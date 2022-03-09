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В Пензе два человека погибли после разгерметизации резервуара для битума
В Пензе два человека погибли после разгерметизации резервуара для битума - РИА Новости, 09.03.2022
В Пензе два человека погибли после разгерметизации резервуара для битума
Два человека погибли из-за разгерметизации резервуара для хранения битума в Пензе, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры региона. РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T11:04
2022-03-09T14:58
происшествия
пенза
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САРАТОВ, 9 мар — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Два человека погибли из-за разгерметизации резервуара для хранения битума в Пензе, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры региона.Еще восемь человек пострадали. Их госпитализировали."Прокуратура Пензенской области проводит проверку соблюдения требований промышленной безопасности на производственном объекте ОАО "Энергоснабжающее предприятие", — отметили в ведомстве.О случившемся ранее сообщил главк МЧС, информация поступила в 8:40.На место происшествия выехала оперативная группа регионального СК, работу которой на месте координирует руководитель следственного управления Дмитрий Матушкин. Специалисты осматривают место происшествия, устанавливают причины инцидента. Совместно со спасателями принимаются меры к ликвидации последствий происшествия.Там также находятся заместитель прокурора области Евгений Новиков и прокурор Железнодорожного района Пензы Алексей Перекусихин.
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Кадры с места разгерметизации резервуара для хранения битума в Пензе
Разгерметизация резервуара для хранения битума произошла в Пензе, есть пострадавшие.
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происшествия, пенза
11:04 09.03.2022 (обновлено: 14:58 09.03.2022)
 
В Пензе два человека погибли после разгерметизации резервуара для битума

В Пензе два человека погибли после разгерметизации резервуара для хранения битума

Читать ria.ru в
САРАТОВ, 9 мар — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Два человека погибли из-за разгерметизации резервуара для хранения битума в Пензе, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры региона.
Еще восемь человек пострадали. Их госпитализировали.
"Прокуратура Пензенской области проводит проверку соблюдения требований промышленной безопасности на производственном объекте ОАО "Энергоснабжающее предприятие", — отметили в ведомстве.
О случившемся ранее сообщил главк МЧС, информация поступила в 8:40.
На место происшествия выехала оперативная группа регионального СК, работу которой на месте координирует руководитель следственного управления Дмитрий Матушкин. Специалисты осматривают место происшествия, устанавливают причины инцидента. Совместно со спасателями принимаются меры к ликвидации последствий происшествия.
Там также находятся заместитель прокурора области Евгений Новиков и прокурор Железнодорожного района Пензы Алексей Перекусихин.
Сотрудник МЧС - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
14 февраля, 09:00Наука
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