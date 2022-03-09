https://ria.ru/20220309/prokuratura-1777242097.html

В Пензе два человека погибли после разгерметизации резервуара для битума

В Пензе два человека погибли после разгерметизации резервуара для битума - РИА Новости, 09.03.2022

В Пензе два человека погибли после разгерметизации резервуара для битума

Два человека погибли из-за разгерметизации резервуара для хранения битума в Пензе, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры региона. РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T11:04

2022-03-09T11:04

2022-03-09T14:58

происшествия

пенза

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САРАТОВ, 9 мар — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Два человека погибли из-за разгерметизации резервуара для хранения битума в Пензе, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры региона.Еще восемь человек пострадали. Их госпитализировали."Прокуратура Пензенской области проводит проверку соблюдения требований промышленной безопасности на производственном объекте ОАО "Энергоснабжающее предприятие", — отметили в ведомстве.О случившемся ранее сообщил главк МЧС, информация поступила в 8:40.На место происшествия выехала оперативная группа регионального СК, работу которой на месте координирует руководитель следственного управления Дмитрий Матушкин. Специалисты осматривают место происшествия, устанавливают причины инцидента. Совместно со спасателями принимаются меры к ликвидации последствий происшествия.Там также находятся заместитель прокурора области Евгений Новиков и прокурор Железнодорожного района Пензы Алексей Перекусихин.

https://ria.ru/20220214/kuzgtu-1772321860.html

пенза

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Кадры с места разгерметизации резервуара для хранения битума в Пензе Разгерметизация резервуара для хранения битума произошла в Пензе, есть пострадавшие. 2022-03-09T11:04 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

происшествия, пенза