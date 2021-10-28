https://ria.ru/20211028/proverka-1756638085.html

В Череповце проведут проверку после утечки аммиака на заводе

В Череповце проведут проверку после утечки аммиака на заводе - РИА Новости, 28.10.2021

В Череповце проведут проверку после утечки аммиака на заводе

Следователи проводят проверку после утечки аммиака на заводе в Череповце, из-за которой пострадали трое рабочих, сообщает пресс-служба регионального управления... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T11:32

2021-10-28T11:32

2021-10-28T11:32

происшествия

череповец

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Следователи проводят проверку после утечки аммиака на заводе в Череповце, из-за которой пострадали трое рабочих, сообщает пресс-служба регионального управления СК.Ранее ГУМЧС заявляло о трех пострадавших рабочих в цехе по производству минеральных удобрений на заводе "Апатит" после выброса аммиака."Следствием проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.По данным ведомства, в четверг около 7 часов в цехе Череповецкой компании - производителе фосфорсодержащих удобрений произошел локальный выброс газообразного аммиака, из-за чего пострадали трое работников."Потерпевшие находятся в лечебном учреждении. Утечки вещества за пределы производства не обнаружено", - добавляется в сообщении.Подчеркивается, что истребована техдокументация, устанавливаются ответственные за соблюдение правил охраны труда и техники безопасности, причины и условия нарушений правил поведения при осуществлении работ.

https://ria.ru/20210628/ammiak-1738939677.html

череповец

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, череповец, следственный комитет россии (ск рф)