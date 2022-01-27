https://ria.ru/20220127/proisshestvie-1769730864.html

В Липецке рабочий погиб от отравления на металлургическом комбинате

В Липецке рабочий погиб от отравления на металлургическом комбинате - РИА Новости, 27.01.2022

В Липецке рабочий погиб от отравления на металлургическом комбинате

Следствие возбудило уголовное дело по факту гибели рабочего на территории Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК), сообщает в четверг региональное... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T09:53

2022-01-27T09:53

2022-01-27T13:51

происшествия

новолипецкий металлургический комбинат

липецк

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ВОРОНЕЖ, 27 янв - РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело по факту гибели рабочего на территории Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК), сообщает в четверг региональное управление СК РФ.Инцидент произошел в среду, 26 января. В ходе осмотра межцехового трубопровода трое рабочих отравились газом. Одного из них спасти не удалось. По информации НЛМК, работники не использовали газозащитную аппаратуру, обязательную для таких работ. На предприятии создана комиссия для расследования инцидента."Возбуждено уголовное дело по факту гибели 50-летнего рабочего на территории Новолипецкого металлургического комбината по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.Санкция данной статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы."Во время плановых работ по осмотру межцехового газопровода на территории металлургического комбината трое рабочих отравились токсичными парами и газом. Один из них, мужчина 50 лет, скончался, а двое его коллег 20 и 47 лет госпитализированы", - информирует следствие.На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также должностные лица, ответственные за соблюдение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.Прокуратура Липецкой области начала проверку по факту инцидента. Будет дана правовая оценка соблюдению на производстве требований промышленной безопасности, а также выполнению работодателем своих обязанностей в сфере охраны труда.

https://ria.ru/20220110/otravlenie-1767159910.html

https://ria.ru/20220119/deti-1768537414.html

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происшествия, новолипецкий металлургический комбинат, липецк