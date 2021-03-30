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На заводе под Петербургом строящееся судно опрокинулось набок
На заводе под Петербургом строящееся судно опрокинулось набок
На заводе "Пелла" в Ленинградской области получило крен строящийся траулер, сообщил РИА Новости представитель регионального управления МЧС. РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T17:02
2021-03-30T17:02
2021-03-30T18:32
пелла (завод)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ленинградская область
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мар — РИА Новости. На заводе "Пелла" в Ленинградской области получило крен строящийся траулер, сообщил РИА Новости представитель регионального управления МЧС."В настоящий момент состояние судна стабилизировано. Работают пожарно-спасательные подразделения", — сказал он.По данным МЧС, шестеро рабочих самостоятельно покинули судно. В СК сообщили, что двух из них госпитализировали с переломами ребер. Еще двух человек ищут.На фото и видео с места происшествия видно, что судно завалилось набок, вода заливает трюмы.Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку, возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.Ленинградский судостроительный завод "Пелла" выпускает буксиры-кантовщики, буксиры-толкачи, предназначенные для доставки барж, многофункциональные эскортные буксиры, лоцманские катера и другие суда.
ленинградская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Судно опрокинулось набок на заводе под Петербургом
Два человека пострадали на накренившемся строящемся судне на заводе "Пелла" в поселке Саперное Ленинградской области, им оказана помощь на месте.
2021-03-30T17:02
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PT0M50S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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видео, пелла (завод), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ленинградская область, происшествия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мар — РИА Новости.
На заводе "Пелла" в Ленинградской области
получило крен строящийся траулер, сообщил РИА Новости представитель регионального управления МЧС
.
"В настоящий момент состояние судна стабилизировано. Работают пожарно-спасательные подразделения", — сказал он.
По данным МЧС, шестеро рабочих самостоятельно покинули судно. В СК сообщили, что двух из них госпитализировали с переломами ребер. Еще двух человек ищут.
На фото и видео с места происшествия видно, что судно завалилось набок, вода заливает трюмы.
Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку, возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.
Ленинградский судостроительный завод "Пелла" выпускает буксиры-кантовщики, буксиры-толкачи, предназначенные для доставки барж, многофункциональные эскортные буксиры, лоцманские катера и другие суда.