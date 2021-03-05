Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210305/vzryv-1600023029.html
В Златоусте на предприятии прогремел взрыв
В Златоусте на предприятии прогремел взрыв
Взрыв газового оборудования произошел в пятницу на небольшом литейном производстве в городе Златоуст Челябинской области, один человек погиб, сообщил РИА... РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T09:09
2021-03-05T15:41
следственный комитет россии (ск рф)
златоуст
челябинская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/05/1600025581_0:185:781:624_1920x0_80_0_0_90fe935741e0673c7335d67d1cbc575d.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 5 мар — РИА Новости. Взрыв газового оборудования произошел в пятницу на небольшом литейном производстве в городе Златоуст Челябинской области, один человек погиб, сообщил РИА Новости советник главы города Алексей Коновалов.Один рабочий погиб, еще один пострадал при взрыве газового оборудования на предприятии в Златоусте, сообщило Следственное управление СК России по Челябинской области.Четыре человека получили травмы при взрыве газового оборудования в пятницу на предприятии в Златоусте Челябинской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава региона."Один человек погиб, еще двое госпитализированы с травмами различной степени тяжести, и два человека получили легкие ранения, от госпитализации они отказались", - сказала собеседница агентства.Она уточнила, что пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь.Как сообщается в соцсети "ВКонтакте" на странице администрации города, погибший - отец-одиночка, на иждивении у которого 6 детей. Глава Златоустовского городского округа Максим Пекарский распорядился оказать помощь семье погибшего, уточнил Коновалов.На данный момент на месте работают экстренные службы, ситуация на контроле у руководства города, поясняют власти.По данным пресс-службы СУСК, в результате взрыва погиб мужчина 1966 года рождения, который воспитывал шестерых детей.Старшая сестра возьмет под опеку двух детей рабочего, погибшего в пятницу при взрыве газового баллона на предприятии в Златоусте Челябинской области, также сообщила пресс-служба министерства социальных отношений региона.Начата доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.Челябинский губернатор Алексей Текслер поручил оказать материальную помощь семье погибшего мужчины, сообщила пресс-служба правительства. По словам главы региона, власти позаботятся о его детях. В Златоуст выехала министр социальных отношений Ирина Буторина. "Поддерживаем с ней оперативную связь, будем помогать, ребят не бросим", - добавил Текслер.Источник РИА Новости в правоохранительных органах региона пояснил, что произошел взрыв газового баллона при его выгрузке из автомобиля на территории предприятия.
https://ria.ru/20210227/vzryv-1599231520.html
https://ria.ru/20210301/vzryv-1599370574.html
златоуст
челябинская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/05/1600025581_0:112:781:697_1920x0_80_0_0_60d4a21eec3dd871dccebe2c1fdb6cb3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
следственный комитет россии (ск рф), златоуст, челябинская область, происшествия

В Златоусте на предприятии прогремел взрыв

09:09 05.03.2021 (обновлено: 15:41 05.03.2021)
 
© Фото : @zgo_official/ВКонтактеНа месте взрыва газового оборудования в цехе ООО "Уральская сталелитейная компания" в Златоусте
На месте взрыва газового оборудования в цехе ООО Уральская сталелитейная компания в Златоусте - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© Фото : @zgo_official/ВКонтакте
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 5 мар — РИА Новости. Взрыв газового оборудования произошел в пятницу на небольшом литейном производстве в городе Златоуст Челябинской области, один человек погиб, сообщил РИА Новости советник главы города Алексей Коновалов.

"Сегодня утром в Златоусте произошел взрыв газового оборудования в цехе ООО "Уральская сталелитейная компания" — на небольшом литейном производстве. В результате инцидента погиб мужчина", — сказал собеседник агентства.

