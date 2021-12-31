https://ria.ru/20211231/kosovo-1766304628.html

В Косово сотрудника миссии ООН из России провозгласили персоной нон грата

В Косово сотрудника миссии ООН из России провозгласили персоной нон грата - РИА Новости, 31.12.2021

В Косово сотрудника миссии ООН из России провозгласили персоной нон грата

Власти самопровозглашенной республики Косово объявили сотрудника миссии ООН (МООНК, UNMIK) из РФ персоной нон грата, заявила "министр иностранных дел" Доника... РИА Новости, 31.12.2021

2021-12-31T15:17

2021-12-31T15:17

2021-12-31T19:38

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БЕЛГРАД, 31 дек - РИА Новости. Власти самопровозглашенной республики Косово объявили сотрудника миссии ООН (МООНК, UNMIK) из РФ персоной нон грата, заявила "министр иностранных дел" Доника Гервала."По требованию премьера Республики Косово Альбина Курти сегодня я приняла решение о провозглашении персоной нон грата российского представителя в МООНК из-за его вредной деятельности, которой нарушается национальная безопасность республики Косово. В то же время, я оповестила компетентные органы о реализации данного решения. Структуры республики Косово остаются привержены борьбе против негативного влияния РФ и ее сателлитов в регионе, цель которых - подрыв достижений Косово и наших партнеров, в первую очередь - США, НАТО и ЕС", - написала косовоалбанский министр в Facebook, не раскрыв имени россиянина.Президент самопровозглашенной республики Косово Вьоса Османи сообщила 22 октября, что по ее запросу косовский МИД объявил двух дипломатов в канцелярии посольства РФ в Сербии, которые постоянно работают в Приштине, персонами нон-грата. Затем она заявила, что самопровозглашенная республика и часть Балкан являются местом противостояния России с США, ЕС и НАТО.МИД РФ тогда призвал МООНК и международные Силы для Косово в рамках своих полномочий по резолюции СБ ООН 1244 обеспечить надежную безопасность и необходимые условия для полноценной работы персонала российской Канцелярии в Приштине.В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.

https://ria.ru/20211229/kosovo-1766028070.html

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в мире, оон, косово, россия, альбин курти