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На заводе под Петербургом строящееся судно опрокинулось набок

На заводе под Петербургом строящееся судно опрокинулось набок

На заводе "Пелла" в Ленинградской области получило крен строящийся траулер, сообщил РИА Новости представитель регионального управления МЧС. РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T17:02

2021-03-30T17:02

2021-03-30T18:32

пелла (завод)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ленинградская область

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мар — РИА Новости. На заводе "Пелла" в Ленинградской области получило крен строящийся траулер, сообщил РИА Новости представитель регионального управления МЧС."В настоящий момент состояние судна стабилизировано. Работают пожарно-спасательные подразделения", — сказал он.По данным МЧС, шестеро рабочих самостоятельно покинули судно. В СК сообщили, что двух из них госпитализировали с переломами ребер. Еще двух человек ищут.На фото и видео с места происшествия видно, что судно завалилось набок, вода заливает трюмы.Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку, возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.Ленинградский судостроительный завод "Пелла" выпускает буксиры-кантовщики, буксиры-толкачи, предназначенные для доставки барж, многофункциональные эскортные буксиры, лоцманские катера и другие суда.

ленинградская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Судно опрокинулось набок на заводе под Петербургом Два человека пострадали на накренившемся строящемся судне на заводе "Пелла" в поселке Саперное Ленинградской области, им оказана помощь на месте. 2021-03-30T17:02 true PT0M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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видео, пелла (завод), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ленинградская область, происшествия