Один рабочий погиб, еще один пострадал при взрыве газового оборудования на предприятии в Златоусте, сообщило Следственное управление СК России по Челябинской области.
Четыре человека получили травмы при взрыве газового оборудования в пятницу на предприятии в Златоусте Челябинской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава региона.
Разбор завалов на месте взрыва в жилом доме на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 27.02.2021
27 февраля, 14:58
Ростехнадзор назвал возможную причину взрыва в кафе в Нижнем Новгороде
"Один человек погиб, еще двое госпитализированы с травмами различной степени тяжести, и два человека получили легкие ранения, от госпитализации они отказались", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Как сообщается в соцсети "ВКонтакте" на странице администрации города, погибший - отец-одиночка, на иждивении у которого 6 детей. Глава Златоустовского городского округа Максим Пекарский распорядился оказать помощь семье погибшего, уточнил Коновалов.
На данный момент на месте работают экстренные службы, ситуация на контроле у руководства города, поясняют власти.
"На территории одного из промышленных предприятий Златоуста при разгрузке баллонов с кислородом произошел хлопок газа в одном из баллонов. В результате получил смертельные травмы рабочий предприятия, его напарник с травмами доставлен в больницу", - говорится в релизе СУСК.
По данным пресс-службы СУСК, в результате взрыва погиб мужчина 1966 года рождения, который воспитывал шестерых детей.
Старшая сестра возьмет под опеку двух детей рабочего, погибшего в пятницу при взрыве газового баллона на предприятии в Златоусте Челябинской области, также сообщила пресс-служба министерства социальных отношений региона.
"У погибшего многодетного отца семеро детей, в том числе двое несовершеннолетних 12 и 16 лет. Он поднимал детей в одиночку, поскольку мама умерла. Без родительского попечения остались двое несовершеннолетних 12 и 16 лет. Мы вышли на связь с родственниками. Принято решение о том, что мальчиков возьмет под опеку старшая сестра", - цитирует пресс-служба слова министра социальных отношений области Ирины Буториной.
Начата доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Челябинский губернатор Алексей Текслер поручил оказать материальную помощь семье погибшего мужчины, сообщила пресс-служба правительства. По словам главы региона, власти позаботятся о его детях. В Златоуст выехала министр социальных отношений Ирина Буторина. "Поддерживаем с ней оперативную связь, будем помогать, ребят не бросим", - добавил Текслер.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах региона пояснил, что произошел взрыв газового баллона при его выгрузке из автомобиля на территории предприятия.
Работник пожарной службы - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
1 марта, 05:49
На Ставрополье произошел взрыв газа в многоквартирном доме
 
Следственный комитет России (СК РФ)ЗлатоустЧелябинская областьПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:23Сенатор блокировал кандидатуру директора ЦРУ из-за "Северного потока — 2"
05:05Названа опасная ошибка при парковке автомобиля
04:44Блинкен обсудил с Пашиняном ситуацию в Армении и Нагорном Карабахе
04:24Недалеко от Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 6,3
04:20Кинолог развеял главные мифы о маленьких собаках
04:10Россиянам рассказали, как вести беседу с телефонными продавцами
03:41В Японском море эвакуировали всех рыбаков с горящего российского судна
03:38Врач рассказал, как долго заболевшие COVID-19 дети остаются заразны
03:35NI объяснил сближение России и Китая "предательством" Запада
03:32Диетолог рассказала, сколько блинов за раз можно съесть в Масленицу
03:27Источники назвали возможного кандидата для туристического полета на МКС
03:14Премьер Словакии жестко ответил на призыв отказаться от "Спутника V"
03:08Эксперт назвал шесть тем, с которыми надо быть осторожнее в соцсетях
03:08Переедание может привести к встрече с хирургом
03:03В Раде пообещали Зеленскому судьбу расстрелянного Чаушеску
03:02В Японском море загорелось российское судно с 30 рыбаками
02:15Байден продлил санкции против Ирана
02:09"ЕС рушится на глазах": британцы высказались о российской вакцине
01:24Юрист объяснил, когда вашу машину заберут за долги прежнего хозяина
01:17Ту-214ОН совершил первый полет в новом качестве, сообщил источник
Лента новостейМолния