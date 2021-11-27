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Пожар на заводе в Дзержинске потушили
Пожар на заводе в Дзержинске потушили - РИА Новости, 27.11.2021
Пожар на заводе в Дзержинске потушили
Пожар, возникший после ЧП на заводе имени Свердлова в нижегородском Дзержинске, потушен, сообщает региональное управление МЧС. РИА Новости, 27.11.2021
2021-11-27T15:36
2021-11-27T16:23
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 ноя - РИА Новости. Пожар, возникший после ЧП на заводе имени Свердлова в нижегородском Дзержинске, потушен, сообщает региональное управление МЧС.Согласно сообщению МЧС России, 27 ноября в 09.52 мск в Нижегородской области на ФКП Завод имени Я. М. Свердлова сработала пожарная сигнализация, затем произошли несколько хлопков. На территории завода по паспорту могут находиться взрывчатые вещества. По информации регионального Минздрава, пострадали два человека. Как уточнили РИА Новости в экстренных службах, в двухэтажном кирпичном здании цеха, где производят октоген, произошло четыре взрыва с последующим обрушением. Из соседнего здания для безопасности эвакуировано 88 человек."Пожар ликвидирован. В 13.57 объявлена ликвидация последствий пожара. Работы по тушению завершены", - сообщили в ведомстве.Площадь пожара на заводе составила 55 квадратных метров, а не 900 "квадратов", как сообщалось ранее. Как пояснили в пресс-службе ведомства, 900 квадратных метров - это площадь здания. Из-за плотного задымления изначально передавали такую площадь возгорания, но после ликвидации открытого горения площадь была скорректирована.Следователями СУСК России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по статье 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).Завод имени Я.М. Свердлова выпускает широкий спектр промышленных взрывчатых материалов, шашек-детонаторов, кумулятивных зарядов для дробления негабаритов в горнорудной промышленности, перфорационных зарядов для нефтегазовой отрасли.В августе 2018 года на территории завода имени Я.М. Свердлова произошел взрыв в здании утилизации мин. В результате происшествия погибли пятеро сотрудников завода. Шесть человек получили травмы, впоследствии одна из раненых скончалась.
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
15:36 27.11.2021 (обновлено: 16:23 27.11.2021)
 
Пожар на заводе в Дзержинске потушили

Пожар на заводе имени Свердлова в Дзержинске потушили

© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС во время пожарно-тактических учений
Сотрудник МЧС во время пожарно-тактических учений - РИА Новости, 1920, 27.11.2021
© РИА Новости / Игорь Онучин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 ноя - РИА Новости. Пожар, возникший после ЧП на заводе имени Свердлова в нижегородском Дзержинске, потушен, сообщает региональное управление МЧС.
Согласно сообщению МЧС России, 27 ноября в 09.52 мск в Нижегородской области на ФКП Завод имени Я. М. Свердлова сработала пожарная сигнализация, затем произошли несколько хлопков. На территории завода по паспорту могут находиться взрывчатые вещества. По информации регионального Минздрава, пострадали два человека. Как уточнили РИА Новости в экстренных службах, в двухэтажном кирпичном здании цеха, где производят октоген, произошло четыре взрыва с последующим обрушением. Из соседнего здания для безопасности эвакуировано 88 человек.
"Пожар ликвидирован. В 13.57 объявлена ликвидация последствий пожара. Работы по тушению завершены", - сообщили в ведомстве.
Площадь пожара на заводе составила 55 квадратных метров, а не 900 "квадратов", как сообщалось ранее. Как пояснили в пресс-службе ведомства, 900 квадратных метров - это площадь здания. Из-за плотного задымления изначально передавали такую площадь возгорания, но после ликвидации открытого горения площадь была скорректирована.
Следователями СУСК России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по статье 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).
Завод имени Я.М. Свердлова выпускает широкий спектр промышленных взрывчатых материалов, шашек-детонаторов, кумулятивных зарядов для дробления негабаритов в горнорудной промышленности, перфорационных зарядов для нефтегазовой отрасли.
В августе 2018 года на территории завода имени Я.М. Свердлова произошел взрыв в здании утилизации мин. В результате происшествия погибли пятеро сотрудников завода. Шесть человек получили травмы, впоследствии одна из раненых скончалась.
Жена погибшего шахтера рассказала о пожаре за 10 дней до ЧП - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
26 ноября, 09:32В России
"Все это знали". Вдова погибшего рассказала о пожаре на шахте в Кузбассе
 
ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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