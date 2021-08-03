12:39 03.08.2021 (обновлено: 12:41 03.08.2021)
Источник: СК завел дело после взрыва на химкомбинате в Ростовской области
Источник: СК возбудил дело после гибели семи человек при взрыве на химкомбинате в Ростовской области
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 авг – РИА Новости, Юлия Насулина. Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении мер безопасности опасных производственных объектов после гибели семи человек на комбинате "Каменский" в Ростовской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
"Уголовное дело было возбуждено по части 1 статьи 217 УК РФ, а затем переквалифицировано на часть 3 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", - сказал он.
Официальным комментарием правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.
На прошлой неделе, в четверг вечером, в цехе формования химкомбината произошло возгорание, семь человек были госпитализированы. Позже все они скончались. Власти объявили 4 августа днем траура в городе Каменск-Шахтинский.
Комбинат является одним из крупнейших химических предприятий юга России. Согласно данным официального сайта компании, там выпускается "важнейшая химическая продукция для решения задач государственной важности", а также продукция гражданского назначения.