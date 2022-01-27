Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220127/proisshestvie-1769730864.html
В Липецке рабочий погиб от отравления на металлургическом комбинате
В Липецке рабочий погиб от отравления на металлургическом комбинате - РИА Новости, 27.01.2022
В Липецке рабочий погиб от отравления на металлургическом комбинате
Следствие возбудило уголовное дело по факту гибели рабочего на территории Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК), сообщает в четверг региональное... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T09:53
2022-01-27T13:51
происшествия
новолипецкий металлургический комбинат
липецк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/15/1760055044_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_d3ef4a6226dfae3a5896b72e1549726a.jpg
ВОРОНЕЖ, 27 янв - РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело по факту гибели рабочего на территории Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК), сообщает в четверг региональное управление СК РФ.Инцидент произошел в среду, 26 января. В ходе осмотра межцехового трубопровода трое рабочих отравились газом. Одного из них спасти не удалось. По информации НЛМК, работники не использовали газозащитную аппаратуру, обязательную для таких работ. На предприятии создана комиссия для расследования инцидента."Возбуждено уголовное дело по факту гибели 50-летнего рабочего на территории Новолипецкого металлургического комбината по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.Санкция данной статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы."Во время плановых работ по осмотру межцехового газопровода на территории металлургического комбината трое рабочих отравились токсичными парами и газом. Один из них, мужчина 50 лет, скончался, а двое его коллег 20 и 47 лет госпитализированы", - информирует следствие.На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также должностные лица, ответственные за соблюдение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.Прокуратура Липецкой области начала проверку по факту инцидента. Будет дана правовая оценка соблюдению на производстве требований промышленной безопасности, а также выполнению работодателем своих обязанностей в сфере охраны труда.
https://ria.ru/20220110/otravlenie-1767159910.html
https://ria.ru/20220119/deti-1768537414.html
липецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/15/1760055044_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_180d2d4bc6ed7bd94d6150c631296563.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, новолипецкий металлургический комбинат, липецк
09:53 27.01.2022 (обновлено: 13:51 27.01.2022)
 
В Липецке рабочий погиб от отравления на металлургическом комбинате

Рабочий погиб от отравления газом при осмотре трубопровода на НЛМК

© РИА НовостиМеталлургический комбинат
Металлургический комбинат - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© РИА Новости
Металлургический комбинат
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 27 янв - РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело по факту гибели рабочего на территории Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК), сообщает в четверг региональное управление СК РФ.
Инцидент произошел в среду, 26 января. В ходе осмотра межцехового трубопровода трое рабочих отравились газом. Одного из них спасти не удалось. По информации НЛМК, работники не использовали газозащитную аппаратуру, обязательную для таких работ. На предприятии создана комиссия для расследования инцидента.
"Возбуждено уголовное дело по факту гибели 50-летнего рабочего на территории Новолипецкого металлургического комбината по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.
Санкция данной статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.
"Во время плановых работ по осмотру межцехового газопровода на территории металлургического комбината трое рабочих отравились токсичными парами и газом. Один из них, мужчина 50 лет, скончался, а двое его коллег 20 и 47 лет госпитализированы", - информирует следствие.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
10 января, 13:31
В Симферополе один человек погиб от отравления угарным газом
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также должностные лица, ответственные за соблюдение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.
Прокуратура Липецкой области начала проверку по факту инцидента. Будет дана правовая оценка соблюдению на производстве требований промышленной безопасности, а также выполнению работодателем своих обязанностей в сфере охраны труда.
Шеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
19 января, 13:10
На Урале проверят данные о массовом отравлении воспитанников детсада
 
ПроисшествияНоволипецкий металлургический комбинатЛипецк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:05СМИ: конгрессмены США близки к компромиссу по санкциям против России
01:05В Киргизии сообщили, что договорились с Таджикистаном о прекращении огня
01:05Источник: США запросили заседание СБ ООН из-за Украины
00:53В США трое полицейских пострадали при стрельбе
00:50Зеленский рассказал о переговорах с Байденом
00:48Нуланд пригрозила остановить "Северный поток — 2" при эскалации на Украине
00:42В Петербурге несовершеннолетним запретили посещать музеи, театры и кино
00:38Зеленский сменил командующего Нацгвардией после стрельбы в Днепре
00:27Президент Киргизии заявил, что контролирует ситуацию на границе
00:20Антонов назвал страны, в которых пытаются исказить правду о Второй мировой
00:16КНДР сообщила о проведении ракетных испытаний
23:57Киргизия сообщила об эвакуации из зоны конфликта почти 1,5 тысячи человек
23:53Пентагон сообщил о переброске в Европу элитных воздушно-десантных частей
23:47Киргизия заявила об увеличении числа пострадавших до семи человек
23:47Львова-Белова пообещала упростить механизмы оформления опеки
23:29Нуланд: хорошо бы "Северный поток — 2" прокачивал водку, а не газ
23:22Киргизия сообщила о начале переговоров с представителями Таджикистана
23:15Пентагон сообщил о поставках нового пакета военной помощи Украине
23:10Илон Маск высказался об "американцах и дурачках" в обращении к Байдену
23:09В Чечне отреагировали на заявление Госдепа о "похищениях" людей в регионе
Лента новостейМолния
СМИ: конгрессмены США близки к компромиссу по санкциям против РоссииВ Киргизии сообщили, что договорились с Таджикистаном о прекращении огняИсточник: США запросили заседание СБ ООН из-за УкраиныВ США трое полицейских пострадали при стрельбеЗеленский рассказал о переговорах с БайденомНуланд пригрозила остановить "Северный поток — 2" при эскалации на УкраинеВ Петербурге несовершеннолетним запретили посещать музеи, театры и киноЗеленский сменил командующего Нацгвардией после стрельбы в ДнепреПрезидент Киргизии заявил, что контролирует ситуацию на границеАнтонов назвал страны, в которых пытаются исказить правду о Второй мировойКНДР сообщила о проведении ракетных испытанийКиргизия сообщила об эвакуации из зоны конфликта почти 1,5 тысячи человекПентагон сообщил о переброске в Европу элитных воздушно-десантных частейКиргизия заявила об увеличении числа пострадавших до семи человекЛьвова-Белова пообещала упростить механизмы оформления опекиНуланд: хорошо бы "Северный поток — 2" прокачивал водку, а не газКиргизия сообщила о начале переговоров с представителями ТаджикистанаПентагон сообщил о поставках нового пакета военной помощи УкраинеИлон Маск высказался об "американцах и дурачках" в обращении к БайденуВ Чечне отреагировали на заявление Госдепа о "похищениях" людей в регионе