https://ria.ru/20210330/sudno-1603540278.html

В опрокинувшемся под Петербургом судне нашли тело женщины

В опрокинувшемся под Петербургом судне нашли тело женщины

Тело женщины обнаружили в опрокинувшемся судне на заводе "Пелла" в Ленинградской области, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ. РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T22:45

2021-03-30T22:45

2021-03-30T22:53

ленинградская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мар - РИА Новости. Тело женщины обнаружили в опрокинувшемся судне на заводе "Пелла" в Ленинградской области, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ.Ранее сообщалось, что водолазами в хвостовой части судна обнаружено тело мужчины.Ранее сообщалось, что во вторник при производстве работ на строящемся судне на заводе "Пелла" в Кировском районе Ленинградской области произошло опрокидывание судна. По предварительным данным, пострадало два человека, которые с переломами ребер госпитализированы, 6 человек выбрались самостоятельно, местонахождение еще двух работников устанавливалось.По факту опрокидывания судна было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ).

https://ria.ru/20210330/sudno-1603507838.html

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Судно опрокинулось набок на заводе под Петербургом Два человека пострадали на накренившемся строящемся судне на заводе "Пелла" в поселке Саперное Ленинградской области, им оказана помощь на месте. 2021-03-30T22:45 true PT0M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ленинградская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия