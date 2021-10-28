https://ria.ru/20211028/proverka-1756638085.html
В Череповце проведут проверку после утечки аммиака на заводе
В Череповце проведут проверку после утечки аммиака на заводе - РИА Новости, 28.10.2021
В Череповце проведут проверку после утечки аммиака на заводе
Следователи проводят проверку после утечки аммиака на заводе в Череповце, из-за которой пострадали трое рабочих, сообщает пресс-служба регионального управления... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T11:32
2021-10-28T11:32
2021-10-28T11:32
происшествия
череповец
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Следователи проводят проверку после утечки аммиака на заводе в Череповце, из-за которой пострадали трое рабочих, сообщает пресс-служба регионального управления СК.Ранее ГУМЧС заявляло о трех пострадавших рабочих в цехе по производству минеральных удобрений на заводе "Апатит" после выброса аммиака."Следствием проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.По данным ведомства, в четверг около 7 часов в цехе Череповецкой компании - производителе фосфорсодержащих удобрений произошел локальный выброс газообразного аммиака, из-за чего пострадали трое работников."Потерпевшие находятся в лечебном учреждении. Утечки вещества за пределы производства не обнаружено", - добавляется в сообщении.Подчеркивается, что истребована техдокументация, устанавливаются ответственные за соблюдение правил охраны труда и техники безопасности, причины и условия нарушений правил поведения при осуществлении работ.
https://ria.ru/20210628/ammiak-1738939677.html
череповец
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, череповец, следственный комитет россии (ск рф)
В Череповце проведут проверку после утечки аммиака на заводе
В Череповце проведут проверку после утечки аммиака на заводе, где пострадали трое рабочих
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.
Следователи проводят проверку после утечки аммиака на заводе в Череповце
, из-за которой пострадали трое рабочих, сообщает пресс-служба регионального управления СК
.
Ранее ГУМЧС заявляло о трех пострадавших рабочих в цехе по производству минеральных удобрений на заводе "Апатит" после выброса аммиака.
"Следствием проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в четверг около 7 часов в цехе Череповецкой компании - производителе фосфорсодержащих удобрений произошел локальный выброс газообразного аммиака, из-за чего пострадали трое работников.
"Потерпевшие находятся в лечебном учреждении. Утечки вещества за пределы производства не обнаружено", - добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что истребована техдокументация, устанавливаются ответственные за соблюдение правил охраны труда и техники безопасности, причины и условия нарушений правил поведения при осуществлении работ.