Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210330/sudno-1603540278.html
В опрокинувшемся под Петербургом судне нашли тело женщины
В опрокинувшемся под Петербургом судне нашли тело женщины
Тело женщины обнаружили в опрокинувшемся судне на заводе "Пелла" в Ленинградской области, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ. РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T22:45
2021-03-30T22:53
ленинградская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/1e/1603499356_0:0:935:526_1920x0_80_0_0_de672ecef3c31d9c4bf6b655fd6e8743.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мар - РИА Новости. Тело женщины обнаружили в опрокинувшемся судне на заводе "Пелла" в Ленинградской области, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ.Ранее сообщалось, что водолазами в хвостовой части судна обнаружено тело мужчины.Ранее сообщалось, что во вторник при производстве работ на строящемся судне на заводе "Пелла" в Кировском районе Ленинградской области произошло опрокидывание судна. По предварительным данным, пострадало два человека, которые с переломами ребер госпитализированы, 6 человек выбрались самостоятельно, местонахождение еще двух работников устанавливалось.По факту опрокидывания судна было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ).
https://ria.ru/20210330/sudno-1603507838.html
ленинградская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Судно опрокинулось набок на заводе под Петербургом
Два человека пострадали на накренившемся строящемся судне на заводе "Пелла" в поселке Саперное Ленинградской области, им оказана помощь на месте.
2021-03-30T22:45
true
PT0M50S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1e/1603499356_0:0:829:621_1920x0_80_0_0_5a4ad668309f1b54eeab1393ae5d3cc2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ленинградская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия

В опрокинувшемся под Петербургом судне нашли тело женщины

22:45 30.03.2021 (обновлено: 22:53 30.03.2021)
 
© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкАвтомобиль оперативной группы ГУ МЧС РФ по Ленинградской областина верфи завода "Пелла", где накренилось строящееся судно. Кадр видео
Автомобиль оперативной группы ГУ МЧС РФ по Ленинградской областина верфи завода Пелла, где накренилось строящееся судно. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мар - РИА Новости. Тело женщины обнаружили в опрокинувшемся судне на заводе "Пелла" в Ленинградской области, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ.
Ранее сообщалось, что водолазами в хвостовой части судна обнаружено тело мужчины.

"Обнаружили второго скончавшегося примерно в том же месте, женщину", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что во вторник при производстве работ на строящемся судне на заводе "Пелла" в Кировском районе Ленинградской области произошло опрокидывание судна. По предварительным данным, пострадало два человека, которые с переломами ребер госпитализированы, 6 человек выбрались самостоятельно, местонахождение еще двух работников устанавливалось.
Судно опрокинулось на заводе Пелла под Санкт-Петербургом - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
Вчера, 18:07
СК возбудил дело после опрокидывания судна в Ленинградской области
По факту опрокидывания судна было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ).
 
Ленинградская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:38Ученые оценили влияние вулканов на климат
04:28В Приморье выпустили в лес увязавшегося за людьми медвежонка
04:11Психофизиолог рассказал о влиянии смартфона на мозг
04:07В Гидрометцентре рассказали, где еще можно покататься на горных лыжах
03:34Жертва скопинского маньяка рассказала об угрозе от своего мучителя
03:33Вильфанд предупредил о весенних заморозках в Европейской России
03:30Диетолог порекомендовала чаще готовить дома, а не заказывать готовую еду
03:26ВНИИ "Сигнал" предложил создать "умную" артиллерию из устаревших орудий
03:17Историк рассказал, что привело НАТО к границам России
03:12Эксперты рассказали, насколько подорожал кофе навынос за год
03:05В СФ предложили штрафовать людей, выбрасывающих собак на улицу
03:00Быстрее, практичнее, безопаснее: придуман новый способ зажигания топлива
02:38Мадуро обвинил Запад в "атаке зависти" на российскую вакцину
02:34Мадуро оценил успехи заседания межправкомиссии с вице-премьером Борисовым
02:23Названы самые плохие финансовые стратегии для инвесторов
02:23При взрыве гранаты в Дамаске погиб мужчина
02:15Врач-лор назвал последствия потери обоняния из-за COVID-19
02:09Первый зампостпреда России при ООН пожаловался на "вакцинную дипломатию"
02:03Дачников предупредили о новом штрафе
01:44Politico: "российские хакеры" украли тысячи электронных писем госдепа
Лента новостейМолния