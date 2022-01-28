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Случаи высылки российских дипломатов из разных стран в 2021-2022 годах

Случаи высылки российских дипломатов из разных стран в 2021-2022 годах - РИА Новости, 28.01.2022

Случаи высылки российских дипломатов из разных стран в 2021-2022 годах

Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 года дает принимающему государству в любое время и без обоснования причин право объявить кого-либо из... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T16:11

2022-01-28T16:11

2022-01-28T16:11

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Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 года дает принимающему государству в любое время и без обоснования причин право объявить кого-либо из дипперсонала персоной нон грата. Аккредитующее государство должно отозвать такое лицо или прекратить его функции в представительстве, иначе государство пребывания может отказаться признавать данное лицо дипломатом.Дипломатические сотрудники защищены от уголовной, а также гражданской и административной ответственности (кроме специально оговоренных в Конвенции случаев) дипломатической неприкосновенностью. Хотя они обязаны подчиняться законам принимающей страны, совершение правонарушений не дает оснований для их ареста. Статус персоны нон грата, который автоматически ведет к высылке из страны, является единственным механизмом, позволяющим обезопасить принимающее государство от иностранных дипломатов.Высылка дипломатов является крайней мерой и обычно связана со шпионажем ("деятельностью, несовместимой со статусом дипломата"). Высылка дипломатов может также служить символическим признаком неудовольствия.202228 января стало известно, что правительство Германии объявило нежелательной персоной сотрудника российского консульства в Мюнхене из-за "шпионажа". По информации СМИ, дипломат в действительности якобы являлся сотрудником российской Службы внешней разведки (СВР). Отмечается, что он был задержан в рамках расследования в отношении россиянина Ильнура Н., который работал на естественнонаучной кафедре одного из университетов ФРГ и о задержании которого стало известно в 2021 году. Ранее стало известно, что федеральная прокуратура Германии выдвинула обвинения против Ильнура Н. по делу о шпионаже в пользу РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ничего неизвестно о задержании людей в Германии по обвинению в передаче СВР секретов космической программы. 202115 декабря Германия объявила двух сотрудников посольства РФ в Берлине нежелательными персонами из-за дела об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Ранее Высший суд Берлина признал россиянина Вадима Соколова (Красикова) виновным в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили и приговорил его к пожизненному заключению. Пожизненного заключения обвиняемому требовала прокуратура, которая считает, что убийство было совершено по заданию "от государственных ведомств правительства Российской Федерации". Защита настаивала на недостаточности доказательной базы.6 октября стало известно, что Североатлантический альянс принял решение выслать восемь российских дипломатов в ответ на предполагаемую враждебную деятельность, в том числе убийства и шпионаж. По информации редактора телеканала Sky News Деборы Хейнс, речь идет о дипломатах, которых считают необъявленными сотрудниками разведки. По данным Хейнс, еще две должности сократят, таким образом в российской миссии при НАТО останутся 10 человек вместо прежних 20. Отмечается, что россияне должны уехать до конца октября.17 августа глава МИД Северной Македонии Буяр Османи сообщил о высылке второго в этом году российского дипломата. По его словам, информация носит секретный характер, но МИД получит подтвержденные и задокументированные сведения о поведении аккредитованного иностранного дипломата, которое противоречит принципам Венской конвенции, и предпримет меры для защиты своей национальной безопасности, а также безопасности союзников в альянсе, которому принадлежит.15 июля МИД Эстонии объявил о высылке российского дипломата в ответ на выдворение эстонского консула Марта Лятте из Санкт-Петербурга. 6 июля Лятте задержали с поличным при получении материалов закрытого характера от российского гражданина. Позже российский МИД объявил его персоной нон грата и сообщил, что дипломат должен покинуть территорию страны в течение 48 часов. В Таллине случившееся назвали провокацией ФСБ.18 мая агентство Блумберг сообщило, что Северная Македония высылает российского дипломата. Другие подробности не приводятся.29 апреля стало известно, что МИД Болгарии объявил российского дипломата персоной нон грата и обратился к правоохранительным органам РФ с просьбой оказать помощь в расследовании взрывов на болгарских оружейных складах. Ранее Болгарское национальное телевидение со ссылкой на прокуратуру сообщило, что шестеро граждан России подозреваются во взрывах на заводах и военных складах в Болгарии, троим из них предъявлены обвинения в покушении на болгарского бизнесмена Эмилиана Гебрева.27 апреля МИД Украины объявил консула РФ в Одессе персоной нон грата. По информации ведомства, он должен покинуть страну до 30 апреля.26 апреля МИД Румынии объявил персоной нон грата помощника военного атташе России Алексея Гришаева.23 апреля министерства иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии объявили, что высылают ряд сотрудников российских посольств в знак солидарности с Чехией.