в Ростовской области

Источник: СК завел дело после взрыва на химкомбинате в Ростовской области - РИА Новости, 03.08.2021

Источник: СК завел дело после взрыва на химкомбинате в Ростовской области

Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении мер безопасности опасных производственных объектов после гибели семи человек на комбинате "Каменский" РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T12:39

2021-08-03T12:39

2021-08-03T12:41

происшествия

ростовская область

следственный комитет россии (ск рф)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 авг – РИА Новости, Юлия Насулина. Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении мер безопасности опасных производственных объектов после гибели семи человек на комбинате "Каменский" в Ростовской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.Официальным комментарием правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.На прошлой неделе, в четверг вечером, в цехе формования химкомбината произошло возгорание, семь человек были госпитализированы. Позже все они скончались. Власти объявили 4 августа днем траура в городе Каменск-Шахтинский.Комбинат является одним из крупнейших химических предприятий юга России. Согласно данным официального сайта компании, там выпускается "важнейшая химическая продукция для решения задач государственной важности", а также продукция гражданского назначения.

https://ria.ru/20210730/pozhar-1743648958.html

ростовская область

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2021

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происшествия, ростовская область, следственный комитет россии (ск рф)