15:17 31.12.2021 (обновлено: 19:38 31.12.2021)
В Косово сотрудника миссии ООН из России провозгласили персоной нон грата
В Косово сотрудника миссии ООН из России провозгласили персоной нон грата
Мужчина на фоне флага Косово в Приштине. Архивное фото
"По требованию премьера Республики Косово Альбина Курти сегодня я приняла решение о провозглашении персоной нон грата российского представителя в МООНК из-за его вредной деятельности, которой нарушается национальная безопасность республики Косово. В то же время, я оповестила компетентные органы о реализации данного решения. Структуры республики Косово остаются привержены борьбе против негативного влияния РФ и ее сателлитов в регионе, цель которых - подрыв достижений Косово и наших партнеров, в первую очередь - США, НАТО и ЕС", - написала косовоалбанский министр в Facebook, не раскрыв имени россиянина.
29 декабря, 16:16Самопровозглашенное Косово объявило режим ЧС в энергетике
Президент самопровозглашенной республики Косово Вьоса Османи сообщила 22 октября, что по ее запросу косовский МИД объявил двух дипломатов в канцелярии посольства РФ в Сербии, которые постоянно работают в Приштине, персонами нон-грата. Затем она заявила, что самопровозглашенная республика и часть Балкан являются местом противостояния России с США, ЕС и НАТО.
МИД РФ тогда призвал МООНК и международные Силы для Косово в рамках своих полномочий по резолюции СБ ООН 1244 обеспечить надежную безопасность и необходимые условия для полноценной работы персонала российской Канцелярии в Приштине.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.