Глава латвийского МИД Эдгар Ринкевич о решении выслать российского дипломата в Twitter. Литовское внешнеполитическое ведомство, в свою очередь, объявило персонами нон грата двух сотрудников российского посольства за деятельность, как указано в сообщении, "несовместимую с их дипломатическим статусом". Россияне должны покинуть Вильнюс в течение семи дней. Пресс-служба МИД Эстонии заявила, что российского посла Александра Петрова вызывали в ведомство, где ему выразили решительный протест в связи c информацией о взрыве 2014 года, полученной из Чехии.22 апреля глава МИД Чехии Якуб Кулганек заявил о сокращении состава российского посольства до уровня дипмиссии в Москве. Высылка может коснуться около 70 человек. Они должны будут покинуть страну до конца мая. 17 апреля Прага выслала из страны 18 российских дипломатов. Власти обвинили дипломатов в работе на российские спецслужбы. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии. Глава МИД Чехии Якуб Кулганек заявлял, что высланных из РФ дипломатов должны 22 апреля до 12.00 (13:00 мск) вернуть, иначе численность посольства РФ сократится до аналогичного чешскому.Также 22 апреля премьер Словакии заявил, что страна высылает трех сотрудников посольства РФ в связи с ситуацией в Чехии. Они должны кинуть страну в течение недели.17 апреля Министерство иностранных дел Украины заявило, что старший дипломат посольства РФ в Киеве должен покинуть страну в течение 72 часов, начиная с 19 апреля. Данные меры связаны с задержанием украинского консула в Санкт-Петербурге, которому МИД РФ рекомендовал покинуть Россию за 72 часа начиная с 19 апреля.15 апреля в МИД Польши сообщили, что трех сотрудников посольства России в Варшаве объявили персонами нон грата. Соответствующую ноту вручили российскому послу Сергею Андрееву. Указано, что что основанием для такого решения стало "нарушение указанными лицами условий дипломатического статуса и проведение мероприятий в ущерб Республике Польша".15 апреля также стало известно, что Вашингтон ввел новые санкции против Москвы, в числе которых — высылка десяти сотрудников российской дипмиссии в Вашингтоне. По данным СМИ, у них будет 30 дней, чтобы покинуть страну.30 марта вечером в Италии по подозрению в шпионаже был задержан российский офицер, работающий при посольстве в Риме. Вместе с ним был задержан и арестован капитан итальянских ВМС. Операция состоялась во время тайной встречи двух мужчин сразу после передачи секретной документации итальянским офицером в обмен на денежную сумму. По информации местной газеты Corriere della Sera, итальянский капитан, помимо итальянских документов, якобы передавал россиянину секретные сведения из НАТО. Информация о контактах между ними поступила в итальянские спецслужбы несколько месяцев назад. Российское посольство подтвердило задержание сотрудника аппарата военного атташе. Дипломаты заявили, что выясняют обстоятельства произошедшего, и выразили надежду, что это не отразится на отношениях России и Италии. Сообщается, что итальянского офицера арестовали, а россиянина выдворят из Италии.22 марта Болгарское национальное телевидение (БНТ) сообщило, что власти страны вышлют двух российских дипломатов в связи со "шпионским скандалом". Ранее генпрокуратура Болгарии сообщила о начале досудебного производства в отношении группы лиц, подозреваемых в шпионаже в пользу России. Власти Болгарии предъявили обвинение шести гражданам страны, военнослужащим и госслужащим, которые имели отношение к национальной безопасности и якобы "передавали засекреченные данные другому государству". Пятеро из них были задержаны на 72 часа, один отпущен под залог. В ходе расследования было установлено, что два гражданина Российской Федерации осуществляли нерегламентированную разведывательную деятельность, несовместимую в рамках отношений двух стран. Добавляется, что оба россиянина пользуются дипломатическим иммунитетом.8 февраля Швеция уведомила российского посла, что дипломат из российского посольства должен покинуть Швецию, это является "четким ответом на неприемлемое решение" выслать шведского дипломата из РФ, сообщила глава МИД страны Анн Линде. В этот же день Польша объявила персоной нон грата сотрудника консульства России в Познани, а МИД ФРГ объявил персоной нон грата сотрудника посольства России в Берлине в ответ на решение России от 5 февраля (в этот день Россия выслала трех дипломатов из ФРГ, Польши и Швеции за участие в несанкционированных акциях).21 января МИД Албании заявил, что высылает российского дипломата Алексея Кривошеева из-за нарушения им антикоронавирусных мер. В ведомстве сообщили, что связались с послом России в Тиране Михаилом Афанасьевым и выразили обеспокоенность из-за нарушения предписаний со стороны сотрудника дипмиссии. Однако "вопреки обещаниям, дипломат продолжал нарушать принятые меры ". По сообщению МИД Албании, правительство страны приняло решение объявить российского дипломата Алексея Кривошеева персоной нон грата с обязательством покинуть страну в течение 72 часов. Посольство России в Тиране заявило, что доказательств нарушений российским дипломатом мер против COVID-19 в Албании албанской стороной не предоставлено. В российском диппредставительстве указали, что решение албанских властей о высылке российского дипломата полагают необоснованным.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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в мире, справки, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия