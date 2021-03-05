https://ria.ru/20210305/vzryv-1600023029.html

В Златоусте на предприятии прогремел взрыв

В Златоусте на предприятии прогремел взрыв

Взрыв газового оборудования произошел в пятницу на небольшом литейном производстве в городе Златоуст Челябинской области, один человек погиб, сообщил РИА... РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T09:09

2021-03-05T09:09

2021-03-05T15:41

следственный комитет россии (ск рф)

златоуст

челябинская область

происшествия

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ЧЕЛЯБИНСК, 5 мар — РИА Новости. Взрыв газового оборудования произошел в пятницу на небольшом литейном производстве в городе Златоуст Челябинской области, один человек погиб, сообщил РИА Новости советник главы города Алексей Коновалов.Один рабочий погиб, еще один пострадал при взрыве газового оборудования на предприятии в Златоусте, сообщило Следственное управление СК России по Челябинской области.Четыре человека получили травмы при взрыве газового оборудования в пятницу на предприятии в Златоусте Челябинской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава региона."Один человек погиб, еще двое госпитализированы с травмами различной степени тяжести, и два человека получили легкие ранения, от госпитализации они отказались", - сказала собеседница агентства.Она уточнила, что пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь.Как сообщается в соцсети "ВКонтакте" на странице администрации города, погибший - отец-одиночка, на иждивении у которого 6 детей. Глава Златоустовского городского округа Максим Пекарский распорядился оказать помощь семье погибшего, уточнил Коновалов.На данный момент на месте работают экстренные службы, ситуация на контроле у руководства города, поясняют власти.По данным пресс-службы СУСК, в результате взрыва погиб мужчина 1966 года рождения, который воспитывал шестерых детей.Старшая сестра возьмет под опеку двух детей рабочего, погибшего в пятницу при взрыве газового баллона на предприятии в Златоусте Челябинской области, также сообщила пресс-служба министерства социальных отношений региона.Начата доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.Челябинский губернатор Алексей Текслер поручил оказать материальную помощь семье погибшего мужчины, сообщила пресс-служба правительства. По словам главы региона, власти позаботятся о его детях. В Златоуст выехала министр социальных отношений Ирина Буторина. "Поддерживаем с ней оперативную связь, будем помогать, ребят не бросим", - добавил Текслер.Источник РИА Новости в правоохранительных органах региона пояснил, что произошел взрыв газового баллона при его выгрузке из автомобиля на территории предприятия.

https://ria.ru/20210227/vzryv-1599231520.html

https://ria.ru/20210301/vzryv-1599370574.html

златоуст

челябинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), златоуст, челябинская область, происшествия