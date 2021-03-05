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В Златоусте на предприятии прогремел взрыв
В Златоусте на предприятии прогремел взрыв
Взрыв газового оборудования произошел в пятницу на небольшом литейном производстве в городе Златоуст Челябинской области, один человек погиб, сообщил РИА... РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T09:09
2021-03-05T09:09
2021-03-05T15:41
следственный комитет россии (ск рф)
златоуст
челябинская область
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 5 мар — РИА Новости. Взрыв газового оборудования произошел в пятницу на небольшом литейном производстве в городе Златоуст Челябинской области, один человек погиб, сообщил РИА Новости советник главы города Алексей Коновалов.Один рабочий погиб, еще один пострадал при взрыве газового оборудования на предприятии в Златоусте, сообщило Следственное управление СК России по Челябинской области.Четыре человека получили травмы при взрыве газового оборудования в пятницу на предприятии в Златоусте Челябинской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава региона."Один человек погиб, еще двое госпитализированы с травмами различной степени тяжести, и два человека получили легкие ранения, от госпитализации они отказались", - сказала собеседница агентства.Она уточнила, что пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь.Как сообщается в соцсети "ВКонтакте" на странице администрации города, погибший - отец-одиночка, на иждивении у которого 6 детей. Глава Златоустовского городского округа Максим Пекарский распорядился оказать помощь семье погибшего, уточнил Коновалов.На данный момент на месте работают экстренные службы, ситуация на контроле у руководства города, поясняют власти.По данным пресс-службы СУСК, в результате взрыва погиб мужчина 1966 года рождения, который воспитывал шестерых детей.Старшая сестра возьмет под опеку двух детей рабочего, погибшего в пятницу при взрыве газового баллона на предприятии в Златоусте Челябинской области, также сообщила пресс-служба министерства социальных отношений региона.Начата доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.Челябинский губернатор Алексей Текслер поручил оказать материальную помощь семье погибшего мужчины, сообщила пресс-служба правительства. По словам главы региона, власти позаботятся о его детях. В Златоуст выехала министр социальных отношений Ирина Буторина. "Поддерживаем с ней оперативную связь, будем помогать, ребят не бросим", - добавил Текслер.Источник РИА Новости в правоохранительных органах региона пояснил, что произошел взрыв газового баллона при его выгрузке из автомобиля на территории предприятия.
https://ria.ru/20210227/vzryv-1599231520.html
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следственный комитет россии (ск рф), златоуст, челябинская область, происшествия
ЧЕЛЯБИНСК, 5 мар — РИА Новости.
Взрыв газового оборудования произошел в пятницу на небольшом литейном производстве в городе Златоуст Челябинской области
, один человек погиб, сообщил РИА Новости советник главы города Алексей Коновалов.
"Сегодня утром в Златоусте произошел взрыв газового оборудования в цехе ООО "Уральская сталелитейная компания" — на небольшом литейном производстве. В результате инцидента погиб мужчина", — сказал собеседник агентства.
Один рабочий погиб, еще один пострадал при взрыве газового оборудования на предприятии в Златоусте, сообщило Следственное управление СК
России по Челябинской области.
Четыре человека получили травмы при взрыве газового оборудования в пятницу на предприятии в Златоусте Челябинской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава региона.
"Один человек погиб, еще двое госпитализированы с травмами различной степени тяжести, и два человека получили легкие ранения, от госпитализации они отказались", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Как сообщается в соцсети "ВКонтакте
" на странице администрации города, погибший - отец-одиночка, на иждивении у которого 6 детей. Глава Златоустовского городского округа Максим Пекарский распорядился оказать помощь семье погибшего, уточнил Коновалов.
На данный момент на месте работают экстренные службы, ситуация на контроле у руководства города, поясняют власти.
"На территории одного из промышленных предприятий Златоуста при разгрузке баллонов с кислородом произошел хлопок газа в одном из баллонов. В результате получил смертельные травмы рабочий предприятия, его напарник с травмами доставлен в больницу", - говорится в релизе СУСК.
По данным пресс-службы СУСК, в результате взрыва погиб мужчина 1966 года рождения, который воспитывал шестерых детей.
Старшая сестра возьмет под опеку двух детей рабочего, погибшего в пятницу при взрыве газового баллона на предприятии в Златоусте Челябинской области, также сообщила пресс-служба министерства социальных отношений региона.
"У погибшего многодетного отца семеро детей, в том числе двое несовершеннолетних 12 и 16 лет. Он поднимал детей в одиночку, поскольку мама умерла. Без родительского попечения остались двое несовершеннолетних 12 и 16 лет. Мы вышли на связь с родственниками. Принято решение о том, что мальчиков возьмет под опеку старшая сестра", - цитирует пресс-служба слова министра социальных отношений области Ирины Буториной.
Начата доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Челябинский губернатор Алексей Текслер
поручил оказать материальную помощь семье погибшего мужчины, сообщила пресс-служба правительства. По словам главы региона, власти позаботятся о его детях. В Златоуст выехала министр социальных отношений Ирина Буторина. "Поддерживаем с ней оперативную связь, будем помогать, ребят не бросим", - добавил Текслер.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах региона пояснил, что произошел взрыв газового баллона при его выгрузке из автомобиля на территории предприятия.