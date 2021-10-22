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В Рязанской области загорелся цех на заводе, есть погибшие

В Рязанской области загорелся цех на заводе, есть погибшие - РИА Новости, 22.10.2021

В Рязанской области загорелся цех на заводе, есть погибшие

В Шиловском районе Рязанской области горит пороховой цех завода "Эластик", сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T09:26

2021-10-22T09:26

2021-10-22T18:13

происшествия

рязанская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв на территории рязанского завода

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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. В Шиловском районе Рязанской области горит пороховой цех завода "Эластик", сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.Областной Минздрав подтвердил смерть пятерых, еще 11 человек ищут спасатели, добавили там.Причиной возгорания стало нарушение технологического процесса, заявили ранее в МЧС.Около 09:45 удалось локализовать огонь на площади 160 квадратных метров. Угрозы населению нет.На место выехал зампред рязанского правительства Дмитрий Филиппов, а также врио главы МЧС Александр Чуприян. На сайте завода указано, что предприятие обанкротилось шесть лет назад и с 2017 года не работает.

рязанская область

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, рязанская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв на территории рязанского завода